Monster Hunter Wilds: uscita, mostri e tutto quello che sappiamo

Quando Capcom ha annunciato sul palco dei The Game Awards del 2023 Monster Hunter Wilds, il cuore di molti cacciatori in tutto il mondo si è riempito di gioia. Monster Hunter ormai non è più un gioco considerabile di nicchia, e a dirlo sono i numeri stessi, con World e la sua espansione Iceborne, che con i loro 27 milioni di copie sono il titolo più venduto nella storia di Capcom, avendo superato anche classici intramontabili come Resident Evil e Street Fighter.

La saga – che ha compiuto vent’anni lo scorso anno – ha avuto una partenza lenta, con il primo capitolo uscito su PlayStation 2 che non entusiasmò affatto i giocatori occidentali.

La vera fortuna arrivò poi con i capitoli per le console portatili: prima PSP e poi Nintendo 3DS, che furono la svolta, soprattutto in Giappone, dove il titolo divenne uno dei più giocati in assoluto: all’epoca era la norma salire su un qualsiasi treno o metropolitana e trovare qualcuno che ci giocava.

In Occidente pian piano si costruì una nicchia molto forte, che esplose proprio con World nel 2018, grazie anche alla semplificazione di molte meccaniche che resero il gioco più accessibile anche ai neofiti.

L’arrivo di Monster Hunter Rise nel 2021, prima su Switch e poi su tutte le altre console e PC, ha consolidato ancor di più il successo della serie in tutto il mondo (Rise e la sua espansione Sunbreak hanno venduto oltre 16 milioni di copie), per questo non sorprende che Wilds sia uno dei titoli di punta di questo 2025 appena iniziato.

Se state cercando di capire meglio cosa sia Monster Hunter Wilds e fare un po’ il punto della situazione, allora siete nel posto giusto. In questo articolo abbiamo voluto unire tutte le informazioni riguardanti il gioco, tra gameplay, data di lancio e gli immancabili mostri presenti, così da scoprire ogni cosa riguardante il prossimo capitolo della saga di Capcom.

Ovviamente sarà nostra premura aggiornarlo ogni volta che verranno rilasciate delle nuove informazioni sul gioco, così che questo articolo possa diventare il vostro punto di riferimento per sapere ogni cosa su Monster Hunter Wilds.

Cos’è Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds è considerato il primo titolo della sesta generazione della saga, laddove ogni generazione introduce sempre delle grandi novità nella serie. Il titolo è stato sviluppato dallo stesso team che ha creato Monster Hunter World, il director è infatti lo stesso del capitolo del 2018, Yuya Tokuda, accompagnato dall’onnipresente producer Ryozo Tsujimoto, che dal 2007 è responsabile dell’intera saga di Monster Hunter.

Da quanto mostrato, Wilds vuole rivoluzionare diversi aspetti del gameplay, pur mantenendo intatti i pilastri della serie, che sono basati sulla caccia di mostri sempre più forti da cui ricavare armature e armi via via più efficaci e potenti.

I cambiamenti principali sono dovuti anche al fatto che il titolo sarà un gioco completamente di nuova generazione, cosa che ha permesso agli sviluppatori di creare ambientazioni più grandi, senza caricamenti nel passaggio tra una zona e l’altra e con molti più mostri presenti su schermo.

Quando esce e su che piattaforme

L’uscita di Monster Hunter Wilds è prevista per il 28 febbraio 2025 su PS5, Xbox Series S/X e PC.

Capcom ha annunciato che prima del lancio ufficiale ci saranno due sessioni di Open Beta aperte a tutti: queste si terranno dal 7 al 10 febbraio e dal 14 al 16 febbraio e saranno disponibili su tutte le piattaforme in cui il gioco è previsto, anche con il supporto del cross-play. Non ci sarà bisogno di essere abbonati a nessun servizio online per poterla provare.

Questa beta, rispetto alla prima tenutasi a inizio novembre 2024, aggiungerà un nuovo mostro da cacciare il Gypceros, ma manterrà tutti i contenuti presenti nella versione precedente.

Il producer Ryozo Tsujimoto ha specificato che tutte le migliorie apportate al gioco grazie al feedback degli utenti sulla precedente beta non saranno presenti nemmeno in questa seconda versione di prova, bisognerà infatti aspettare il gioco completo per vedere tutti i miglioramenti. I giocatori però potranno creare il proprio cacciatore e importarlo nel gioco finale; inoltre, i partecipanti a questa seconda beta otterranno diversi oggetti da utilizzare nel titolo completo.

