I migliori SSD per il gaming | Settembre 2020

Il passaggio dalle unità a disco rigido (HDD) alle unità a stato solido (SSD) è stato una delle più grandi innovazioni nel mondo videoludico ed avremo modo di vederne particolarmente gli effetti quando usciranno le console della prossima generazione, che non hanno mai nascosto di puntare molto su questa tecnologia. Un SSD può offrire una velocità superiore anche più di dieci volte rispetto a un HDD tradizionale, oltre ad essere molto più silenzioso ed efficiente. Se volete che il vostro PC o la vostra attuale console sia decisamente più performante ed adatto al gaming, uno dei primi passaggi da affrontare è dunque quello di acquistare un solid-state drive appropriato. Ma quali sono i migliori SSD per il gaming? Prima di rispondere a questa domanda, è necessario capire quale interfaccia sia la più indicata per il vostro sistema.

Bisogna infatti fare prima di tutto una distinzione tra le due principali interfacce disponibili: SATA e NVMe. Il formato SATA è quello che garantisce la miglior compatibilità, ma ha anche prestazioni inferiori ad un costo più contenuto ed è indicato anche per PS4 e Xbox One. Il formato NVMe possiede invece le prestazioni migliori, ma viceversa possiede un costo più elevato ed occorrerà controllare accuratamente che il disco da noi scelto sia perfettamente compatibile con il nostro PC.

In questo articolo, che terremo aggiornato costantemente, noi di SpazioGames abbiamo deciso di elencarvi i migliori modelli per entrambe le interfacce, scegliendo accuratamente le migliori marche per prestazioni, capacità di archiviazione e qualità. Nella nostra scelta abbiamo tenuto conto anche della disponibilità di Amazon — il retailer online da noi scelto perché leader nella selezione dei migliori prodotti al prezzo più conveniente.

I migliori SSD per il gaming

Samsung 860 EVO – Il migliore SSD SATA

Quando parliamo di dispositivi di memorizzazione, Samsung è da sempre un marchio che assicura la migliore qualità ed è ormai un sinonimo di garanzia. Progettato per uso non solo personale o aziendale ma tenendo conto principalmente dei PC da gaming, questo SSD è dotato di tecnologia V-NAND, che permette ai vostri dispositivi di gestire grandi carichi di lavoro con una migliore potenza e velocità. Samsung 860 EVO sfrutta inoltre la tecnologia TurboWrite, che oltre a permettere una maggiore velocità di lettura e scrittura sequenziale possibile amplia la dimensione del buffer fino a 78 GB, così da permettere il trasferimento più rapido possibile dei vostri file. Si tratta inoltre di un prodotto disegnato per la maggiore compatibilità possibile: sfrutta un’interfaccia SATA 6GB/sec ma retrocompatibile con le interfacce SATA 3GB/sec e SATA 1.5GB/sec. Che si tratti di un PC vecchio o moderno, con questo prodotto andate sul sicuro. Disponibile in capacità di memoria che vanno da 250 GB fino a 4 TB, a seconda delle vostre necessità e risorse economiche.

Corsair Force Series MP600 – Il migliore SSD NVMe PCIe Gen 4.0

Se desiderate solo il meglio per il vostro PC, potete andare sul sicuro buttandovi su questo prodotto di Corsair. Questo SSD NVMe sfrutta l’ultimissima tecnologia PCIe Gen 4.0, in grado quindi di raggiungere costantemente velocità di lettura sequenziale fino a 4950 MB/sec e di scrittura sequenziale fino a 4250 MB/sec. Corsair Force Series MP600 è interamente retrocompatibile con le piattaforme PCIe 3.0 ed è dotato di un dissipatore in alluminio a superficie elevata, che permette a questo SSD di non arrivare mai a temperature eccessive e mantenere allo stesso tempo ottime prestazioni, anche in situazioni di maggiore lavoro. Questo SSD presenta inoltre la memoria 3D NAND, il che garantisce un’elevata longevità ed un mix di prestazioni eccezionali. MP600 è disponibile nelle varianti da 500 GB, 1 TB e 2 TB.

