Questa tastiera con touchpad può essere vostra a META' PREZZO! (-49%)

Se siete alla ricerca di una tastiera senza il classico tastierino numerico ma con un touchpad incorporato, ideale per controllare il PC a distanza, magari mentre siete comodamente seduti sul divano di casa vostra, la Logitech K400 Plus è l'opzione che fa per voi. Questo è il momento giusto per acquistarla su Amazon, dove è proposta a soli 29,90€, ben al di sotto dei 40€ registrati negli ultimi giorni. Con un prezzo di listino di 58,99€, l'offerta corrente rappresenta un'occasione di risparmio notevole, con uno sconto che si aggira intorno al 50%.

Logitech K400 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera wireless Logitech K400 Plus si rivela l'accessorio indispensabile per chi vuole trasformare il proprio spazio living in un angolo di intrattenimento multimediale avanzato. Offrendo la praticità di un touchpad integrato, facilita la navigazione dal computer alla TV, eliminando la necessità di usare contemporaneamente tastiera e mouse.

Ideale per chi predilige lo streaming di film, la navigazione web o il gaming dal proprio divano, questa tastiera si caratterizza per la sua facilità d'uso plug-and-play e per una batteria duratura, che assicura fino a 18 mesi di autonomia senza ricariche.

Con il prezzo attualmente molto vantaggioso, diventa un'opzione irrinunciabile per chi cerca un dispositivo all-in-one per gestire l'intrattenimento di casa. Dotata di un touchpad di dimensioni generose per una navigazione intuitiva, tasti morbidi per minimizzare i rumori e una costruzione resistente agli schizzi, questa tastiera promette durata e versatilità. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Android e Chrome OS, rendendola l'alleata perfetta per controllare vari dispositivi domestici.