Requisiti PC

Nei mesi scorsi sono stati resi noti i requisiti PC di Monster Hunter Wilds, che però hanno fatto discutere. A gennaio 2025, si è detto che Capcom sta lavorando per "abbassarli" prima dell'uscita, ottimizzando ulteriormente il gioco.

Minimi

Sistema operativo: Windows®10 (64-bit)

Processore: Intel® Core™ i5-10600 / Intel® Core™ i3-12100F / AMD Ryzen™ 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super(VRAM 6GB) or AMD Radeon™ RX 5600 XT(VRAM 6GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesta. Performance stimata: 1080p (con upscaling da 720p risoluzione nativa) / 30 fps con l'impostazione grafica "Minima". DirectStorage supportato.

Raccomandati

Sistema operativo: Windows®10 (64-bit)

Processore: Intel® Core™ i5-11600K / Intel® Core™ i5-12400 / AMD Ryzen™ 5 3600X / AMD Ryzen™ 5 5500

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® RTX 2070 Super(VRAM 8GB) or NVIDIA® GeForce® RTX 4060(VRAM 8GB) or AMD Radeon™ RX 6700XT(VRAM 12GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesta. Performance stimata: 1080p / 60 fps (con Frame Generation abilitata) con l'impostazione grafica "Media". DirectStorage supportato.

Edizioni e Collector’s Edition

Capcom non ha annunciato nessuna edizione speciale del gioco in formato fisico, se si esclude una costosissima versione contenente una bicicletta vera (!) ma prevista soltanto per il mercato giapponese. Forse meglio così, dato che questa versione, al cambio attuale, supererebbe i 1200 euro di valore.

In Occidente però arriveranno alcune edizioni speciali in formato digitale, ecco i dettagli:

Edizione Standard – 79,99€ (vedi su Amazon) Gioco completo Bonus Preordine (comprendente lo stile armatura set Cavaliere Gilda e l’Amuleto Speranza)

– 79,99€ (vedi su Amazon) Edizione Deluxe – 99,99€ Gioco completo Bonus Preordine Pacchetto Deluxe

– 99,99€ Edizione Premium Deluxe – 119,99€ Gioco completo Bonus Preordine Pacchetto Deluxe Bonus Speciali Pacchetto DLC Cosmetico 1 Pacchetto DLC Cosmetico 2

– 119,99€

Il pacchetto Deluxe comprende un set armatura e diverse decorazioni per il proprio personaggio, il compagno Felyne e la cavalcatura Seikret: gesti, pettinature, trucchi e pitture facciali, adesivi extra, un ciondolo speciale e una targa per il proprio profilo cacciatore.

I Bonus speciali contengono uno stile armatura per abbellire il proprio personaggio, nuovi elementi per il profilo cacciatore e il brano musicale Proof of a Hero (versione 2025).

I pacchetti cosmetici usciranno tra primavera ed estate 2025 e aggiungeranno diversi oggetti estetici per personalizzare il proprio cacciatore.

Le versioni preordinabili del gioco su PlayStation Store avranno anche un ulteriore contenuto esclusivo: un mini artbook digitale che gli utenti riceveranno se acquisteranno il gioco sulla console Sony.

Storia e ambientazione

La storia di Monster Hunter Wilds inizia quando un ragazzo di nome Nata viene salvato al confine delle Terre proibite, una regione inesplorata dalla Gilda dei cacciatori perché creduta disabitata.

Il giovane racconta di un terribile mostro chiamato lo Spettro Bianco che ha attaccato il suo villaggio portando morte e distruzione. La Gilda decide dunque di organizzare una spedizione nelle Terre Proibite per indagare sullo Spettro Bianco e salvare il popolo a cui Nata appartiene.

Come in ogni Monster Hunter i giocatori potranno personalizzare completamente l’aspetto del proprio cacciatore o cacciatrice e anche del proprio compagno Felyne. Il nostro protagonista sarà affiancato da alcuni personaggi tra cui Alma, l’assistente che gestisce le richieste di caccia e Gemma, il fabbro dedito a forgiare nuove armi e armature.

Capcom definisce Wilds come il titolo della saga con la storia più coinvolgente di sempre, cosa che si può notare dalla maggior presenza di cutscene dallo stile molto più cinematografico e anche dal fatto che per la prima volta in assoluto il nostro personaggio parlerà e interagirà con gli altri, cosa che non succedeva affatto nei precedenti titoli, essendo sempre stato muto.

