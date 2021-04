Le migliori sedie gaming economiche | Aprile 2021

Ogni giocatore ha bisogno di avere una seduta ideale per le proprie sessioni videoludiche, soprattutto quando si gioca a titoli che piacciono particolarmente. Le sedie gaming si sono ormai diffuse nel tempo come uno degli oggetti che non devono assolutamente mancare nelle stanze di ogni gamer che si rispetti. Questi prodotti infatti non solo permettono di restare comodi e rilassati, ma consentono agli utenti di mantenere costantemente una postura corretta, tutelandone dunque anche la salute.

Le sedie disegnate per i videogiocatori sono diverse tra loro per caratteristiche e funzionalità, a causa delle quali è facile trovarne differenti categorie con fasce di prezzo diverse. Sebbene una seduta sia dunque indispensabile per ogni giocatore, non sempre è facile individuare quelle economiche che riescano a garantire un adeguato supporto e le giuste garanzie.

Grazie ad una buona sedia gaming economica potrete rimanere seduti correttamente anche durante partite intense.

Per questo motivo, noi di SpazioGames abbiamo deciso di venirvi incontro scegliendo le migliori sedie gaming economiche, che possano rappresentare ottime soluzioni per le nostre stanze, consentendoci anche di risparmiare cifre importanti, in alcuni casi superiori anche a 100€.

Per le nostre selezioni abbiamo ovviamente tenuto conto non solo del prezzo proposto, ma anche delle caratteristiche fondamentali che non devono essere mai trascurate nella scelta, come comodità, resistenza ed il peso che sono in grado di sostenere: il tutto tenendo conto della disponibilità di Amazon, il portale più affidabile per la ricerca dei prodotti migliori al prezzo più conveniente.

Le migliori sedie gaming economiche

IntimaTe WM Heart Santa3718

La sedia gaming più economica

Pur trattandosi della soluzione più economica tra le nostre scelte, questo è un prodotto di tutto rispetto e dall’eccellente resistenza. La seduta è infatti in grado di reggere fino a 150kg di peso, rendendola adatta alla maggior parte dei giocatori. Realizzata con cotone ad alta densità e rivestita in pelle sintetica, IntimaTe WM Heart Santa3718 è studiata per non deformarsi nel tempo ed essere impermeabile. Inoltre è facile da installare e potrete scegliere l’altezza da voi preferita grazie al suo pistone Wright di alta qualità incluso. Si tratta di un’eccellente soluzione per iniziare, particolarmente indicata per essere la vostra prima vera sedia gaming.

» Clicca qui per acquistare IntimaTe WM Heart Santa3718

WV LeisureMaster Sedia Ergonomica

Per una seduta sempre corretta

Questo prodotto è stato studiato per chi intende restare seduto per lunghe sessioni videoludiche, mantenendo sempre la postura corretta ed un’adeguata ergonomia. La sedia ergonomica WV LeisureMaster può reggere un peso massimo di 117,9 kg ed è indicata per chi non vuole stancarsi mai durante le fasi di gioco. L’articolo è realizzato con pelle PU liscia e schiuma modellata ad alta densità, rendendola dunque morbida al tocco e sorprendentemente elegante. Lo schienale potrà inoltre essere inclinato fino a 120 gradi, per poter rimanere comodi in qualunque situazione.

» Clicca qui per acquistare WV LeisureMaster Sedia Ergonomica

Songmics Poltrona Girevole Direzionale

La migliore a meno di 100€

Questo prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è indicato non solo per la stanza da gioco ma anche per l’ufficio, essendo una poltrona direzionale con rivestimento in similpelle ed imbottita con spugna di alta densità. Resistente alla deformazione e con un design ergonomico adatto al proprio corpo, la Poltrona Girevole Direzionale SONGMICS presenta ruote silenziose ed in grado di non usurare il pavimento, oltre ad essere in grado di reggere un peso fino a 150 kg. Lo schienale ha un’inclinazione meccanica tra i 90° ed i 110° ed un’altezza regolabile di 10 cm.

