Resident Evil: la trilogia classica arriva finalmente su GOG! Acquistala ORA!

Se siete appassionati di videogiochi survival horror, non potete lasciarvi sfuggire l'eccezionale offerta di GOG sui titoli della serie Resident Evil. Attualmente, il primo Resident Evil è disponibile a soli 9,99€, mentre il bundle che include anche Resident Evil 2 e Resident Evil 3 è in sconto a 24,99€, un prezzo ridotto rispetto ai 29,97€ necessari per acquistarli singolarmente. Vi ricordiamo, inoltre, che attualmente sono in corso i saldi estivi che vi permette di mettere le mani su decine di titoli a prezzi super scontati.

Offerta Resident Evil su GOG: perché approfittarne?

Il primo Resident Evil è una pietra miliare nel mondo dei videogiochi, avendo definito il genere survival horror con la sua atmosfera inquietante, la gestione delle risorse limitate e gli enigmi complessi. Lanciato per la prima volta nel 1996, il gioco segue le vicende della squadra speciale S.T.A.R.S. inviata a investigare strani avvenimenti nella magione Spencer, luogo infestato da creature terrificanti e pericolosi zombie. Questo titolo ha gettato le basi per una saga di grande successo, influenzando profondamente l'evoluzione dei giochi horror.

Acquistando il bundle su GOG non solo avrete accesso a questi titoli iconici a un prezzo scontato, ma potrete anche godere dei vantaggi offerti dalla piattaforma, come l'assenza di DRM e il supporto continuo agli utenti. Questa offerta rappresenta un'opportunità perfetta per chi desidera rivivere le emozioni dei classici di Resident Evil o per chi vuole scoprirli per la prima volta. Ricordiamo che l'ultimo titolo della saga pubblicato da Capcom è stato il remake di Resident Evil 4, di cui trovare la nostra recensione completa al seguente indirizzo.

Con un risparmio di quasi il 20% rispetto al prezzo combinato dei giochi, l’offerta di GOG è imperdibile per ogni appassionato di survival horror. Approfittate subito di questa promozione e immergetevi nel mondo oscuro e avvincente di Resident Evil, una serie che continua a essere un punto di riferimento nel panorama videoludico. Non lasciatevi scappare questa occasione per arricchire la vostra libreria digitale con alcuni dei giochi più influenti di tutti i tempi.

