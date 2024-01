Comodissimo, questo mouse verticale oggi costa LA META'!

Chi passa tante ore al PC, sa che spesso la mano che usate per manovrare il mouse può affaticarsi, con dolori al polso e alle dita. Un'ottima soluzione è rappresentata dai mouse wireless ergonomici come i mouse verticali. E se a farvi tirare indietro, fino a oggi, era stato il possibile prezzo, in questo momento potete portarne a casa uno – ottimo – a metà prezzo, spendendo solo 19,90€ anziché 39,99€.

Mouse verticale ergonomico Trust Bayo, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi dedica numerose ore alla sua scrivania, il Trust Bayo Mouse Verticale rappresenta una scelta intelligente per preservare il benessere fisico. Grazie alla sua impugnatura ergonomica, studiata per ridurre la tensione su braccio e polso, permette di lavorare comodamente per l'intera giornata. Questo mouse verticale è particolarmente indicato per professionisti del settore IT, grafici e chiunque utilizzi frequentemente il computer, e ha intenzione di prevenire disturbi come la sindrome del tunnel carpale, purtroppo sempre dietro l'angolo usando per tante ore un mouse tradizionale.

Il Trust Bayo si rivolge anche agli amanti della sostenibilità, essendo composto per il 79% da materiali riciclati. Inoltre, essendo comodamente ricaricabile, elimina l'ingombro dei fili. Con una sensibilità (che è possibile regolare a piacimento) che va da 800 a 2400 DPI, si adatta a diverse esigenze, sia che siate impegnati in dettagliati fogli di calcolo, sia che vi concediate una pausa con il vostro videogioco preferito. Per chi cerca anche un tocco di eleganza, la barra di illuminazione laterale personalizzabile aggiunge un elemento distintivo al vostro spazio di lavoro, permettendovi di sbizzarrirvi e di dare uno spunto colorato alla vostra postazione.

Il Trust Bayo è in offerta a soli 19,90€ (lo sconto è pari al 50%!) e rappresenta il mouse wireless ideale per chi trascorre molte ore al computer, cercando comfort ed efficienza. La combinazione di design ergonomico, tecnologia wireless e personalizzazione del DPI lo rende un ottimo alleato per le vostre task di tutti i giorni: i polsi e le mani ringrazieranno.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!