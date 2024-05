SCONTO e COUPON per questa utile mini dash cam Wi-Fi 2K!

Se desiderate migliorare la sicurezza durante la guida, una dash cam di qualità è un investimento che vale la pena di considerare. Anche se cercate di risparmiare, potete comunque trovare ottime opzioni su Amazon, come l'offerta di oggi sulla dash cam 2K Avylet A1, disponibile a soli 42,49€ anziché 60€, grazie al normale sconto del 17% e al coupon in pagina per uno sconto extra del 15%. Questa dash cam elegante e discreta è dotata di Wi-Fi, supporto per modulo GPS esterno e offre una visione notturna di ottimo livello grazie alla sua risoluzione 2K. Con un'ampia apertura di 170°, monitoraggio del parcheggio 24/7, rilevamento di movimento, G-Sensor e uno schermo IPS, la Avylet A1 è l'accessorio perfetto per ogni auto, assicurando registrazioni di alta qualità e una navigazione facile tramite l'app dedicata, senza alcun canone di abbonamento.

Dash cam 2K Avylet A1, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam 2K Avylet A1 è un dispositivo che consigliamo se volete aumentare la sicurezza stradale e proteggere il vostro veicolo anche quando non si trova nelle vicinanze. Dotata di funzionalità avanzate come la visione notturna 2K, una lente grandangolare di 170°, il monitoraggio del parcheggio 24/7 e il rilevamento del movimento, soddisfa le esigenze di chi cerca una soluzione affidabile per registrare senza sforzo ciò che avviene intorno al proprio veicolo, sia di giorno che di notte. Ideale per gli automobilisti che vogliono tenere traccia dei loro viaggi grazie al supporto per un modulo GPS opzionale, permette di registrare posizione, percorso, velocità e orario direttamente nei video.

La dash cam 2K Avylet A1 offre anche una connessione Wi-Fi integrata, consentendo di regolare facilmente le impostazioni, visualizzare in tempo reale il feed video e riprodurre le registrazioni sia sulla dash cam che sullo smartphone attraverso l'app dedicata. Inoltre, la presenza di supercondensatori resistenti alle temperature estreme e la funzionalità di registrazione in loop con protezione dalle collisioni ne fanno un accessorio affidabile in tutte le condizioni atmosferiche e di guida, garantendo tranquillità e sicurezza a chi è spesso alla guida o deve lasciare l'auto incustodita. Infine, il design compatto e discreto assicura che la dash cam non intralci la vista, integrandosi perfettamente nell'abitacolo del veicolo.

Offerta a soli 42,49€ grazie al doppio sconto, la dash cam 2K Avylet A1 rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione completa e di alta qualità per la registrazione in auto. La sua eccezionale visione notturna, l'ampio angolo di visuale, il supporto GPS e le funzionalità Wi-Fi la rendono un investimento prezioso per la sicurezza e la documentazione dei viaggi. Con l'aggiunta di una garanzia di 1 anno e il supporto tecnico a vita, consigliamo l'acquisto della dash cam 2K Avylet A1 come scelta affidabile e funzionale per ogni automobilista. Ricordatevi di attivare il coupon!