» Clicca qui per acquistare Songmics Poltrona Girevole Direzionale

Bakaji Sedia da Gaming Devil

La sedia gaming più elegante

Pur trattandosi di una soluzione economica, questo prodotto ha un design che la rende molto simile a prodotti di fascia molto più elevata. L’articolo è stato infatti ispirato dalle sedute presenti nelle auto da corsa, il che le permette di essere sicuramente la sedia più elegante tra le nostre proposte. Presenta cuscino lombare e poggiatesta rimovibili, comodi ed imbottiti con spugna ad alta densità. Lo schienale della Bakaji Sedia da Gaming Devil è realizzato interamente in ecopelle ed interamente reclinabile a vostro piacimento. Inoltre, la struttura della base è realizzata in Nylon e potrete regolarne l’altezza fino a 55 cm.

» Clicca qui per acquistare Bakaji Sedia da Gaming Devil

Blackpoolal Sedia da Gioco

La sedia gaming più confortevole

Solo perché volete risparmiare sul prezzo della vostra sedia gaming, non vuol dire che essa non debba essere adeguatamente confortevole. Per questo motivo vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla sedia da gioco Blackpoolal, una seduta che ha poco da invidiare a prodotti di fascia più elevata. Lo schienale estremamente alto con cuscino lombare e poggiatesta inclusi supporterà infatti in maniera eccellente il vostro collo, restando sempre confortevoli anche nelle situazioni più estreme. La seduta è realizzata con schiuma spessa e pelle artificiale e potrete regolarne lo schienale fino a 180°, muovendolo comodamente grazie alle sue ruote antigraffio.

» Clicca qui per acquistare Blackpoolal Sedia da Gioco

Come scegliere una sedia gaming economica

Ergonomia

La volontà di risparmiare sul prezzo non deve mai arrivare a discapito dell’ergonomia finale del prodotto. Le sedie gaming hanno diversi tipi di design adatti a diversi stili di gioco: cercate dunque di riflettere sul tipo di giochi che vi piacciono di più e sul tipo di postura che preferite tenere durante le vostre partite. I modelli più economici garantiranno il minimo indispensabile affinché una sedia da gaming possa funzionare adeguatamente, ma aumentando leggermente il prezzo si potrà beneficiare di diversi comfort aggiuntivi, come la regolabilità dei braccioli, presenza o meno di cuscini poggiatesta e lombari ed in generale una maggiore personalizzazione.

Resistenza

A prescindere dalla fascia di prezzo della sedia gaming che avete intenzione di acquistare, è estremamente importante tenere conto della resistenza del prodotto. Ogni giocatore avrà altezza e peso diverso, dunque una sedia adatta per una determinata fascia di utenti potrebbe non essere altrettanto indicata per voi. Osservate attentamente le caratteristiche di resistenza e scegliete adeguatamente il prodotto ideale per voi.

Mobilità

Le sedie gaming indicate appartengono alla tipologia definita racing, ovvero in grado di potersi muovere liberamente grazie all’ausilio di ruote. Di conseguenza, occorre assicurarsi che siano di buona qualità e che possibilmente siano antigraffio, in maniera tale da non causare danni al vostro pavimento e di permettervi di muovere la seduta con facilità. Se non doveste avere bisogno di muovervi più spesso, potreste invece valutare l’acquisto di una seduta più tradizionale che non utilizzi ruote.

Materiali

Trattandosi di modelli più economici, probabilmente sarà necessario adoperare qualche sacrificio sui materiali di rivestimento della sedia, che nella maggior parte dei casi sarà in pelle sintetica. Salendo leggermente di prezzo potreste invece iniziare in aggiunta anche materiali come carbonio, pelle e nylon. Un buon compromesso può essere invece rappresentato dalla fibra di poliestere, un materiale abbastanza resistente nel tempo. Assicuratevi poi della qualità del rivestimento, che per le sedie migliori potrà essere impermeabile e consentire una manutenzione più facilitata.