SanDisk Ultra 3D – Il più resistente SSD SATA

La SanDisk è da tempo una delle aziende leader nel settore delle schede di memoria, da sempre in grado di offrire prodotti di grande affidabilità a prezzi contenuti. Questo SSD SATA, uno dei migliori sul mercato, è dotato della tecnologia nCache 2.0 che consente velocità di scatto ottime. Grazie ad essa, questo prodotto è in grado di raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/sec e di scrittura sequenziale fino a 530 MB/sec. SanDisk Ultra 3D è anch’esso dotato della tecnologia 3D NAND che permette un minore utilizzo della batteria potenziandone la durata, il che lo rende un prodotto ideale per il vostro notebook. Disegnato per essere resistente ad urti e vibrazioni, questo SSD terrà sempre al sicuro i vostri dati anche in caso di cadute accidentali. Potrete inoltre tenere sempre sotto controllo le prestazioni dell’unità grazie al software incluso, che permette anche la clonazione dei vostri dati. Ultra 3D è disponibile in capacità di memoria che vanno da 250 GB fino a 4 TB.

Sabrent Rocket – SSD NVMe con il miglior rapporto qualità/prezzo

Se non volete rinunciare alla tecnologia PCIe 4.0, questo prodotto realizzato da Sabrent rappresenta un’ottima alternativa performante ad un prezzo più contenuto. Questo SSD sfrutta una memoria Flash NAND di Toshiba ed è studiato per garantire prestazioni ottimali sia che utilizziate una scheda madre con tecnologia Gen 4 che Gen 3, anche se nel caso di retrocompatibilità avrete prestazioni leggermente inferiori — fino a 3500 MB/sec di lettura e 3400 MB/sec di scrittura, contro 5000MB/sec e 4400 MB/sec. Un prodotto studiato per essere compatibile con la maggior parte dei PC sul mercato e dotato di una buona resistenza e longevità, che gli permetterà di durare per tanto tempo. Sabrent Rocket include un dissipatore preinstallato, per ridurre efficacemente le temperature, ed il software Acronis che permette di clonare e riformattare facilmente il vostro solid-state drive. Disponibile in varianti da 500 GB, 1 TB e 2 TB. Se volete risparmiare qualcosa in più, potete anche scegliere di rinunciare al dissipatore personalizzato e di acquistare esclusivamente il prodotto così com’è.

Kingston A400 – Gli SSD SATA e NVMe più economici

Se volete effettuare l’upgrade ad un disco a stato solido ma non potete permettervi grandi spese, la Kingston ha realizzato questa linea di prodotti a basso costo sia nella variante SATA da 2 pollici e mezzo che M.2 con tecnologia PCIe 3.0, a seconda delle vostre preferenze. Progettato per gestire in maniera ottimale i carichi da lavoro tipici di un normale computer, possiede una velocità di lettura sequenziale pari a 500MB/sec e di scrittura sequenziale di 450MB/sec. Kingston A400 non presenta parti in movimento e possiede una elevata resistenza agli urti. Si tratta dunque di un prodotto studiato per ridurre il più possibile potenziali malfunzionamenti. Se siete disposti a fare qualche sacrificio in termini di prestazioni, questo è il prodotto di qualità più economico sul mercato. La variante SATA è disponibile in tagli che vanno da 120GB fino a 1920GB, mentre il formato PCIe è disponibile fino ad una capacità da 480GB.

