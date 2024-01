Comoda e funziona alla grande: presa multipla con 12 scomparti ORA A SOLO 25€!

Se siete a caccia di un'ottima e conveniente soluzione per collegare tutti i vostri device in modo organizzato, potendoli anche accendere e spegnere con un solo pulsante, siete arrivati all'obiettivo: quello che vi serve è la presa multipla di marca Sameriver: dotata di 12 scomparti e 3 porte USB A+1 USB C, questa ciabatta è l'alleata perfetta per ogni casa o ufficio, poiché garantisce anche protezione contro le sovratensioni ed è dotata di un comodissimo cavo da 5 metri. La bella notizia? Oggi è in offerta a soli 25,89€ rispetto al prezzo originale di 46,99€ grazie a un doppio sconto di Amazon!

Presa multipla con interruttore, chi dovrebbe acquistarla?

L'alleato ideale per semplificare la carica quotidiana dei dispositivi elettronici è rappresentato dalla presa multipla Sameriver, che è in grado di offrire praticità e sicurezza. Rispondendo alle esigenze di chi ha numerosi dispositivi da collegare contemporaneamente, sia a casa che in ufficio, questa ciabatta dispone di 12 prese CA e 4 porte USB, compresa una USB-C. Immaginate di poter gestire TV, PC, stampanti e altro ancora da un unico punto di ricarica, migliorando così l'organizzazione dello spazio e semplificando la gestione dei cavi.

Per gli appassionati della tecnologia che desiderano tranquillità per i loro dispositivi, questa ciabatta con protezione da sovratensioni offre una garanzia. Resistente al fuoco fino a 750°C e dotata di funzioni di protezione multipla, protegge da sovraccarico, sovratensioni e cortocircuiti, salvaguardando i beni più preziosi dagli imprevisti. In sintesi, è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione affidabile per evitare interruzioni di alimentazione in caso di sovraccarico.

La ciabatta Sameriver, versatile e affidabile, si propone come la risposta definitiva per chi vuole mantenere ordine e pulizia nei propri spazi. La protezione avanzata e il materiale resistente al calore assicurano una costante sicurezza per i dispositivi. In offerta a soli 25,89€ grazie a un coupon che applica un doppio sconto, questo prodotto non solo rappresenta un risparmio, ma anche un investimento per la sicurezza e l'organizzazione dei tuoi ambienti!

N.B.: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 30%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