L’ambientazione del titolo, come detto, sono le Terre Proibite, delle lande inesplorate piene di sorprese. Come in ogni Monster Hunter questa regione sarà divisa in diversi biomi e al momento ne sono stati rivelati tre:

Le Piane ventose - un’area che si divide tra deserti, praterie e zone rocciose spesso colpita da tempeste di sabbia.

- un’area che si divide tra deserti, praterie e zone rocciose spesso colpita da tempeste di sabbia. La Foresta cremisi - un’area piena di vegetazione e di specchi d’acqua tra cui un imponente fiume. La zona è spesso colpita da temporali che provocano grandi inondazioni.

- un’area piena di vegetazione e di specchi d’acqua tra cui un imponente fiume. La zona è spesso colpita da temporali che provocano grandi inondazioni. Il Bacino petrolifero - un’ambientazione particolare, rocciosa, dove il petrolio si accumula in diverse pozze melmose e dove a volte divampano dei pericolosi incendi.

Gameplay

Fedele al suo passato, Monster Hunter Wilds sarà un action RPG in terza persona, che permette ad un massimo di quattro giocatori online di collaborare per cacciare i diversi mostri del gioco. Il titolo però presenta molte novità importanti rispetto ai suoi predecessori.

Una natura rinnovata

Il titolo Wilds per questa nuova iterazione della saga di Capcom non è stato scelto casualmente: il nome rispecchia infatti la volontà di focalizzare l’esperienza di gioco sulla vita nel bel mezzo di una natura selvaggia, affascinante quanto pericolosa.

Queste due facce della natura sono rese da una particolare meccanica che può cambiare completamente il volto di ogni area del gioco. Ad esempio, le Pianure ventose verranno colpite da tempeste di sabbia cariche di fulmini che abbasseranno di molto la visuale e renderanno diversa la navigazione. Lo stesso accadrà nella Foresta cremisi, che, una volta allagata, sarà completamente diversa nell’aspetto rispetto a quando la situazione è più calma.

Questi mutamenti avranno anche una grande importanza nel gameplay, in quanto alcuni mostri appariranno soltanto durante determinate condizioni atmosferiche in una specifica area. Oltre a ciò, i cacciatori dovranno adattarsi per sfruttare ancora di più i vari biomi, che ora offrono molte più opportunità di utilizzare trappole naturali per avvantaggiarsi sulle prede.

Le aree saranno molto più grandi che in passato e costruite in modo da far sentire il giocatore nel bel mezzo della natura selvaggia. Ogni ambientazione sarà poi molto più viva, con una fauna molto più presente sui territori e mandrie di mostri intente a seguire il proprio naturale ciclo di vita indipendentemente dalle azioni del cacciatore.

Proprio i branchi di mostri sono una delle nuove caratteristiche di Wilds, infatti alcuni mostri si muoveranno e cacceranno in gruppo, rendendo più complesse le cacce a determinate specie. Ad esempio, i Doshaguma avranno un membro alpha a capo del branco, e durante la caccia bisognerà capire come isolarlo per poterlo affrontare con maggior facilità.

Il Seikret e le due armi

Oltre al sempre amato compagno Felyne, il nostro cacciatore sarà accompagnato in questa nuova avventura dal Seikret, una speciale cavalcatura alata in grado di muoversi con grande velocità per le vaste aree di gioco.

Il Seikret sarà in grado di correre a gran velocità, arrampicarsi e planare, dando maggior enfasi alla verticalità delle mappe. La nostra fida cavalcatura potrà anche essere richiamata per salvare al volo il nostro cacciatore da alcune situazioni pericolose, come quando si viene atterrati da un mostro.

La grande novità di Wilds, resa possibile proprio dal Seikret, è la possibilità di portare durante la caccia due armi in contemporanea, cosa mai successa prima nella serie. Salendo sul Seikret sarà infatti possibile scegliere tra le due armi in nostro possesso all’istante, così da aggiungere ulteriori nuovi livelli di tattica alle cacce ed essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione.

Le nuove spedizioni

Chi ha già giocato qualsiasi capitolo di Monster Hunter ha ben presente come le missioni siano strutturate. Esiste un hub, solitamente un villaggio, in cui scegliere quale mostro cacciare selezionando la giusta missione. Dopo i preparativi si parte verso l’area in cui si trova il mostro e, una volta cacciato, si ritorna nell’hub.

