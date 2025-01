Quanto conosci Crash Bandicoot? Mettiti alla prova con il quiz!

Chi videogioco dagli anni '90 (o anche da prima) ricorderà di sicuro i tempi d'oro di Crash Bandicoot, quando il celebre marsupiale nato dall'ingegno di Naughty Dog conquistò il mondo dei videogiochi diventando una vera e propria icona dell'epoca. Potevamo, allora, non dedicargli uno degli appuntamenti settimanali del nostro quiz?

Dopo il grande successo del quiz di Tekken (numeri alla mano, uno dei più apprezzati tra i tanti che abbiamo pubblicato, quindi grazie!), rimaniamo così nel novero dei grandi classici della recente storia videoludica, riportandovi alle origini di Crash, Cortex e compagni – che pochi anni fa hanno visto il lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time (che trovate ancora su Amazon).

Sapete davvero tutto quello che c'è da sapere sulla saga di Crash? Ricordate chi l'ha creata e alcuni degli easter egg divertenti che l'hanno caratterizzata? Vi considerate fan #1 del franchise? Potete mettervi alla prova per dimostrarlo!

Ne approfitto per ricordarvi che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ciascuna domanda: una misura che dobbiamo prendere per evitare che qualcuno bari cercando la risposta corretta online! I quesiti sono di difficoltà varia: alcuni risulteranno molto semplici per i super fan, mentre altri vi faranno rispolverare un bel po' di ricordi andati.

Al termine dei 25 quesiti, vi spetterà un titolo che premierà il vostro risultato: quanto contate nel mondo di Crash? Siete più tipo da Crash o dei pazzi disordinati come Ripper Roo?

Cogliamo anche l'occasione per ricordare che potete trovare tutti i quiz nella nostra sezione dedicata, che hanno ormai coinvolto un bel po' di franchise interessanti, e che sono in continua espansione: ogni venerdì, ne pubblichiamo uno nuovo.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

