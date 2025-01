Quanto conosci Final Fantasy VIII? Ecco il quiz per nostalgici

Ci sono giochi che in qualche modo ti lasciano il segno – a volte, perfino a prescindere da quanto a fuoco siano tutti gli elementi che li compongono. Si sa, dopotutto, che la bellezza è molto più che la somma delle parti: una regola valida anche per Final Fantasy VIII.

Mentre gli appassionati della saga stanno assistendo al ritorno, episodio dopo episodio, del settimo capitolo, e mentre si susseguono voci di un possibile rifacimento del nono, l'avventura di Squall e compagni ha ricevuto qualche anno fa una pigra rimasterizzazione (la trovate ancora su Amazon), che però ha fatto in modo che rimanesse più che altro destinata agli amanti dei classici.

E se è vero che FFVIII non era perfetto, soprattutto nel bilanciamento, lo è anche che è uno degli episodi più amati, e che in particolare per gli italiani fu in molti casi il primo Final Fantasy di sempre, essendo stato il primo tradotto anche nella nostra lingua. E questo significa anche che è marchiato a fuoco nei nostri ricordi.

Ma lo è così tanto da sapere tutto ciò che lo riguarda? Se vi va di giocare un po', tra memoria e nostalgia, potete provare a dimostrarlo affrontando il nostro nuovo quiz a tema! Ricordate i membri del party? Sapete cosa sono i Guardian Force? E chi era Raine?

Se pensate di conoscere tutte le risposte a questi quesiti, potete provare a dimostrarlo nel nostro quiz!

Ricordiamo però che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda – una misura necessaria per evitare che, contrariamente a quanto farebbe ogni buon SeeD, qualcuno tenti di barare cercando online le risposte corrette.

Vai al quiz su Final Fantasy VIII

Al termine dei 25 quesiti, vi spetterà un titolo che premierà il vostro risultato: siete degni del rango di Comandante dei SeeD? O è già tanto che vi facciano girare per il Garden?

Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di SpazioGames potete trovare tantissimi quiz dedicati ai videogame: in precedenza, ne abbiamo proposto uno generico che copriva tutta la saga di Final Fantasy, per cui potete provare a misurarvi anche con quello.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

