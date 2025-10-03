Hot Toys ha annunciato con entusiasmo l’apertura dei preordini per una nuova e attesissima action doll in scala 1/6 dedicata a uno dei personaggi più iconici dell’universo a fumetti di Aliens vs. Predator: il leggendario Predator Broken Tusk.

Predator - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Conosciuto anche come Dachande, Broken Tusk non è mai stato un cacciatore qualsiasi, ma un leader carismatico e temuto, ricordato per la sua zanna spezzata, simbolo di coraggio e ferocia. Il personaggio ha conquistato i lettori con la sua apparizione nel celebre arco narrativo ambientato su Ryushi, dove stringe una sorprendente alleanza con l’umana Machiko Noguchi per contrastare l’invasione degli Xenomorfi. Gravemente ferito dopo un epico duello con una Regina, consacrò il proprio mito marchiando Machiko con il sangue, riconoscendola come cacciatrice d’onore.

Hot Toys celebra questo guerriero leggendario con una riproduzione iperrealistica, fedele allo spirito del fumetto. L’action doll presenta un corpo imponente, dreadlocks in gomma finemente lavorata e l’iconica maschera dal caratteristico pattern fulmineo. L’armatura Predator, ricca di effetti di usura e battaglia, include una placca toracica con un impressionante motivo a testa di Xenomorfo, tributo diretto alle sue vittorie.

Il comparto armi è altrettanto ricco: una spada a doppia lama (utilizzabile intera o divisa), un bruciatore al plasma e lame da polso intercambiabili fissabili al guanto. La figura viene inoltre fornita con una base a tema Xenomorfo, che arricchisce l’esposizione con un tocco scenografico. Per alcuni mercati sarà disponibile anche una versione esclusiva, dotata di maschera danneggiata da battaglia per ulteriori possibilità di display.

Data di uscita

Distribuita in Europa dal distributore Heo, la nuova action doll di Hot Toys dedicata a Predator Broken Tusk è già disponibile in preordine presso i rivenditori specializzati. Il rilascio ufficiale è previsto per la fine del 2026, rendendola un pezzo imperdibile per i fan di Aliens vs. Predator, degli Xenomorfi e più in generale per tutti gli appassionati di action figure da collezione di fascia alta.