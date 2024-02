Stray per PS5 oggi vi costa MENO DELLA META'! (-51%)

Uno degli eventi più singolari nel panorama videoludico recente è indubbiamente rappresentato da Stray, un titolo indipendente lanciato nel 2022 e nominato ai Game Awards. Questo magnifico videogioco vi catturerà con la sua narrazione in terza persona, ambientata in una metropoli cyberpunk in rovina, dove, impersonando un gatto furbo, vi troverete a scoprire segreti e a eludere insidie. Non lasciatevi sfuggire questa perla ora disponibile su Amazon a un prezzo di soli 19,99€, beneficiando di uno sconto consistente del 51%!

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Stray si rivolge principalmente agli estimatori di giochi di avventura in terza persona e agli amanti degli animali, gatti in particolare. Chi desidera vivere un'avventura singolare, esplorando una metropoli in declino attraverso gli occhi agili e bassi di un micio, troverà in Stray un'esperienza imperdibile. Creato da BlueTwelve Studio, un collettivo famoso per il suo amore verso i gatti, questo titolo assicura una rappresentazione fedele della vita felina nel gioco.

La versione fisica del gioco include anche 6 carte con illustrazioni a colori, arricchendo così l'esperienza di gioco. Questo rappresenta un'occasione da non perdere per chi vuole immergersi completamente in un ambiente cyberpunk e in avventure fuori dall'ordinario. Gli appassionati di puzzle, esplorazione e interazione con l'ambiente in modo giocoso scopriranno che vivere nell'abito di un gatto offre una prospettiva nuova e intrigante sul mondo.

Con un prezzo di soli 19,99€, il gioco è ora accessibile, promettendo un'esperienza avvincente a un costo ragionevole. L'approccio innovativo alla narrazione, unito a una trama avvincente e a un mondo dettagliatamente costruito, fa di Stray una scelta raccomandata per gli appassionati di videogiochi e di gatti. L'insieme di esplorazione, mistero e unica interazione con l'ambiente circostante assicura un divertimento memorabile e ore di gioco piacevoli.

Vedi offerta su Amazon