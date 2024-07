SCONTO ESCLUSIVO Prime Day: acquista ora l'Asus Dual RTX 3060 V2 OC Edition a MENO di 275€!

Con l'inizio del Prime Day 2024, le offerte su Amazon stanno attirando l'attenzione degli appassionati di tecnologia e videogiochi. Una delle migliori offerte riguarda la scheda video Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition, disponibile a soli 274,99€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo precedente di 294,69€. Questa è un'occasione da non perdere per migliorare le vostre prestazioni di gioco e sfruttare al massimo le capacità del vostro PC.

Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition è dotata di 12 GB GDDR6, ideali per garantire una memoria video fluida e rapida, e due potenti ventole assiali che assicurano un raffreddamento efficiente anche durante le sessioni di gioco più intense. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa scheda video offre una compatibilità migliorata per i piccoli chassis, rendendola una scelta versatile per vari tipi di setup. La scheda è alimentata dai nuovi streaming multiprocessor NVIDIA Ampere, che rappresentano un salto di qualità indispensabile per creare la GPU più veloce e performante al mondo.

La modalità OC della Asus Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition consente un boost clock fino a 1867 MHz (in modalità OC), garantendo prestazioni di gioco elevate. Le ventole assiali sono state completamente riprogettate, presentano un mozzo più piccolo, pale più lunghe e un anello che aumenta la pressione discendente dell'aria, migliorando così l'efficienza del raffreddamento. Inoltre, la tecnologia 0dB permette di ottenere un funzionamento silenzioso, poiché le ventole si arrestano completamente quando la temperatura della GPU scende sotto i 50°C, riducendo al minimo il rumore e permettendovi di concentrarvi esclusivamente sulla vostra partita.

Il design a due slot della scheda video consente una migliore dissipazione del calore, grazie alla protezione meticolosamente progettata, al radiatore e al termodotto che lavorano insieme per sfruttare al meglio la ventilazione laterale del telaio. Questo garantisce prestazioni di raffreddamento particolarmente impressionanti per una scheda di queste dimensioni.

La tecnologia Auto-Extreme migliora l'affidabilità e l'omogeneità delle prestazioni, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la precisione delle saldature in un unico passaggio. Questo processo non solo rende il prodotto più affidabile, ma anche più eco-sostenibile. Non perdete questa offerta del Prime Day 2024 su Amazon, e assicuratevi subito la vostra Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition per un’esperienza di gioco senza pari!

