Questo controller arcade ottico per PS5 e PC oggi COSTA POCHISSIMO! (-33%)

Se amate i giochi di combattimento e volete portare il vostro gameplay a un livello superiore, il Razer Kitsune è l'arma perfetta per voi. Oggi è in offerta su Amazon a soli 233,11€ invece di 349,99€, grazie a uno sconto imperdibile del 33%.

Questo innovativo controller arcade per PS5 e PC elimina il tradizionale joystick a favore di una disposizione precisa dei quattro pulsanti di movimento. Grazie a questa configurazione, potrete eseguire combo e movimenti complessi con una precisione che i classici stick non possono garantire. Dite addio agli errori di input e godetevi un gameplay fluido e impeccabile, perfetto per chi vuole dominare il ring virtuale.

Gli interruttori ottici lineari a basso profilo Razer garantiscono una velocità di risposta incredibile. Con una corsa ridotta, questi switch assicurano input ultra-reattivi e precisi. Ogni azione sarà più rapida e affidabile, permettendovi di massimizzare la vostra performance.

Il design senza leva rende il Razer Kitsune estremamente portatile. La possibilità di staccare il cavo USB-C semplifica l’imballaggio, mentre il lucchetto integrato e l’interruttore di blocco proteggono da ingressi accidentali e disconnessioni indesiderate durante i match più intensi.

Personalizzare il vostro Kitsune è semplice e divertente. La piastra superiore in alluminio rimovibile può essere decorata con cover in vinile di Razer Customs o con design creati da voi tramite il modello scaricabile. Inoltre, l’illuminazione personalizzabile vi permette di adattare il controller al vostro stile di combattimento, grazie a combinazioni di colori ed effetti precaricati.

Se cercate un controller che unisca precisione, velocità e personalizzazione, il Razer Kitsune è la scelta ideale. Non lasciatevi sfuggire questa offerta: portate a casa un pezzo di tecnologia all’avanguardia e migliorate il vostro gioco!