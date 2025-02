SSD o Hard Disk? Quale acquistare se devi solo archiviare i giochi della tua console

Con l’evoluzione del gaming e l’aumento delle dimensioni dei giochi moderni, lo spazio di archiviazione su console è diventato un fattore sempre più critico per i giocatori. Titoli che superano i 100 GB sono ormai la norma e le console, pur offrendo una memoria interna capiente, spesso non riescono a soddisfare le esigenze di chi possiede una vasta libreria di giochi. Per questo motivo, molti utenti scelgono di espandere la propria capacità di archiviazione con un dispositivo esterno, ma la domanda che sorge spontanea è: meglio un SSD o un HDD?

Questa scelta non è banale e dipende da diversi fattori, come il budget, la necessità di prestazioni elevate e l’uso che si intende fare del dispositivo di archiviazione. Gli SSD offrono una velocità di lettura e scrittura nettamente superiore, migliorando i tempi di caricamento e la fluidità dell’esperienza di gioco, mentre gli HDD garantiscono una maggiore capacità a un costo inferiore, risultando una soluzione ideale per chi vuole semplicemente archiviare giochi senza avviarli frequentemente.

In questo articolo analizzeremo le principali differenze tra SSD e HDD, le esigenze di archiviazione delle console moderne, i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le tecnologie e, infine, forniremo consigli pratici su quale dispositivo scegliere in base alle proprie necessità.

Perché è importante scegliere il giusto dispositivo di archiviazione?

L'archiviazione dei giochi su console è una questione cruciale per ogni videogiocatore. Con l'evoluzione dei titoli moderni, sempre più complessi e pesanti, il giusto supporto di memorizzazione può fare la differenza in termini di esperienza di gioco e gestione dello spazio disponibile. Una scelta sbagliata potrebbe portarti a rallentamenti, lunghi tempi di caricamento e gestione inefficiente dei dati. Per questo motivo, è fondamentale comprendere quale sia l'opzione migliore tra un hard disk (HDD) e un'unità a stato solido (SSD).

Uno degli aspetti più critici legati all'archiviazione riguarda la necessità di mantenere un buon equilibrio tra capacità di archiviazione, velocità e costo. Mentre i giocatori più occasionali potrebbero non notare la differenza tra le due tecnologie, chi passa molte ore immerso nei giochi o chi desidera ridurre al minimo i tempi di caricamento dovrebbe considerare attentamente quale dispositivo scegliere. La decisione finale dipende da diversi fattori, tra cui la piattaforma utilizzata, il tipo di giochi installati e il budget a disposizione.

Come funziona un HDD?

Gli hard disk tradizionali (HDD) sono basati su piatti magnetici che ruotano ad alta velocità, con una testina meccanica che legge e scrive i dati. Questa tecnologia esiste da decenni ed è molto affidabile per l'archiviazione di grandi quantità di dati a un prezzo accessibile. Tuttavia, la velocità di trasferimento è significativamente inferiore rispetto agli SSD, il che può influire sulle prestazioni di caricamento dei giochi, specialmente quelli più recenti e complessi.

Gli HDD sono disponibili in diverse capacità, con modelli che vanno da 500 GB fino a 10 TB o più. Tuttavia, la loro velocità è limitata dal numero di giri al minuto (RPM) del disco, con i modelli da 5400 RPM più lenti e quelli da 7200 RPM leggermente più veloci. Nonostante la loro economicità, l'usura delle parti meccaniche e il rischio di guasti rendono gli HDD una soluzione meno duratura nel tempo rispetto agli SSD.

Come funziona un SSD?

Gli SSD (Solid State Drive) utilizzano memoria flash per immagazzinare i dati, eliminando parti meccaniche in movimento e garantendo una velocità di lettura e scrittura nettamente superiore rispetto agli HDD. Questo significa tempi di caricamento ridotti, maggiore efficienza energetica e una durata più lunga nel tempo, poiché non esiste l'usura legata ai componenti meccanici.

Gli SSD possono essere di tipo SATA, con velocità fino a 600 MB/s, o NVMe, che possono raggiungere velocità superiori ai 7000 MB/s nei modelli più performanti. Questo rende gli SSD NVMe la scelta migliore per console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Tuttavia, il loro costo per gigabyte è ancora significativamente più alto rispetto agli HDD, il che potrebbe rappresentare un problema per chi necessita di grande spazio di archiviazione a basso costo.

Quali sono le esigenze di archiviazione per le console moderne?

Le console di ultima generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X, richiedono uno spazio di archiviazione sempre maggiore per ospitare giochi che spesso superano i 100 GB di dimensione. È quindi fondamentale avere un'unità capace di supportare questa mole di dati senza compromettere le prestazioni di gioco.

I giochi moderni sono sempre più complessi e ricchi di contenuti aggiuntivi, tra aggiornamenti, patch e DLC, che possono aumentare significativamente lo spazio richiesto. Per questo motivo, avere un supporto di archiviazione capiente diventa essenziale, soprattutto per chi ama tenere più giochi installati contemporaneamente senza doverli eliminare di continuo.

