Silent Hill 2 Remake | Uscita, cambiamenti, pre-order e tutto quello che sappiamo

Quando nel 2001 Silent Hill 2 vide la luce, il genere dei survival horror non fu più lo stesso. Secondo capitolo della serie Konami, il gioco è uscito in origine su console PS2 per poi sbarcare successivamente anche su Xbox e PC Windows. Nel 2012 fu pubblicata per PlayStation 3 e Xbox 360 una versione HD, la quale andrò a imprimere nella pietra un classico senza tempo.

Quando Bloober Team annunciò di essere al lavoro su un remake del gioco previsto per PlayStation 5 e personal computer (che trovate su Amazon in pre-ordine) furono in molti a essere scettici, specie per il fatto che molti fan pensano che un cult come Silent Hill 2 non ha bisogno di un vero e proprio rifacimento.

Ad ogni modo, nel corso dell'ultimo State of Play è stata confermata la data di uscita del gioco. A tal proposito, è tempo di fare il punto su tutto ciò che sappiamo sul gioco, inclusa data di uscita, versioni disponibili e differenze con l'originale.

Qual è la trama di Silent Hill 2 Remake?

Come nella storia originale, vestiremo i panni del protagonista James Sunderland, distrutto per la morte di sua moglie Mary. Questo, fino a che una misteriosa lettera lo richiama nella cittadina di Silent Hill per cercare la sua amata consorte scomparsa.

Una volta lì, l'uomo troverà però una città ormai irriconoscibile, trasformata da un male oscuro che James sarà chiamato a indagare. Purtroppo per lui, la risposta al suo enigma non sarà quella che sperava di trovare.

Da quello che sappiamo, Silent Hill 2 Remake ricalcherà la trama del gioco del 2001, sebbene non ci è dato sapere se il nuovo gioco conserverà colpi di scena e plot twist visti nel titolo originale, o se si concederà qualche licenza.

Silent Hill 2 vs Remake: cosa cambia? Le differenze

Gli sviluppatori hanno dichiarato che le differenze tra i due giochi ci saranno, ma che queste si rifletteranno soprattutto sulla questione grafica e tecnica, oltre che su altre peculiarità – come il doppiaggio.

Relativamente ai personaggi principali, gli sviluppatori hanno dichiarato:

«Abbiamo conservato le loro caratteristiche emotive, impegnandoci a fondo al fine di mostrare le loro emozioni con la tecnologia motion capture. Questo ci permette di mostrare emozioni senza doverle spiegare, ed è per questo che alcuni dialoghi sono stati leggermente modificati, in modo da aggiungere ulteriori sfumature alle dinamiche dei personaggi.»

Ma non solo: nel remake non sono state usate le voci originali, visto che gli sviluppatori hanno deciso che affidarsi esclusivamente ai dialoghi preesistenti li avrebbe limitati, impedendogli di introdurre miglioramenti al gameplay, come la guida per il giocatore.

Nel remake i giocatori sentiranno maggiormente il controllo di James, pur mantenendo la sensazione di terrore che caratterizzava il gioco originale.

La visuale da dietro le spalle differirà dalle inquadrature dinamiche del titolo originale, sperando ovviamente che l'atmosfera e il grado di immersività non ne escano danneggiati.

Anche gli enigmi del remake sono stati leggermente modificati per proporre una nuova versione degli stessi, senza però variare troppo sul tema. Ecco le parole degli sviluppatori al riguardo:

«Ci siamo molto impegnati a valorizzare il ricordo dell’originale Silent Hill 2, a volte stravolgendo e confondendo le aspettative dei giocatori su certe soluzioni di enigmi, in una sorta di tributo all’inventiva del gioco originale. Crediamo che questo approccio, insieme ai numerosi e spesso sorprendenti riferimenti all’originale presenti nel gioco, renderà felici i fan del classico Silent Hill 2, offrendo allo stesso tempo qualcosa di nuovo e interessante da scoprire. Ci piace pensare che sia il nostro modo di esprimere l’amore per il gioco originale, arricchendo l’esperienza e mantenendone sempre l’essenza.»

Chi sono i personaggi di Silent Hill 2 Remake?

Il primo è il protagonista del gioco, James Sunderland, impegnato a svelare il mistero che circonda la moglie scomparsa di nome Mary.

Maria è invece uno dei personaggi più enigmatici tra quelli incontrati da James, visto che è fisicamente identica a Mary anche se decisamente più sensuale e appariscente.

Abbiamo poi Angela Orosco, una ragazza disturbata e instabile alla ricerca di sua madre, ma con un passato contraddistinto da traumi di ogni genere.

Infine, Laura è una bambina di 8 anni ed ha la particolarità di non vedere i mostri che vagano per la cittadina di Silent Hill. Questo la rende, di fatto, un personaggio "innocente", ben diversa dagli altri protagonisti del gioco, in un modo e nell'altro coinvolti in situazioni di dolore e atrocità.

Qual è il cast di Silent Hill 2 Remake?

In nuovo cast di doppiatori ha permesso in ogni caso di riprendere le interpretazioni del gioco originale. Luke Roberts e Salóme Gunnarsdóttir vestiranno i ruoli di James e Mary/Maria.

Gianna Kiehl sarà invece Angela Orosco, mentre Evie Templeton si occuperà di dare il volto alla giovane Laura.

Infine, l'attrice Devora Wilde vestirà i panni di un personaggio al momento ancora avvolto nel mistero. Per riassumere, quindi, gli interpreti noti fino a oggi sono:

James : Luke Roberts

: Luke Roberts Mary : Salóme Gunnarsdóttir

: Salóme Gunnarsdóttir Angela : Gianna Kiehl

: Gianna Kiehl Laura : Evie Templeton

: Evie Templeton Personaggio misterioso: Devora Wilde

Quando esce Silent Hill 2 Remake?

Il gioco uscirà il prossimo 6 ottobre 2024, in edizione Standard e Deluxe.

Esce in edizione fisica? Pre-order di Silent Hill 2 Remake

L'edizione standard, come suggerisce il nome, include solo una copia del gioco.

L’edizione deluxe include invece vari contenuti speciali: tra questi, un artbook digitale con illustrazioni, una colonna sonora digitale con brani di Akira Yamaoka e una maschera di Pyramid Head ricavata da un cartone della pizza.

Se si decidesse di effettuare un pre-ordine, le edizioni standard e deluxe includeranno una maschera di Mira lo shiba e una di Robbie il coniglio, entrambe utilizzabili come elemento cosmetico, mentre il pre-ordine dell’edizione deluxe prevede anche l’accesso anticipato di 48 ore.

Consultate la nostra guida al pre-ordine per tutti i dettagli ulteriori in merito.

Trailer e gameplay

Nel corso dei mesi, sono arrivati diversi trailer e video gameplay ufficiali dedicati a questo Remake.

Teaser di annuncio

Inizialmente, Konami ha pubblicato un teaser trailer di qualche minuto per annunciare i lavori sul Remake.

Combat reveal

A febbraio 2024, è stato pubblicato un breve video gameplay che mostra come funzionerà il combattimento.

Trailer data d'uscita

Nel corso dello State of Play del 31 maggio 2024, è arrivato il trailer che conferma la data di uscita del gioco (sottotitolato in italiano).

Gameplay esteso

Durante la Silent Hill Transmission di maggio 2024, è stato pubblicato anche un lungo video gameplay che ha mostrato diversi momenti dal gioco controller alla mano.

Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori novità per aggiornare questo articolo.