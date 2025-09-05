Sentinel ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure di Rajura, conosciuto in Italia con il nome di Rasta, il demone dell’illusione tratto dall’anime I 5 Samurai. La figure entra a far parte della linea Chou-Dan-Kadou, pensata per celebrare il 30º anniversario della celebre serie realizzata da Sunrise in collaborazione con Nagoya Television.

Rajura - Sentinel

L’anime originale, intitolato in Giappone Yoroiden Samurai Troopers, andò in onda dal 30 aprile 1988 al 4 marzo 1989 per un totale di 39 episodi. In Italia debuttò nell’aprile del 1990 su Italia 7, per poi approdare su emittenti come TMC e Junior TV. Nonostante l’assenza di scene particolarmente violente o cruente, la serie non fu mai trasmessa sulle reti Mediaset, fatta eccezione per il canale Hiro.

La nuova figure di Rajura è realizzata in ABS, PVC e POM e raggiunge un’altezza di 15 centimetri. Il personaggio è dotato della sua caratteristica armatura completamente articolata, fedele al design originale della serie. Grazie ai magneti integrati negli stinchi, l’assemblaggio e lo smontaggio dell’armatura risultano semplici e sicuri, senza intaccare l’estetica complessiva.

Il set è particolarmente ricco di accessori: oltre al totem per esporre l’armatura separatamente, sono incluse sei alabarde utilizzabili sia singolarmente che combinate per formare una falce impugnabile, un nunchaku, diverse mani intercambiabili e vari volti con espressioni alternative.

Come per le altre uscite della linea Chou-Dan-Kadou, Sentinel punta sulla massima fedeltà all’anime e su un livello di dettaglio che rende queste figure pezzi imperdibili per i collezionisti. In Italia la distribuzione sarà curata da Cosmic Group, che ha già avviato i preordini.

Prezzo e data di uscita

La release giapponese della figure di Rajura è prevista per luglio 2026, mentre l’arrivo nel nostro paese è atteso entro la fine dello stesso anno. Il prezzo indicativo sarà di circa 180,00 euro. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della storica saga anime e dei suoi iconici personaggi.