Samsung 860 QVO – SSD SATA con il miglior rapporto qualità/prezzo

Questo prodotto è stato studiato da Samsung per poter garantire prestazioni quasi identiche al prodotto di fascia più alta, 860 EVO, ad un prezzo leggermente inferiore. Si tratta quindi di un’ottima scelta per il vostro PC o la vostra console, sopratutto se si tratta del vostro primo SSD da gaming e se avete intenzione di risparmiare leggermente sul prezzo. Questo disco a stato solido sfrutta l’interfaccia SATA 6 Gb/s ed è interamente retrocompatibile con le interfacce a 3 Gb/s e 1.5 Gb/s. Samsung 860 QVO una velocità di lettura sequenziale che può arrivare fino a 550 MB/s ed una velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s, grazie alla tecnologia Intelligent TurboWrite che consente di avere prestazioni sempre eccellenti anche a lungo termine. Il software di accompagnamento Samsung Magician aiuterà inoltre a tenere sempre sotto controllo il vostro SSD. Le differenze rispetto alla controparte EVO sono davvero minime e la performance nei vostri giochi sarà praticamente identica. Questo prodotto è attualmente disponibili in tagli da 1 TB, 2 TB e 4 TB.

Crucial MX500 – SSD SATA più sicuro

Trasferire tutti i propri dati da un disco all’altro è un pensiero che è in grado di spaventare molti utenti, sopratutto se hanno poca dimestichezza con queste operazioni delicate. Questo prodotto è pensato proprio per queste persone, in quanto non solo garantisce una protezione dei vostri dati da malintenzionati grazie alla crittografia AES 256 Bit, ma include una dettagliata guida per spiegare passo dopo passo le operazioni necessarie per il trasferimento dati. Trattandosi di un marchio appartenente alla compagnia Micron, specializzata nella produzione di memorie flash, questo prodotto riesce naturalmente a garantire anche ottime performance, grazie alla tecnologia NAND 3D di loro proprietà. Crucial MX500 è un prodotto ideale quindi per tutti quegli utenti che cercano velocità di installazione, sicurezza e prestazioni, grazie a velocità di lettura e scrittura sequenziali che possono arrivare rispettivamente fino a 560 MB/s e 510 MB/s. Disponibile in diversi tagli che arrivano fino a 2 TB di archiviazione.

Transcend SSD370S – SSD SATA più conveniente

Progettato per l’utilizzo quotidiano, questo SSD SATA è uno dei più economici sul mercato ma che non vi farà rinunciare alle prestazioni tipiche di un disco a stato solido. Nonostante sia un SSD pensato principalmente per il lavoro, grazie alla memoria flash NAND MLC questo prodotto è in grado di poter essere sfruttato anche per lavori tipici di un sistema a fascia alta, come appunto videogiochi particolarmente pesanti. Transcend SSD370S è in grado di sfruttare l’interfaccia SATA III da 6 Gb/s e di offrire velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente fino a 560 MB/s e 460 MB/s. Grazie ad un indicatore di Terabyte Written che arriva fino a 230 TB, questo SSD sarà in grado di tenere al sicuro i vostri dati ed offrire prestazioni superiori ad un prezzo decisamente conveniente. Disponibile in diversi tagli che vanno da 32 GB fino a 1 TB.

Samsung 970 EVO Plus – Il migliore SSD NVMe PCIe Gen 3.0

Se non disponete dell’ultima interfaccia PCIe Gen 4.0, questo è sicuramente il prodotto che fa al caso vostro. Questo SSD sfrutta infatti l’interfaccia Gen 3.0 ed è in grado di massimizzarne la potenza della banda, offrendo prestazioni eccezionali. Samsung 970 EVO Plus è in grado di raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 3.500 MB/s e 3.300 MB/s. Un risultato reso possibile dalla tecnologia V-NAND, che unita ad Intelligent TurboWrite, ad un firmware personalizzato ed all’efficiente controller Phoenix riesce a garantire prestazioni impeccabili. La protezione Dynamic Thermal Guard terrà sempre sotto controllo la temperatura del vostro SSD, riducendo al minimo i cali di prestazione. E per un maggiore controllo, basterà utilizzare l’apposito software di accompagnamento Samsung Magician. Viene inoltre garantita un’eccellente durata nel tempo, grazie ad un valore di TBW che può arrivare fino a 1.200.

