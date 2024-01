FOLLIA AMAZON: questa planetaria Moulinex costa 464€ in meno!

Cucinare può diventare divertente quanto potete sbizzarrirvi con le vostre creazioni e avete elettrodomestici capaci di assecondare le vostre fantasie: è anche il caso della planetaria Moulinex QA810D Masterchef, che in questo momento si porta a casa a un prezzo clamorosamente basso! Grazie all'offerta su Amazon potete averla a soli 299,99€, con un risparmio di circa 460€ sul costo abituale.

Moulinex QA810D Masterchef, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti della cucina casalinga e i professionisti del settore, la Moulinex QA810D Masterchef rappresenta un alleato insuperabile. Questa impastatrice planetaria, dotata di un potente motore da 1500W, è progettata per soddisfare tutte le esigenze culinarie, che si tratti di ricette tradizionali o di nuove creazioni sofisticate. Che siate esperti pizzaioli, appassionati di pane fatto in casa o aspiranti pasticceri, la sua capienza di 6,7 litri vi permetterà di preparare quantità generose di impasto: fino a 2,6 kg per dolci e 2,2 kg per pane: dosi perfette per eventi o per avere provviste nel freezer.

La robusta struttura in acciaio inox conferisce a questo robot da cucina una durabilità notevole, garantendo risultati uniformi in tempi rapidi grazie al movimento planetario duplice che agisce in direzioni opposte. Oltre ad essere un'impastatrice, si rivela praticamente un vero e proprio robot da cucina multifunzione.

Con componenti di miscelazione e impasto di alta qualità in metallo pressofuso, può preparare fino a 60 cupcake o 10 impasti per pizza in soli 8 minuti. Il design elegante con finiture argentate aggiunge un tocco di classe, rendendola adatta a qualsiasi ambiente in cucina. In sintesi, se desiderate elevare la vostra arte culinaria, che siate impegnati a cucinare per la famiglia o per un catering professionale, la Moulinex QA810D Masterchef sarà la vostra compagna perfetta a soli 299,99€, con un risparmio netto sul prezzo consigliato di 764€.

