Performance TOP e colori RGB a soli 16,99€? Si può, con questa tastiera da gaming Trust!

Cerchi una nuova tastiera da gaming che sia performante, ma anche colorata e dal design accattivante? Non perdere l’offerta Amazon per la Trust Gaming GXT 835 Azor, disponibile ora a soli 16,99€! La tastiera ideale per i gamer che vogliono prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio.

Con la retroilluminazione LED RGB e 3 modalità di colore, puoi personalizzare la tua postazione gaming con effetti visivi che si adattano al tuo stile. La luminosità è regolabile, per creare l’atmosfera perfetta durante le tue sessioni di gioco.

La funzione anti-ghosting permette di premere fino a 8 tasti simultaneamente, assicurando che ogni comando venga registrato con precisione. Inoltre, grazie al commutatore modalità gioco, puoi disabilitare il tasto Windows per evitare interruzioni indesiderate mentre sei nel mezzo dell’azione.

I piedini antiscivolo in gomma con altezza regolabile in 2 fasi assicurano che la tastiera resti stabile anche nelle partite più intense. Con i 12 tasti funzione multimediali, puoi gestire musica, video e altre applicazioni senza mai lasciare il gioco, migliorando la tua esperienza complessiva.

La Trust Gaming GXT 835 Azor è ila compagna di gioco perfetta per ogni tipo di videogiocatore, grazie alla sua praticità, affidabilità e design elegante. E a soli 16,99€, è un affare da non lasciarsi scappare!