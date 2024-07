Set LEGO Fortnite: aperti i preorder su LEGO Store!

Se siete appassionati di Fortnite e LEGO, segnate sul calendario il 1° ottobre 2024. Questa è la data in cui saranno disponibili i nuovi e attesissimi set LEGO Fortnite. Questi set offrono un'opportunità imperdibile per combinare il divertimento del mondo virtuale di Fortnite con la creatività e la costruzione tipiche dei mattoncini LEGO. Inoltre, se volete sempre rimanere aggiornati sulle ultime uscite LEGO, continuare a seguire il nostro articolo dedicato ai preorder.

Set LEGO Fortnite, perché acquistarli?

Se siete fan di Fortnite e appassionati di LEGO, i nuovi set LEGO Fortnite rappresentano un'occasione imperdibile per combinare queste due passioni. Questi set offrono non solo la possibilità di ricreare le scene più iconiche del gioco, ma anche di esplorare nuove dinamiche di costruzione e di collezione. Ecco più nel dettaglio i quattro set attualmente in preorder:

LEGO Fortnite Battle Bus (Set 77074) : Questo set, composto da 954 pezzi, include 9 minifigure tra cui Peely, Meowscles, Brite Bomber, Raven e altri personaggi iconici del gioco. Il Battle Bus è uno degli elementi più rappresentativi di Fortnite e sarà disponibile a 99.99€. Questo set è perfetto per ricreare le avventure di Fortnite direttamente a casa vostra​.

LEGO Fortnite Peely Bone (Set 77073) : Un modello da esposizione composto da 1414 pezzi, rappresenta Peely in versione scheletro. Questo set dettagliato è ideale per i collezionisti e sarà venduto a 99.99€. Anche se non include minifigure, la sua complessità di costruzione lo rende un pezzo unico.

LEGO Fortnite Loot Llama (Set 77071) : Con 691 pezzi, questo set rappresenta il famoso Lama delle scorte, completo di accessori come Slurp Juice, un Grappler e dinamite. Sarà disponibile a 39.99€, un'ottima opzione per chi cerca un set di medie dimensioni ricco di dettagli.

LEGO Fortnite Durr Burger (Set 77070): Il più piccolo dei quattro, con 193 pezzi, rappresenta il famoso ristorante Durr Burger. Sarà disponibile a 14.99€, rendendolo un'ottima scelta per chi vuole iniziare la propria collezione di LEGO Fortnite.

Questi nuovi set LEGO Fortnite offrono un'esperienza di costruzione emozionante che cattura l'essenza del popolare videogioco. Non perdete l'occasione di prenotarli subito per assicurarvi di essere tra i primi a possederli. Sfruttate questa occasione per arricchire la vostra collezione con questi fantastici set, perfetti sia per giocare che per esporre. Buona costruzione e buon divertimento!