In Monster Hunter Wilds tutto questo cambia. Basterà infatti puntare e attaccare qualsiasi mostro presente in un’area per dare il via a una missione, inoltre si potrà continuare a esplorare e cacciare una volta sconfitta la creatura di turno.

Ci sarà sempre un campo base, ma sarà anche possibile costruire in ogni area accampamenti mobili che fungeranno da punti per riposare, gestire il proprio equipaggiamento e accettare nuove missioni, nonché come punti di viaggio rapido. Attenzione però, perché, se coinvolti in una battaglia, questi accampamenti potranno venire distrutti dai mostri.

Questa novità è stata introdotta per rendere più immersivo il mondo di gioco e spezzare meno il ritmo di esplorazione mentre si va a caccia e non vediamo l’ora di scoprire le sue funzionalità. Gli sviluppatori hanno però confermato che sarà sempre disponibile un campo base più attrezzato, dove si potranno accettare missioni e gestire il proprio personaggio proprio come nei titoli del passato.

La modalità Precisione e le ferite

La grossa novità nel combat system di Wilds è data dalla Modalità Precisione. In questa modalità il cacciatore potrà mirare in maniera più accurata a delle parti specifiche dei mostri affrontati. Attivandola, infatti, sarà possibile evidenziare punti deboli e ferite già inflitte a ciascun mostro. Queste ultime vengono provocate attaccando ripetutamente una determinata parte dell'animale.

Ogni arma ha poi dei Colpi Precisi, degli attacchi speciali eseguibili soltanto in Modalità Precisione che, se colpiranno una ferita, la faranno esplodere infliggendo danni enormi.

Questo sistema è pensato per offrire una caccia più tattica ai giocatori, basata molto più su attacchi ponderati e contromosse. Ci saranno infatti due meccaniche che premieranno il giusto tempismo nell’attaccare: la prima è lo Scontro di forza, che si verificherà quando si pareranno certi attacchi; il cacciatore e il mostro, in questa situazione, ingaggeranno una lotta basata sulla pura e semplice forza e se il giocatore vincerà potrà sbilanciare il mostro per poterlo poi attaccare mentre è inerme.

La seconda meccanica sono invece gli Attacchi di reazione, che si avranno quando si colpirà un mostro che ci sta a sua volta attaccando usando dei colpi specifici. Questi daranno vita a delle animazioni uniche e spettacolari e faranno perdere l’equilibrio ai mostri rendendoli così più vulnerabili.

Il combat system di Wilds sembra voler diventare molto più tattico e più spettacolare che mai, in questo nuovo capitolo della saga.

Mostri

I veri protagonisti di Monster Hunter alla fine sono i mostri: non è un caso che ogni capitolo abbia un mostro di copertina, più che un personaggio umano. Il fascino di queste creature sta alla base del successo del franchise, per questo ognuna di loro è curata fin nei minimi dettagli, offrendo così ai giocatori delle cacce uniche e sempre divertenti anche se ripetute più volte.

Vediamo dunque quali sono i mostri inediti di Wilds e i ritorni dal passato.

I mostri inediti di Wilds

Sono già moltissimi i mostri che faranno il proprio debutto nella serie proprio con Wilds e che sono già stati presentati.

Iniziamo ovviamente dal mostro di copertina, ossia l’Arkveld, lo Spettro Bianco al centro della storia. Si sa ancora poco di questa creatura, ma il suo design è davvero accattivante, grazie a delle appendici a forma di affilate catene che spuntano dalle zampe anteriori e che il mostro usa per attaccare le sue prede.

Gli altri mostri sono divisi poi sulla base delle diverse ambientazioni in cui vivono.

Piane ventose:

Chatacabra : un mostro anfibio simile a una rana corazzata che usa la sua saliva per attaccarsi delle rocce sul corpo così da potenziare i propri attacchi.

: un mostro anfibio simile a una rana corazzata che usa la sua saliva per attaccarsi delle rocce sul corpo così da potenziare i propri attacchi. Balahara : un mostro dal corpo serpentino che vive nel deserto e si muove a grande velocità sotto la sabbia a caccia di prede.

: un mostro dal corpo serpentino che vive nel deserto e si muove a grande velocità sotto la sabbia a caccia di prede. Doshaguma : una belva zannuta molto imponente e aggressiva che si sposta in grandi branchi.

: una belva zannuta molto imponente e aggressiva che si sposta in grandi branchi. Quematrice : un wyvern brutale simile a un grosso gallo. Diffonde una sostanza infiammabile che può far esplodere tramite la sua lunga coda trascinata contro il terreno.