Western Digital WD Black SN750 – SSD NVMe Gen 3.0 più conveniente

A differenza di altri prodotti che sono pensati principalmente per essere usati in ambito lavorativo, questo SSD NVMe è stato realizzato da Western Digital appositamente per migliorare le prestazioni in ambito gaming, ad un prezzo leggermente inferiore rispetto a varianti di altre marche. WD Black SN750 sfrutta l’interfaccia PCIe Gen 3.0 ed è in grado di raggiungere una velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 3.400 MB/s e 2.900 MB/s. I tempi di attesa saranno dunque quasi del tutto abbattuti e sarete pronti a tornare immediatamente in partita. Sfruttando l’esclusiva Dashboard potrete sempre tenere sotto controllo lo status del vostro disco a stato solido, abilitando anche la modalità di gioco. Questo permetterà al vostro SSD di mantenere sempre tutti i cilindri attivi, disabilitando conseguentemente la modalità a basso consumo. Si tratta dunque di un prodotto di ottima qualità, ad un prezzo conveniente ed ideale per tutti gli appassionati di gaming.

Seagate FireCuda 120 – SSD SATA per il gaming veloce e resistente

La Seagate è un’azienda da tempo specializzata nella realizzazioni di unità di memoria pensate principalmente per i videogiocatori. Questo prodotto è la naturale evoluzione dei Barracuda, la linea che era stata pensata per gli Hard Disk. Seagate FireCuda 120 promette caricamenti veloci e prestazioni incredibili, grazie ad una velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 560 e 540 MB/s. Si tratta di un prodotto facile da aprire ed installare, grazie all’interfaccia plug-and-play compatibile con la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato. Il valore di MTBF è segnato a 1,8 milioni di ore, che serve a garantire un’eccezionale durata del prodotto nel tempo. Grazie al software esclusivo SeaTools SSD potrete inoltre analizzare in qualunque momento il vostro disco, testandone continuamente le prestazioni. Dato che si tratta di un articolo pensato per il gaming, è disponibile in tagli che arrivano fino a 4TB.

Seagate FireCuda 520 – SSD NVMe per i migliori PC da gaming

Se volete prestazioni ancora più elevate, potreste pensare di passare all’alternativa NVMe del prodotto che vi abbiamo appena citato. Questo SSD NVMe sfrutta la tecnologia PCIe Gen 4.0, grazie alle quali può raggiungere velocità di lettura e scrittura sequenziali rispettivamente di 5000 e 4400 MB/s. Garantisce inoltre una massima compatibilità con il chipset AMD X570, garantendo quindi ai migliori PC da gaming di poter iniziare a giocare istantaneamente e con prestazioni davvero elevate. Sulle Seagate FireCuda 520 viene indicato inoltre un valore di ben 3.600 TBW, offrendo dunque la sicurezza di una lunga durata nel tempo. Anche in questo caso potrete inoltre sfruttare il software esclusivo SeaTools SSD per controllare in ogni momento il vostro disco a stato solido. Questo prodotto è disponibile in tagli che arrivano fino a 2TB di archiviazione.

SanDisk Plus – L’alternativa SATA economica e resistente

La SanDisk ha pensato a questo prodotto per offrire un’alternativa più economica a chiunque volesse entrare nel mondo degli SSD. Questo SSD SATA garantisce ottime prestazioni ed una eccezionale resistenza agli urti ad un prezzo più accessibile. SanDisk Plus offre velocità di lettura sequenziali fino a 535 MB/s e di scrittura fino a 450 MB/s, sfruttando la tecnologia di caching SLC per offrire sempre performance elevate. Potrete inoltre monitorare lo status del disco in ogni momento grazie all’apposita dashboard. Trattandosi di un SSD pensato per chi si affaccia a questo mondo per la prima volta è disponibile anche in tagli da 120 GB, ma è possibile arrivare fino a 2TB di archiviazione.

