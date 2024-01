L'UTILISSIMO hub USB TP-Link ora costa solo 9,99€!

Chi lavora (o gioca) tanto con il suo PC, sa che le porte USB non bastano mai ed è bene avere un buon hub USB che permetta di moltiplicarle. Da qualche giorno, personalmente ho comprato quello super portatile TP-Link UH400, che nonostante il prezzo ridottissimo a soli 9,99€ è ben costruito, affidabile e ha tutto quello che mi serviva per poter collegare serenamente più dispositivi al mio desktop, con un risparmio del 9%.

Hub TP-Link UH400, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pratico hub USB UH400 di TP-Link rappresenta un accessorio estremamente utile, e lo consigliamo vivamente a chiunque necessiti di espandere le porte USB del proprio PC. In particolare, è un alleato ideale per coloro che lavorano in mobilità o utilizzano notebook con poche porte USB disponibili, anche perché è facilissimo da trasportare: il cordino USB che permette di collegarlo al PC si ripiega sul bordo del corpo dell'hub, non creando nessun ingombro quando non lo utilizzate.

Questo hub, dalle dimensioni ridotte di soli 71 x 71 x 16,6 mm, è la scelta perfetta per professionisti IT, appassionati di tecnologia e studenti che cercano un flusso di lavoro efficiente e ben organizzato. Convertendo una singola porta USB in quattro porte USB 3.0, offre un'elevata praticità per chi è sempre in movimento.

L'hub portatile TP-Link UH400 rappresenta una scelta molto sensata, soprattutto considerando il prestigio del brand nel mondo tecnologico, dove è ben noto per la qualità dei suoi dispositivi. Con un prezzo bassissimo di soli 9,99€, è un acquisto imbattibile per rapporto qualità/prezzo: sono pochi euro che non vi pentirete mai di aver speso.

