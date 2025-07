Bandai ha annunciato ufficialmente la ristampa della statua Figuarts Zero Extra Battle di Monkey D. Luffy in versione Summit Battle (qui potete leggere la nostra recensione), tratta dall'anime One Piece. Si tratta di una delle riproduzioni più iconiche dedicate al celebre capitano dei Pirati di Cappello di Paglia, raffigurato in una delle fasi più intense della saga di Marineford.

Monkey D. Luffy Summit Battle - Figuarts Zero

La statua immortala Luffy mentre attiva il Gear Second, tecnica che gli consente di aumentare drasticamente velocità e potenza. L'effetto visivo è enfatizzato da fumi semitrasparenti che si sprigionano dal corpo e dalla colorazione della pelle, resa in una decisa tonalità rossastra, fedele alla rappresentazione originale dell’anime. La posa dinamica e lo sguardo determinato del personaggio restituiscono tutta la tensione drammatica del momento in cui Luffy combatte per salvare Ace.

Realizzata in PVC e ABS, la statua raggiunge un’altezza di circa 12 cm. Pur non essendo articolata, la cura dei dettagli e l’effetto scenico complessivo la rendono un pezzo da collezione particolarmente apprezzato, soprattutto per i fan della saga di Marineford. Questa ristampa è pensata per soddisfare la forte richiesta da parte del pubblico e per offrire una nuova opportunità a chi non è riuscito ad accaparrarsela durante la prima distribuzione.

Prezzo e data di uscita della figure

I preordini per il mercato italiano sono stati aperti ufficialmente grazie a Cosmic Group, distributore esclusivo dei prodotti Tamashii Nations in Italia. Il lancio giapponese è previsto per gennaio 2026, mentre l’arrivo nei negozi italiani è stimato per marzo dello stesso anno. Il prezzo consigliato al pubblico si aggira intorno ai 50,00 euro.

Con questa ristampa, Bandai continua a valorizzare la linea Figuarts Zero Extra Battle, offrendo agli appassionati di One Piece nuove occasioni per ampliare le proprie collezioni con prodotti di alta qualità ispirati ai momenti più iconici dell’anime.