: un wyvern brutale simile a un grosso gallo. Diffonde una sostanza infiammabile che può far esplodere tramite la sua lunga coda trascinata contro il terreno. Rey Dau: l’Apex Predator della regione. Un wyvern volante che appare durante le tempste di sabbia, in grado di emettere potenti scariche elettriche ma anche di accumulare energia elettrica che rilascia poi con un devastante raggio dalla testa.

Foresta cremisi:

Lala Barina : un mostro che somiglia a un ragno e si sposta con movenze eleganti, quasi come se danzasse in mezzo alla foresta. Il suo torace somiglia a una grossa rosa sbocciata e può usare i fili di seta prodotti dal suo corpo per combattere.

: un mostro che somiglia a un ragno e si sposta con movenze eleganti, quasi come se danzasse in mezzo alla foresta. Il suo torace somiglia a una grossa rosa sbocciata e può usare i fili di seta prodotti dal suo corpo per combattere. Uth Duna: questo Leviathan è l’Apex Predator della regione. Si muove soprattutto in acqua ed è in grado di usarla per attaccare i nemici. Usa l’umidità e i suoi liquidi corporei per creare una sorta di barriera protettiva intorno a sé.

Bacino petrolifero:

Rompopolo : un wyvern brutale che somiglia a una zanzara ed è in grado di gonfiare gran parte del suo corpo come un palloncino. Vive nelle profonde aree melmose ed è in grado di sputare gas tossico dalla bocca ma anche di iniettare lo stesso gas nel terreno per provocare grandi esplosioni.

: un wyvern brutale che somiglia a una zanzara ed è in grado di gonfiare gran parte del suo corpo come un palloncino. Vive nelle profonde aree melmose ed è in grado di sputare gas tossico dalla bocca ma anche di iniettare lo stesso gas nel terreno per provocare grandi esplosioni. Ajarakan : una belva zannuta simile a un babbuino, ricoperta da protuberanze che ricordano la forma delle fiamme. Molto agile, è in grado di utilizzare attacchi infuocati contro i suoi nemici.

: una belva zannuta simile a un babbuino, ricoperta da protuberanze che ricordano la forma delle fiamme. Molto agile, è in grado di utilizzare attacchi infuocati contro i suoi nemici. La Fiamma Nera: un mostro ancora avvolto nel mistero che dalla forma sembra un enorme polpo ricoperto di petrolio, in grado anche di generare incendi.

I grandi ritorni

Come in ogni capitolo della saga, anche in Wilds ci sono molti mostri appartenenti ai vecchi capitoli e che fanno il loro ritorno. Per il momento, quelli che sono stati svelati sono questi:

Rathalos

Rathian

Congalala

Yan Kut-Ku

Gypceros

Gravios

Trailer

Al momento sono stati pubblicati diversi trailer ufficiali del gioco, ognuno dedicato a diversi aspetti e mostri del titolo.

Ci sono poi anche alcuni mini trailer sul canale ufficiale, finalizzati a presentare le nuove meccaniche del gioco, come la Modalità Precisione, e ognuna delle 14 armi presenti.

Reveal trailer

Mostrato durante i The Game Awards del 2023, è stato il primissimo trailer che ha rivelato l’esistenza di Wilds al mondo.

Il primo trailer

Questo trailer si focalizza sul mostrare i primi mostri inediti, come il Doshaguma e alcune delle nuove meccaniche del gioco.

Il secondo trailer

Il focus è soprattutto sui mostri e l’ambientazione delle Piane ventose.

Il terzo trailer

La Foresta cremisi e il Lala Barina vengono presentati per la prima volta in questo trailer. Vengono poi approfonditi anche altri aspetti del gioco.

Il quarto trailer

Questo trailer presenta per la prima volta ufficialmente l’Arkveld, il mostro di copertina di Wilds.

Il quinto trailer

Vengono presentati il Bacino petrolifero e i mostri inediti che lo abitano.

Il video con Daisy Ridley

Di recente è stato anche presentato un video con protagonista la famosa attrice degli ultimi Star Wars, Daisy Ridley, che racconta in circa dieci minuti gli aspetti principali dell’intera saga di Capcom.

Un video dedicato soprattutto ai neofiti di Monster Hunter, ma interessante anche come ripasso per chi vuole rivivere alcuni momenti appartenenti al passato della saga e tenersi pronto al debutto di Wilds.