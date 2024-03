Questo SUPER powerbank da 23600mAh ricarica anche il Mac e oggi COSTA MENO!

Se state cercando un powerbank che sia incredibilmente capiente e abbia la potenza sufficiente per ricaricare persino il vostro Mac, allora dovreste dare un'occhiata a questo modello di Charmast, con una capacità di 23800mAh e potenza da 65W. Attualmente è disponibile a soli 36,74€ grazie a uno sconto del 25% attivabile con un coupon direttamente sulla pagina.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

Powerbank Charmast da 23800mAh e PD 65W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa powerbank è un must-have per chiunque abbia bisogno di ricaricare frequentemente i propri dispositivi, sia per lavoro che per necessità. Grazie alla potente capacità di ricarica rapida PD (Power Delivery) da 65W e al supporto Quick Charge 3.0, è perfetta per mantenere i dispositivi carichi senza dover essere costantemente vicino a una presa elettrica. Se possedete un MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad Pro, iPad mini o utilizzate spesso auricolari Bluetooth come gli AirPods, questo powerbank sarà la soluzione ideale per le vostre esigenze di alimentazione mobile, garantendovi ricariche veloci ed efficienti. Inoltre, la sua ampia compatibilità con una vasta gamma di smartphone lo rende adatto a quasi tutti gli utenti in movimento.

La tecnologia avanzata incorporata garantisce una ricarica sicura e veloce dei vostri dispositivi, con la capacità di ricaricare un iPhone fino a 5,2 volte e un MacBook Pro 2020 fino a 2,5 volte. Perfetto per lunghe giornate fuori casa, viaggi di lavoro o avventure all'aria aperta dove non sempre si ha accesso a una presa elettrica. Viene fornito completo di tutto il necessario per iniziare subito, inclusi cavo di ricarica USB C e sacchetto da trasporto.

Con un prezzo di 36,74€, grazie al coupon sconto disponibile sulla pagina del prodotto, questo powerbank offre una combinazione di tecnologia avanzata di ricarica rapida, ampia capacità e compatibilità universale. Vi sarà utile in molte situazioni, quindi raccomandiamo di acquistarlo ora che è in sconto.

