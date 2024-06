Millennium Falcon LEGO lungo 44 centimetri a 140€!

Mentre aspettate l'uscita del pre-order di Star Wars Outlaws, ingannate l'attesa con il bellissimo Millennium Falcon LEGO, attualmente in promozione su Amazon a soli 139,94€, rispetto al suo prezzo originale di 146,50€. Questo set LEGO Star Wars, perfetto per appassionati di tutte le età, conta 1353 pezzi e offre infinite possibilità di gioco e di esposizione. Tra le sue caratteristiche troviamo dettagli minuziosi e un interno accessibile rimuovendo i pannelli superiori, permettendo di ricreare le iconiche scene del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker. E a proposito di LEGO: avete visto i pre-order a disposizione?

Millennium Falcon LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Millennium Falcon LEGO è un prodotto imperdibile per gli amanti della saga di Star Wars e per gli appassionati di mattoncini LEGO. Grazie ai suoi dettagli e alla ricchezza di elementi interattivi, questo set va a soddisfare non solo il bisogno di gioco e di immaginazione dei più giovani ma anche il desiderio degli adulti di collezionare pezzi iconici dell'universo di Star Wars. È consigliato dai 9 anni in su, rendendosi un'ottima scelta per tutti i fan della saga di tutte le età, perfetto sia come idea regalo che come elemento da esporre nelle proprie collezioni. Il set è completo delle minifigure di Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O.

Il set riproduce fedelmente l'astronave da cargo, completa di dettagli accurati che ne fanno un pezzo da collezione irresistibile. Le caratteristiche includono torrette girevoli, shooter a molla, una rampa abbassabile e una cabina di pilotaggio capiente, oltre ai pannelli superiori apribili. I fan appassionati apprezzeranno anche i dettagli come l'area di carico, il computer di navigazione e gli angoli nascosti del Millennium Falcon dedicati ai giochi e al contrabbando. L’astronave completata misura 14 cm di altezza, 44 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza.

Al prezzo di 139,94€, il Millennium Falcon LEGO non è solo un magnifico set da costruzione ma rappresenta anche un eccezionale oggetto da collezione per qualsiasi fan dell'universo di Star Wars. Grazie alla sua fedeltà nei dettagli e alla ricchezza di elementi di gioco e personaggi inclusi, garantisce ore di divertimento.

