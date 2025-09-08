Tamashii Nations ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima replica dedicata all’universo di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: la katana di Shinobu Kocho, realizzata in scala 1:1 per la prestigiosa linea Proplica. Conosciuta per la cura maniacale nella riproduzione di armi iconiche tratte da anime e manga, la linea Proplica si arricchisce così di un pezzo imperdibile per i collezionisti e gli appassionati della serie.

Nichirin Sword (Shinobu Kocho) - Proplica

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La spada, lunga 88 cm, è stata progettata utilizzando materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e fedeltà all’originale. Ogni dettaglio è stato ricreato con estrema precisione: dalla lama in plastica, lavorata per replicare l’aspetto dell’arma vista nell’anime, fino al manico con i caratteristici segni che contraddistinguono la Nichirin di Shinobu. Una riproduzione che non si limita a essere un semplice oggetto da collezione, ma rappresenta un vero e proprio omaggio al personaggio e alla sua iconica arma.

Il set comprende, oltre alla spada, un fodero curato nei minimi particolari, un supporto espositivo e un manuale di istruzioni. Grazie a questi accessori, i fan avranno la possibilità di esporre la replica in tutta la sua eleganza, arricchendo la propria collezione con un pezzo che unisce estetica e funzionalità.

Un aspetto che rende questa Proplica ancora più speciale è la presenza di due modalità sonore. La katana è infatti in grado di riprodurre frasi di Shinobu Kocho, doppiate dall’interprete originale giapponese, oltre agli effetti sonori delle battaglie tratte dall’anime. Questa caratteristica, alimentata da 2 batterie AAA (non incluse), porta l’esperienza a un livello di interattività superiore, rendendo l’oggetto unico nel suo genere.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la katana di Shinobu Kocho sarà disponibile in Giappone a partire da giugno 2026 e raggiungerà il nostro mercato ad agosto dello stesso anno. Il prezzo previsto è di circa 180,00 euro, una cifra in linea con la qualità e l’esclusività delle repliche Proplica.