Crucial BX500 – SSD SATA efficiente ed economico

Anche Crucial ha deciso di offrire un’alternativa economica ed altrettanto valida ai suoi prodotti più performanti. Questo articolo sfrutta la tecnologia Micron 3D NAND, una caratteristica di punta di questa compagnia e che ha permesso loro di migliorare le capacità di archiviazione e memorizzazione delle proprie unità a disco solido. Crucial BX500 offre velocità di lettura sequenziali fino a 540 MB/s e di 500 MB/s per la scrittura sequenziale di qualunque file sul vostro dispositivo. Una feature particolare di questo prodotto è la sua particolare efficienza energetica, in grado di far durare notevolmente di più la batteria del vostro computer rispetto ad un comune Hard Disk. Anche in questo caso il prodotto è disponibile sia in tagli piccoli che grandi, che variano dai 120GB a 2TB di archiviazione.

Silicon Power A55 – SSD SATA sottile, economico e performante

Chiudiamo questa nostra selezione di prodotti con un SSD SATA incredibilmente sottile, indicato quindi per chiunque possieda un notebook ultra-slim. Nonostante il suo spessore di 7mm, questo prodotto è disegnato per essere resistente ad urti e vibrazioni e garantire una lunga durata nel tempo. Silicon Power A55 sfrutta una combinazione di 3D NAND Flash e di tecnologia SLC Cache, per poter fornire prestazioni particolarmente elevate per la categoria e garantire velocità di caricamento più elevate. I valori dichiarati di lettura e di scrittura sequenziali sono rispettivamente di 560 MB/s e di 530 MB/s e si tratta di un prodotto costruito con il Bad Block Management, che è in grado di monitorare e sostituire continuamente blocchi danneggiati all’interno del disco, garantendo così che rimanga sempre in ottime condizioni.

Come scegliere gli SSD per il gaming

Archiviazione

Il primo fattore da tenere in considerazione quando si acquista un SSD per il gaming — o per qualunque scheda di memoria in generale — è la capacità di archiviazione. Anche se il prezzo è diventato più accessibile rispetto a qualche anno fa, il rapporto in base alla capacità di archiviazione rimane comunque più elevato rispetto ai comuni hard disk. Valutate dunque accuratamente quanta memoria serva effettivamente al vostro PC e scegliete il modello più adatto in base alle vostre esigenze ed al budget a vostra disposizione. Sono disponibili tanti tagli diversi, che possono andare da 128 GB a 3 TB. Vi consigliamo un SSD che raggiunga almeno 500 GB di capacità di archiviazione, così da poter reggere senza problemi anche i giochi più pesanti.

Connessioni e compatibilità

Prima di procedere all’acquisto del vostro SSD per il gaming, dovete controllare accuratamente quale tipo di connessione utilizza e se il vostro PC, o console, è compatibile o meno. Nel caso del protocollo di tipo SATA, non dovreste riscontrare particolari problemi in quanto studiato per essere compatibile con tutti i PC presenti sul mercato ed adatto anche per PS4 e Xbox One, le console di questa generazione. I modelli migliori sono i SATA III, che sono studiati per essere compatibili anche con quei computer ideati per supportare la seconda versione o addirittura quella originale. Nel caso degli SSD NVMe, occorrerà invece assicurarsi che la propria scheda madre ed il BIOS siano in grado di supportarlo. I migliori SSD NVMe possiedono uno standard PCIe 4.0 o alternativamente 3.0. Prima dell’acquisto verificate dunque che il vostro PC sia strutturato per supportarli e se sia in possesso di un supporto alle corsie (Lane) da 4x, 8x o 16x per prestazioni ancora migliori. Eseguire questi controlli è fondamentale nel caso possediate un PC con più di qualche anno di età, mentre le schede madri più recenti sono tutte in grado di supportare questo nuovo standard di comunicazione. Nel caso non siate sicuri, un SSD SATA rappresenta la soluzione più sicura. Se utilizzate un sistema operativo Windows, in particolare le versioni 7 o 10, non avrete inoltre particolari problemi di compatibilità, mentre occorre controllare accuratamente che il disco a stato solido da voi scelto sia compatibile con il vostro sistema operativo nel caso si utilizzi macOS o Linux.

