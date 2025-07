La SH Figuarts di Sakata Gintoki è una figure solida, ben scolpita e fedele all’anime, con un buon numero di accessori e snodi migliorati che ne favoriscono la posabilità. Sebbene manchino elementi più caratteristici come espressioni comiche o oggetti extra, il prodotto riesce comunque a offrire un’ottima rappresentazione del personaggio, risultando un acquisto consigliato per fan e collezionisti.

Quando si parla di anime che mescolano demenzialità pura, combattimenti serrati e momenti inaspettatamente profondi, Gintama è senza dubbio uno dei titoli più amati e iconici. Il protagonista indiscusso, Sakata Gintoki, è un personaggio che ha fatto storia per il suo carattere svogliato, il sarcasmo tagliente e quel senso dell’onore che emerge sempre quando meno te lo aspetti.

Proprio per rendere giustizia a un personaggio così sfaccettato, ha deciso di portarlo nella linea SH Figuarts di Tamashii Nations, una delle più apprezzate nel mondo delle action figure articolate. E lo fa con uno sculpt che punta a catturare sia il lato comico che quello serio del nostro “eroe” zucchero-dipendente.

In questa recensione vedremo da vicino la nuova SH Figuarts Sakata Gintoki, analizzando ogni aspetto della figure: dal design del packaging alla qualità della pittura, dalle articolazioni alla posabilità, senza dimenticare ovviamente accessori e dettagli nascosti che potrebbero fare la felicità dei fan più attenti.

Chi è Sakata Gintoki?

Sakata Gintoki è il protagonista dell’anime Gintama, un ex samurai noto come Shiroyasha per la sua ferocia durante la guerra Joi, oggi a capo della bizzarra Agenzia Tuttofare di Edo. Svogliato, goloso di dolci e ossessionato da Shōnen Jump, dietro la sua maschera comica nasconde un passato tragico e un forte senso dell’onore. Dotato di grande abilità con la spada, Gintoki è un personaggio statico ma profondo, sempre fedele a sé stesso e capace di ispirare chi lo circonda. Il suo stile inconfondibile — capelli argentati, kimono portato con nonchalance e la fida bokutō “Lake Toya” — lo rendono un’icona assoluta nel panorama anime.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della SH Figuarts di Sakata Gintoki si presenta con uno stile moderno e accattivante, in linea con gli standard qualitativi della linea di casa Bandai. Frontalmente, la scatola mostra chiaramente la figure e i suoi accessori grazie alla finestra trasparente, che permette di osservare nel dettaglio il volto di Gintoki e le diverse espressioni intercambiabili incluse. A fianco, una grande illustrazione fotografica del personaggio in posa dinamica aggiunge un tocco visivo d'impatto. Il lato sinistro è decorato con il nome del personaggio in kanji, mentre il logo della serie Gintama e quello della linea SH Figuarts completano il design.

Sul retro della confezione sono visibili diverse pose dinamiche che la figure può assumere, a testimonianza dell’eccellente articolazione e delle potenzialità espressive offerte. Non manca una sezione dedicata allo sculpt del volto e ai dettagli del modellino, con scatti ravvicinati che ne esaltano la fedeltà all’anime. Un packaging pensato sia per l’esposizione che per l’esperienza da collezionisti.

Blister

All’interno del blister trasparente, ordinato e ben organizzato, la S.H. Figuarts di Sakata Gintoki si presenta già pronta per l’esposizione, con un layout che valorizza ogni componente. Oltre alla figure principale, in posizione neutra e protetta dal classico film plastico, sono presenti tre volti intercambiabili che permettono di variare l’espressività del personaggio, passando da un’espressione seria a una più rilassata o ironica.

A completare la dotazione troviamo tre paia di mani sostituibili, utili per ricreare numerose pose dinamiche o iconiche della serie. Particolarmente interessante è l’accessorio extra dedicato al braccio sinistro: si tratta di una parte alternativa con l’haori infilato, pensata per ricreare l’inconfondibile posa “braccio con l’haori infilato” di Gintoki, tra le più rappresentative del personaggio.

Pur trattandosi di una versione essenziale, il contenuto risulta funzionale e ben pensato. Certo, i fan più accaniti potrebbero sentire la mancanza di elementi extra legati alle gag, come un volto deformed o il celebre bicchiere di latte alla fragola. Tuttavia, ciò che è incluso riesce comunque a restituire con efficacia lo spirito del personaggio e a offrire diverse possibilità espositive.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La SH Figuarts di Sakata Gintoki si distingue per un’elevata cura nei dettagli e una realizzazione tecnica di ottimo livello. Alta circa 15 cm, la figure combina sapientemente estetica e funzionalità grazie all’impiego di materiali come ABS e PVC, che garantiscono solidità e maneggevolezza.

Lo sculpt del volto è uno dei punti di forza del prodotto: le quattro espressioni intercambiabili, finemente scolpite, permettono di rappresentare diverse sfumature emotive del personaggio, dal classico sguardo annoiato fino a pose più serie o ironiche. Le articolazioni, migliorate rispetto agli standard precedenti, risultano fluide e ben integrate nel design complessivo. Le spalle, i gomiti e il busto offrono una buona gamma di movimenti, permettendo di ricreare numerose pose iconiche tratte dall’anime.

L’unica limitazione si riscontra nella mobilità della gamba sinistra, leggermente penalizzata dal design del kimono che ostacola le pose più dinamiche. Nonostante ciò, il bilanciamento della figure resta soddisfacente.

Immagine 4 di 4

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

A livello estetico, il lavoro svolto sullo sculpt è notevole: la chioma spettinata, l’espressione distaccata e l’impostazione rilassata del corpo rispecchiano perfettamente l’indole di Gintoki. L’abito tradizionale, composto dal celebre yukata bianco con decori blu e dalla cintura rossa, è riprodotto con grande fedeltà. Non manca, naturalmente, la Toyako Bokutō, la spada di legno sempre al fianco del protagonista.

Un plauso va anche alla resa del kimono, realizzato con una colorazione azzurra ben calibrata e dettagliata, che arricchisce ulteriormente l’impatto visivo complessivo della figure.

Conclusioni

La SH Figuarts di Sakata Gintoki rappresenta un'aggiunta di assoluto rilievo per tutti i fan di Gintama e per i collezionisti appassionati della linea Tamashii Nations. La figure riesce a catturare in pieno l’essenza del personaggio, grazie a uno sculpt curato, volti ben scolpiti e una resa estetica fedele alla controparte animata. L’uso di materiali resistenti e la solidità generale del prodotto contribuiscono a restituire un’esperienza di alto livello, anche dal punto di vista della posabilità, supportata da snodi migliorati.

La dotazione di accessori, pur essenziale, consente di ricreare alcune delle pose più iconiche di Gintoki, e l'inclusione del braccio con l’haori infilato è un tocco apprezzabile per i fan più attenti ai dettagli. Certo, l’assenza di ulteriori elementi come espressioni comiche o oggetti di scena — ad esempio il famoso bicchiere di latte alla fragola — potrebbe lasciare con un po’ di amaro in bocca chi cercava una versione più completa e giocosa del personaggio. Tuttavia, ciò che è presente funziona alla perfezione e rende giustizia a uno dei protagonisti più amati del panorama anime.

Sakata Gintoki SH Figuarts è già disponibile in Italia. E' acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.