Dimensione media dei giochi

Esempi di giochi e le loro dimensioni:

Call of Duty: Modern Warfare III - Circa 150 GB

Red Dead Redemption 2 - Circa 120 GB

Cyberpunk 2077 - Oltre 100 GB con gli aggiornamenti

Elden Ring - Circa 50 GB

EA Sports FC 25 - Circa 40 GB

Questi dati dimostrano che anche con un SSD interno di 1 TB, lo spazio si esaurisce rapidamente se si hanno molti giochi installati contemporaneamente. Questo rende l'espansione dello storage quasi una necessità per chi possiede una vasta libreria di titoli.

Quando scegliere un HDD?

Se il tuo obiettivo principale è archiviare una vasta libreria di giochi senza doverli eseguire frequentemente, un HDD è la scelta più conveniente. Ti permette di mantenere un'enorme quantità di titoli senza dover spendere troppo. Tuttavia, dovrai trasferire i giochi sulla memoria interna della console per poterli avviare, operazione che potrebbe richiedere diversi minuti. Inoltre, gli HDD sono più soggetti all’usura rispetto agli SSD e potrebbero risultare meno affidabili nel lungo periodo.

Quando scegliere un SSD?

Se vuoi avviare i giochi direttamente dallo storage esterno e ridurre i tempi di caricamento, un SSD è la scelta migliore. È ideale per titoli con mondi aperti, giochi online competitivi e qualsiasi situazione in cui la rapidità sia fondamentale. Per chi gioca su PS5, l’SSD NVMe interno è la scelta obbligata per espandere lo spazio di archiviazione senza sacrificare le prestazioni. Anche per Xbox, un SSD esterno o la scheda di espansione Seagate rappresentano opzioni eccellenti per chi vuole mantenere un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

HDD e SSD per PlayStation 5

La PlayStation 5 è dotata di un SSD NVMe PCIe 4.0 ultraveloce, progettato per ridurre drasticamente i tempi di caricamento e migliorare le prestazioni complessive. Tuttavia, lo spazio disponibile di 825 GB può risultare insufficiente per chi desidera installare molti giochi. Sony permette l'espansione della memoria interna con SSD NVMe certificati, come il Samsung 990 Pro o il WD Black SN850P, che garantiscono prestazioni pari o superiori all’unità interna della console. Gli SSD NVMe compatibili devono avere una velocità minima di lettura di 5500 MB/s e spesso richiedono un dissipatore di calore per evitare il surriscaldamento.

L’utilizzo di un SSD NVMe consente di avviare i giochi direttamente senza doverli trasferire sulla memoria interna della console, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Tuttavia, il costo di questi dispositivi può essere elevato, motivo per cui alcuni utenti preferiscono utilizzare HDD esterni per l’archiviazione a lungo termine. Gli HDD esterni sono una buona soluzione per conservare giochi PS4, poiché possono essere avviati direttamente dall’unità senza problemi. I giochi PS5, invece, devono essere copiati sulla memoria interna prima di poter essere eseguiti, rendendo l’HDD meno pratico per chi vuole passare rapidamente da un titolo all’altro.

HDD e SSD per Xbox Series X|S

Xbox Series X e Series S utilizzano un SSD NVMe personalizzato che garantisce tempi di caricamento estremamente ridotti grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture. Questo sistema permette di ridurre drasticamente i tempi di attesa, migliorando anche il passaggio rapido tra i giochi aperti. Microsoft offre un’opzione proprietaria di espansione dello storage, come la scheda di espansione Seagate per Xbox o WD-BLACK C50, che si collega direttamente alla console e fornisce prestazioni identiche a quelle dell’unità interna.

Queste schede di espansione sono un’ottima soluzione per chi vuole mantenere alte prestazioni e garantire compatibilità al 100% con i giochi ottimizzati per Series X|S, ma il loro prezzo elevato le rende una scelta costosa. Per chi desidera una soluzione più economica, è possibile utilizzare HDD e SSD esterni tramite porta USB. Gli HDD possono essere usati solo per archiviare giochi ottimizzati per Series X|S, che devono essere trasferiti sulla memoria interna per poter essere giocati. Invece, i giochi Xbox One possono essere avviati direttamente da un HDD o un SSD esterno senza problemi.

L’utilizzo di un SSD esterno USB 3.2 rappresenta un buon compromesso per chi vuole ridurre i tempi di caricamento senza investire in una scheda di espansione ufficiale. Sebbene gli SSD USB non offrano le stesse prestazioni di un NVMe, garantiscono comunque un accesso ai dati più rapido rispetto a un HDD tradizionale, rendendoli una soluzione ideale per chi desidera un bilanciamento tra prestazioni e costo.

Le nostre guide ai migliori SSD

Le nostre guide ai migliori hard disk