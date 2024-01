SVUOTATUTTO AMAZON: monitor gaming MSI in sconto del 19%!

Nel vasto mare dei monitor gaming, oggi vi segnaliamo un'imperdibile offerta inerente al modello MSI G272CQP su Amazon. Il popolare store online lo propone ora a soli €279, segnando un risparmio notevole rispetto al prezzo consigliato di €343,47. Questo sconto del 19% rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi tra qualità e prezzo.

Monitor gaming MSI G272CQP, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il raggio di curvatura 1000R, questo monitor gaming da 27 pollici vi trasporterà al centro dell'azione, garantendo un comfort visivo superiore grazie al design "senza cornice" che elimina le distrazioni periferiche. La risoluzione WQHD e il refresh rate di 170 Hz, abbinati al tempo di risposta di soli 1ms, sono pensati per chi non si accontenta e vuole prestazioni eccellenti per i giochi ad alta velocità, risultando ideali soprattutto per gli appassionati di esports e gli utenti che apprezzano la grafica dettagliata.

A chi desidera ore di gioco senza affaticare la vista, il monitor gaming MSI G272CQP offre una gamma cromatica che copre il 113,8% dello spettro sRGB, permettendo così immagini vivide e dettagliate, mentre la tecnologia anti-sfarfallio unita alla riduzione della luce blu si prende cura dei vostri occhi. In situazioni di luminosità variabile, la funzione Night Vision vi permette di scorgere ogni dettaglio anche negli angoli più oscuri della scena di gioco.

In questo momento, il monitor gaming MSI G272CQP è disponibile al prezzo speciale di €279,00, ben al di sotto del suo valore originale di €342,47. Con la sua eccellente gamma di colori, opzioni di connettività versatili e uno stand ergonomicamente regolabile, questo monitor non è solo un'aggiunta essenziale alla vostra configurazione di gaming ma è anche un investimento per la salute visiva, grazie alla riduzione dell'emissione di luce blu e alla tecnologia anti-sfarfallio.

