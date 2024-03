DOPPIO SCONTO su questo proiettore 4K WiFi Bluetooth! Lo paghi solo 208€!

Nell'ambito delle promozioni di oggi, Amazon sorprende con un'opportunità esclusiva sul proiettore 4K WiFi Bluetooth di WiMius, disponibile al prezzo speciale di 208,73€, ridotto da 298,66€. Questa offerta comprende uno sconto immediato del 5% unitamente a un vantaggioso coupon di sconto di 75€. Caratterizzato da funzionalità di punta come l'auto focus e la correzione trapezoidale, questo proiettore garantisce una visualizzazione di qualità superiore.

L'integrazione delle ultime tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.1 facilita enormemente il collegamento con vari dispositivi. Arricchito da funzioni aggiuntive come lo zoom e la compatibilità con presentazioni USB, il proiettore 4K di WiMius si rivela uno strumento poliedrico sia per il divertimento che per le necessità professionali. Approfittando dell'offerta attuale, potrete beneficiare di un risparmio significativo di 75€ semplicemente attivando il coupon disponibile sulla pagina.

NB: Il coupon è valido fino a giovedì 7 marzo, salvo esaurimento.

Proiettore WiFi Bluetooth di WiMiUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore WiFi Bluetooth di WiMius rappresenta l'acquisto perfetto per chi aspira a un'esperienza visiva di livello cinematografico senza uscire dal confort di casa propria. Dotato di una brillantezza di 20000 lumen e capace di proiettare immagini in Full HD 1080p con supporto al 4K, assicura dettagli cristallini e colori intensi su superfici da 50 fino a 300 pollici. È la scelta ottimale non solo per gli amanti del cinema e delle serie TV che desiderano immergersi a fondo nei loro show prediletti, ma anche per i gamer che vogliono vivere le loro avventure videoludiche su una scala grandiosa, compatibile con le ultime console come PS5 e Xbox.

Per professionisti e studenti in cerca di una soluzione efficace e di alto livello per le loro presentazioni, questo proiettore emerge come un alleato prezioso, grazie alla sua funzione di lettura PPT via USB e alla capacità di regolare la dimensione dell'immagine senza spostamenti fisici del dispositivo.

Con una configurazione intuitiva, molteplici opzioni di connettività e una resa visiva di eccellenza, il proiettore 4K WiFi Bluetooth di WiMiUS si conferma una scelta intelligente per arricchire la propria esperienza audiovisiva, sia in ambito domestico che professionale. Una promozione da non perdere, che permette di portare a casa questa tecnologia avanzata a un prezzo vantaggioso di soli 208,73€, grazie allo sconto applicato e al coupon di 75€.

