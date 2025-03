Quali sono gli SSD e gli hard disk compatibili con PS5?

PlayStation 5 è una console che offre prestazioni di ultima generazione grazie al suo SSD interno ultraveloce. Questo consente di avere tempi di caricamento estremamente ridotti e un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Tuttavia, lo spazio di archiviazione disponibile potrebbe non essere sufficiente, specialmente per chi possiede una vasta libreria di giochi, considerando le dimensioni sempre più elevate dei titoli AAA. Per risolvere questo problema, Sony ha introdotto la possibilità di espandere la memoria tramite SSD M.2 NVMe e di collegare hard disk esterni, che possono essere utilizzati principalmente per l’archiviazione dei giochi PS4 e dei dati aggiuntivi. Ma quali sono le migliori opzioni disponibili? Scopriamolo nel dettaglio.

Requisiti tecnici per gli SSD compatibili con PS5

Sony ha definito specifiche tecniche ben precise per gli SSD M.2 NVMe compatibili con PS5. È fondamentale che il modello scelto rispetti tali requisiti per garantire il corretto funzionamento e le massime prestazioni della console. L’SSD deve avere un’interfaccia PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe, con una capacità che varia da un minimo di 250GB fino a un massimo di 4TB. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità di lettura sequenziale deve essere di almeno 5.500 MB/s per garantire che i giochi possano essere caricati in modo rapido e fluido. Inoltre, per evitare il surriscaldamento durante le sessioni di gioco più intense, è necessario un dissipatore di calore, che può essere integrato nel prodotto acquistato o installato separatamente. Infine, bisogna prestare attenzione al form factor, in quanto PS5 supporta SSD nei formati 2230, 2242, 2260, 2280 e 22110, con dimensioni massime di 25 mm di larghezza e 11,25 mm di altezza.

Velocità e prestazioni richieste

Uno degli aspetti più importanti da considerare nella scelta di un SSD per PS5 è la velocità di lettura e scrittura. Sony raccomanda una velocità di lettura sequenziale minima di 5.500 MB/s, ma esistono modelli in grado di superare ampiamente questa soglia, offrendo prestazioni ancora più elevate. Optare per un’unità che raggiunga velocità superiori ai 6.000 MB/s può essere un vantaggio notevole, specialmente per i giochi open world che richiedono il caricamento di ampie texture in modo rapido e senza interruzioni. Un SSD più veloce permette di ridurre i tempi di caricamento, migliorare il passaggio tra le scene e garantire una maggiore fluidità nel gameplay.

Capacità di archiviazione consigliata

Quando si sceglie un SSD per PS5, è importante valutare la capacità di archiviazione in base alle proprie esigenze. La console supporta unità da 250GB fino a 4TB, ma considerando che molti giochi moderni superano facilmente i 100GB di spazio, è consigliabile optare per un SSD di almeno 1TB o 2TB. Questo permette di installare più giochi senza preoccuparsi di dover gestire continuamente lo spazio disponibile. Un’unità di grande capacità rappresenta un investimento a lungo termine, evitando di dover disinstallare e reinstallare frequentemente i giochi per fare spazio a nuovi titoli.

Differenza tra SSD e HDD su PS5

Gli SSD NVMe e gli HDD esterni offrono vantaggi e limitazioni diverse. Gli SSD NVMe garantiscono velocità di caricamento altissime, con prestazioni ottimizzate per i giochi PS5, mentre gli HDD esterni hanno una velocità di trasferimento dati più bassa e sono adatti principalmente per l’archiviazione di giochi PS4. Gli SSD offrono una capacità massima fino a 4TB, mentre gli HDD possono arrivare fino a 8TB, ma senza la possibilità di eseguire direttamente i giochi PS5.

Come installare un SSD su PS5

L’installazione di un SSD su PS5 è un processo relativamente semplice, ma richiede attenzione e precisione per garantire che tutto venga eseguito correttamente. Prima di iniziare, è fondamentale spegnere completamente la console e scollegarla dalla corrente elettrica per evitare qualsiasi rischio di danno ai componenti interni. Una volta spenta, è necessario posizionare la console su una superficie stabile e rimuovere delicatamente il coperchio laterale per accedere allo slot M.2 NVMe.

Dopo aver individuato lo slot di espansione, si deve svitare il piccolo coperchio di protezione con un cacciavite adatto. Successivamente, si deve prendere l’SSD compatibile con PS5 e inserirlo con delicatezza all’interno dello slot, facendo attenzione che entri in posizione correttamente. Una volta inserito, è importante fissarlo saldamente con la vite fornita per garantire che non si muova durante l’uso.

Dopo aver installato fisicamente l’SSD, il passo successivo è richiudere il coperchio dello slot e rimontare la scocca laterale della console. A questo punto, è possibile ricollegare la PS5 alla corrente e accenderla. Al primo avvio dopo l’installazione di un nuovo SSD, la console rileverà automaticamente la presenza dell’unità e chiederà di formattarla per renderla utilizzabile. Questo passaggio è fondamentale, in quanto senza la formattazione l’SSD non sarà riconosciuto dal sistema.

Una volta completata la formattazione, l’SSD è pronto all’uso e sarà possibile iniziare a trasferire giochi e dati per liberare spazio sull’unità principale della console. Grazie all’installazione di un SSD M.2, si potrà beneficiare di un’espansione significativa dello spazio di archiviazione senza compromettere le prestazioni, garantendo tempi di caricamento rapidi e un’esperienza di gioco sempre fluida.

I migliori SSD compatibili con PS5

Tra i modelli più consigliati per l’espansione della memoria di PS5 troviamo diverse opzioni di qualità. Samsung 990 Pro con dissipatore offre una velocità di lettura di 7.450 MB/s e una capacità che va da 1 TB fino a 4 TB, garantendo prestazioni eccellenti per il gaming avanzato. Western Digital Black SN850P si distingue per una velocità di lettura pari a 7.300 MB/s, e una capacità che arriva fino a 8 TB, offrendo grande affidabilità e compatibilità totale con PS5. Un’altra opzione di alto livello è il Seagate FireCuda 530, che raggiunge una velocità di lettura di 7.300 MB/s e offre una garanzia di 5 anni, rendendolo una scelta affidabile e resistente.

I migliori hard disk esterni compatibili con PS5

Gli hard disk esterni possono essere utilizzati con PS5 per archiviare e riprodurre i giochi PS4, ma non per eseguire direttamente i giochi PS5. Nel 2025, alcuni dei migliori HDD esterni compatibili con PS5 includono il Western Digital My Passport da 4TB, che è compatto e affidabile, il Seagate Expansion da 5TB, che offre un’ottima capacità di archiviazione, e il Toshiba Canvio Advance da 2TB, che rappresenta una soluzione economica e funzionale per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo senza spendere troppo.

