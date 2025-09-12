Infinite Statue ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e straordinaria statua da collezione in scala 1:12 dedicata a Stan Laurel e Oliver Hardy. Il celebre duo comico torna a rivivere grazie a questa creazione artistica firmata Infinite Studio, che trae ispirazione dal cortometraggio del 1932 Towed in a Hole, uno dei più amati della loro lunga carriera cinematografica.

Stan Laurel e Oliver Hardy - Infinite Statue

La scena proposta cattura perfettamente l’irresistibile comicità di Laurel & Hardy, con i due protagonisti raffigurati accanto alla loro iconica Ford Model T. L’automobile, ingegnosamente modificata per il commercio ambulante di pesce, è circondata da un ambiente ricco di dettagli: casse di legno, strumenti da lavoro e vari oggetti riprodotti con estrema cura artigianale. Ogni elemento contribuisce a trasmettere un senso di autenticità, trasportando i collezionisti direttamente nell’atmosfera dei set cinematografici degli anni ’30.

Realizzata interamente in resina premium e dipinta a mano, la statua si distingue per una sofisticata finitura in bianco e nero. Questa scelta stilistica non solo esalta l’eleganza del pezzo, ma restituisce anche la suggestione tipica delle pellicole d’epoca, accentuando il legame emotivo con l’opera originale.

Il prodotto viene distribuito in edizione limitata e numerata, con soli 50 pezzi disponibili a livello mondiale, accompagnati da un packaging esclusivo pensato per i collezionisti più esigenti. A completare l’offerta troviamo un web gift speciale: una targhetta serigrafata con supporto in plexiglass, ideale per arricchire l’esposizione.

Prezzo e Data di uscita

La nuova statua di Stan Laurel & Oliver Hardy è disponibile in preordine tramite Cosmic Group al prezzo indicativo di 425,00 euro, con uscita prevista per il terzo quadrimestre del 2026. Un’opera imperdibile per gli appassionati del cinema classico e per i collezionisti che seguono con entusiasmo la linea dedicata ai due leggendari comici, già protagonista di precedenti edizioni sold-out firmate Infinite Statue.