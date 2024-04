Migliori videogiochi su mamme e maternità - Aprile 2024

1. Detroit: Become Human Mamme in epoca sci-fi Un'avventura narrativa distopica ambientata in una Detroit dove umani e androidi tentano una convivenza impossibile. € 32.29 PS4

All'interno dell'avventura grafica Detroit: Become Human è possibile assumere il controllo di tre protagonisti, ciascuno con una sua linea narrativa che può essere influenzata anche dalle azioni degli altri.



Mentre si decide come agire per portare avanti le vicende, il giocatore veste anche i panni di Kara, una androide che dimostrerà di avere un senso materno di straordinaria umanità. Non vogliamo anticiparvi nulla, ma sicuramente Kara è una figura materna che vi rimarrà nel cuore.

2. Horizon: Zero Dawn In cerca di una madre Action adventure open world con caratteristiche di stampo ruolistico, prima apparizione del personaggio di Aloy. € 9.98 PS4

Horizon: Zero Dawn, ha un grosso peso sull'anima, fin dal prologo del gioco: non sa nulla su sua madre e, addirittura, il fatto che venga definita una "senza-madre" la rende una reietta e un'emarginata nella società Nora.



È da qui, dal bisogno di una madre, che la tenace eroina di Guerrilla Games comincia il suo viaggio, in una società peraltro matriarcale che, per rimanere in tema, ha come divinità una misteriosa dea Madre. Il tema della maternità è insomma al cuore dell'esclusiva PS4, che si snoda come un'avventura open world dalle meccaniche ruolistiche che saprà farsi davvero apprezzare. Riuscirà Aloy a svelare l'identità della sua mamma nel corso del suo lungo viaggio di crescita personale?



3. What Remains Of Edith Finch Uno dei migliori giochi di sempre Avventura dalla forte impronta narrativa in cui riscoprirete le origini della vostra famiglia.

What Remains of Edith Finch: questa avventura narrativa vi pone nei panni della protagonista eponima, Edith Finch, che fa parte di una dinastia sfortunata di persone scomparse prematuramente.



Tornando alla tenuta delle sue origini, quella dove abitava con sua madre e sua nonna, Edith vuole scoprire la verità sulla sua famiglia, perché non può prepararsi al futuro senza aver interiorizzato davvero il passato. Da questa premessa si dipanerà una storia fatta di simbolismi e resa possibile solo dal videogioco, dove il tema della maternità vi colpirà e farà riflettere.



4. Night In The Woods Tornare da mamma Avventura narrativa in cui la protagonista torna a casa dopo tanti anni di assenza, ritrovando famiglia e amici, ma forse non se stessa.

Night in the Woods deve misurarsi con la sua vecchia vita quando, dopo aver vissuto altrove, decide di tornare nel suo paese di origine.



Mentre si rende conto di quanto il tempo sia o non sia passato per tutte le persone che conosceva, la giovane Mae ha un porto sicuro dove attraccare, un personaggio iconico della sua avventura, che non poteva che essere sua madre, colonna portante della sua vita.



5. Death Stranding Mamma è chi ti cresce Action adventure open world e un po' anche gestionale, ci pone nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere in un mondo post-apocalittico. € 21.9 PS4