Resistenza e durata

Gli SSD possiedono una durata superiore se confrontati con gli hard disk tradizionali ed i rischi di malfunzionamento sono sempre ridotti al minimo. Tuttavia si tratta comunque di componenti molto delicate, sottoposte a largo stress e ad intensi carichi di lavoro. Per questo motivo bisogna assicurarsi non solo che il nostro SSD sia sufficientemente in grado di resistere ad urti in caso di incidenti, ma occorrerà controllare sempre il valore di TBW (Terabytes Written) indicato per il prodotto. Questo valore serve a indicare quanti tera byte è in grado di scrivere un determinato SSD prima che possa emergere qualche malfunzionamento. Un SSD da 250 GB dovrà avere, per esempio, un valore di TBW compreso tra i 60 ed i 150 Terabyte. Tenete conto che si tratta solo di un’indicazione e che, nonostante i valori indicati debbano essere ricercati particolarmente alti, solitamente saranno in grado di reggere anche ad una quantità di Terabyte scritti anche più grande di due volte rispetto a quanto è stato segnalato dal produttore.

Prestazioni

Buttate inoltre sempre un occhio sulle capacità di velocità di lettura e scrittura sequenziali, espresse solitamente in MB/sec. Gli SSD SATA possiedono una velocità di trasferimento che può arrivare fino a 750 MB/sec, che solitamente si abbassa a 600 MB/sec effettivi a causa del carico di lavoro. Gli SSD NVMe possono invece arrivare fino a 1 GB/sec per Lane utilizzando il protocollo PCIe 3.0, mentre nel 4.0 viene addirittura raddoppiato arrivando anche a 2 GB/sec per Lane. Appare dunque chiaro che le prestazioni degli SSD NVMe sono notevolmente superiori a quelle dei più comuni SATA, grazie ad un modello di connessione migliore e che consente un contatto più diretto con la scheda madre. La velocità sequenziale degli SSD SATA è comunque superiore agli hard disk tradizionali di un minimo di 5 volte, rappresentando comunque un’ottima scelta per aggiornare il vostro PC a costi più contenuti.

Marche

In conclusione, cercate di affidarvi sempre alle marche più conosciute e affidabili sul mercato. Trattandosi di prodotti che devono tenere al sicuro i vostri dati e durare a lungo, è sempre opportuno affidarsi alle case produttrici con la migliore esperienza sul mercato. Le aziende leader nel settore che ci sentiamo di consigliare senza alcuna riserva sono sicuramente Samsung e SanDisk, da sempre specializzate non solo nella realizzazione di dischi a stato solido, ma produttori anche delle migliori schede di memoria disponibili nel mercato. Vi sono però ulteriori aziende che ci sentiamo di suggerirvi come Corsair, Sabrent e Western Digital, dato che recentemente si stanno imponendo anch’esse sul mercato con prodotti di ottima qualità. Il nostro suggerimento è di cercare, dove possibile, di spendere sempre qualcosa in più per assicurarvi che i vostri prodotti siano duraturi nel tempo e possiedano le giuste caratteristiche che vi abbiamo menzionato. Nel caso siate interessati a prodotti più economici, tra le marche che potreste volere tenere d’occhio troverete anche Kingston e Crucial, in quanto ben conosciute nel settore ed in grado di fornire buoni prodotti a prezzi più contenuti. Sconsigliamo invece vivamente l’acquisto di prodotti di dubbia qualità da marche sconosciute, in quanto potrebbero riscontrare malfunzionamenti nel breve periodo e potrebbero rivelarsi investimenti poco fruttuosi, capaci di costringervi nel breve termine a correre ai ripari affrontando di nuovo la spesa per un altro prodotto – più affidabile.