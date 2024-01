Questo power bank ha un DOPPIO SCONTO e vi permette di caricare 4 dispositivi!

Considerando a quante funzioni assolvono oggi dispositivi come gli smartphone, è saggio portarsi sempre dietro un power bank che permette di ricaricare la loro batteria. Meglio ancora se è uno di quelli che consentono più ricariche contemporaneamente – come è il caso del modello da 10.000 mAh che vi segnaliamo oggi e che potete portare a casa a soli 15,39€ approfittando del doppio sconto, con un bel risparmio rispetto ai 29,99€ abituali.

Power Bank VRURC, chi dovrebbe acquistarlo?

Un compagno affidabile per chi desidera evitare l'obbligo delle prese di corrente fisse, questo power bank assicura una ricarica rapida e simultanea per vari dispositivi come smartphone, auricolari o qualsiasi altro device grazie ai suoi 4 cavi integrati. Tra questi, un lightning per iPhone, un type-C, una Micro USB e una USB-A. È la scelta perfetta per chi è sempre in movimento e spesso si ritrova con i propri dispositivi scarichi senza accesso alla rete elettrica.

La sua capacità di prolungare la durata dei dispositivi fino a quasi 3 ricariche complete lo rende ideale per lunghe giornate fuori casa o per partecipare a conferenze ed eventi senza la necessità di portare con sé tutti i cavi di alimentazione. Il display LED consente di monitorare costantemente la quantità di energia disponibile, mentre il design sottile e leggero facilita il trasporto senza sforzo. Inoltre, con le protezioni intelligenti integrate, la sicurezza è garantita: i dispositivi sono al riparo da correnti eccessive, surriscaldamenti e sovraccarichi.

Questo dispositivo si fa notare per la capacità di ricaricare più dispositivi simultaneamente, il formato tascabile e le numerose protezioni integrate contro correnti eccessive e surriscaldamento. Con una garanzia di ben due anni e un prezzo conveniente di soli 15,39€, anziché 29,99€, questo power bank è davvero un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, pertanto, ve lo consigliamo vivamente!

Nota: ricordate di attivare il coupon (mettete la spunta nell'apposita casella, proprio sotto il prezzo nella pagina del prodotto) per godere dello sconto extra di un ulteriore 30%, e ridurre così il costo al minimo.

Vedi offerta su Amazon

