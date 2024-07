Mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS a soli 136€!

In cerca di un mouse da gaming? Nell'attesa dell'evento Amazon Prime Day 2024 del 16 e 17 luglio, oggi vi consigliamo il mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS, attualmente in offerta a soli 136,80€, rispetto al suo prezzo originale di 179€. Significa che potrete avere uno sconto del 24%! Questo mouse è dotato delle più recenti tecnologie per il gaming, rendendolo estremamente preciso e affidabile per ogni vostra partita. Affrettatevi a sfruttare questa offerta per portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo!

Mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS si rivela un'opzione ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano la massima precisione e reattività durante le loro partite. Grazie al sensore per gaming HERO 25K, offre prestazioni di alto livello con una precisione estrema senza smoothing, filtraggio o accelerazione, rendendolo perfetto per chi desidera avere il pieno controllo in ogni movimento. Inoltre, la tecnologia wireless LIGHTSPEED garantisce una connettività di livello professionale, con una risposta molto più veloce rispetto alle generazioni precedenti, assicurando così un'esperienza di gioco senza ritardi.

In aggiunta, la tecnologia LIGHTSYNC RGB offre la possibilità di personalizzare l'illuminazione con 8 LED, adattandola al gioco in uso per una completa immersione nel contesto ludico. Il design è stato pensato per adattarsi a diverse presenze, con un pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile che consente una personalizzazione totale. Queste caratteristiche lo rendono ideale non solo per i giocatori professionisti ma anche per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco su PC, sia su macOS che su Windows, beneficiando di un prodotto innovativo ad un prezzo speciale.

Offerto originariamente a 179€, il mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS è ora disponibile a 136,80€, rappresentando un'opportunità ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni e personalizzazione di alto livello. La sua vasta gamma di tecnologie avanzate, unita a una costruzione di qualità e compatibilità con sistemi di ricarica all'avanguardia, lo rende un acquisto altamente consigliato per migliorare l'esperienza di gioco.

