Migliori monitor economici | Aprile 2021

La scelta del proprio monitor ideale per videogiocatore non è mai da sottovalutare: il pannello su cui giocherete, infatti, renderà merito o meno al comparto grafico dei giochi con cui andrete a divertirvi, per cui è facile immaginare che vogliate concedervi il meglio del meglio. Tuttavia, “il meglio del meglio” ha spesso dei prezzi non per tutte le tasche: cosa si può portare a casa, allora, risparmiando qualcosina nella scelta del proprio monitor?

Per aiutarvi a orientarvi in questo mare magnum di proposte, abbiamo deciso di realizzare – dopo le guide ai migliori monitor e ai migliori monitor console – una guida specifica con la selezione dei migliori monitor economici che potete trovare sul mercato. Abbiamo operato le nostre scelte mantenendoci in quasi tutti i casi sotto un prezzo di 300€, con alcune scelte che si orientano sul full HD ma che spaziano per tecnologie, tipi di pannello, dimensioni e refresh rate: vediamo quindi quali sono le proposte più appetibili.

Migliori monitor economici

HP Gaming 22X

Un monitor economico ad alto refresh rate

Una proposta estremamente economica ma molto valida è quella rappresentata da HP Gaming 22X: questo monitor da 22″ con display TN propone una risoluzione full HD dotata anche di tecnologia AMD FreeSync, per sfruttare appieno le sue capacità con GPU dello stesso produttore. Inoltre, il suo refresh rate a 144 Hz vi permette di godervi giochi anche ad alto frame rate rendendo loro merito (ideale anche se, ad esempio, avete un gioco console che gira a 1080p ma supera i 30 o 60 fps canonici). Segnaliamo anche che il monitor è dotato di altoparlanti, per eventuali giocatori console che trovassero scomodo armarsi di headset o auricolari.

» Clicca qui per acquistare HP Gaming 22X

AOC G2590VXQ

Prezzo contenuto e qualità

È molto economica anche la proposta di AOC G2590VXQ: il monitor da 24,5″ pollici è dotato di un tempo di risposta di solamente 1 ms, ideale per le esperienze da gaming, e propone un pannello in full HD con refresh rate da 75Hz – perfetto soprattutto per le console, che raramente superano i 60 fps. Il corpo privo di cornici lascia ampio spazio all’immagine, mentre lo schermo è dotato anche di tecnologia che limita la luce blu, salvaguardando la salute dei vostri occhi. Infine, è dotato di altoparlante.

» Clicca qui per acquistare AOC G2590VXQ

LG UltraGear 24GN53A

Full HD con zero compromessi

Una delle migliori soluzioni economiche per le vostre esperienze di gioco è rappresentata da LG UltraGear 24GN53A: questo monitor da 24″ in full HD e con tecnologia LED è realizzato con un pannello TN che vanta un refresh rate fino a 144 Hz: perfetto per una console come Xbox Series S, ma anche per un PC da gaming economico di fascia media, che non punta al QuadHD ma in cui favorite il frame rate. Inoltre, il monitor è dotato di tecnologia AMD FreeSync e ha un’uscita audio jack per collegare le cuffie direttamente al suo corpo, anziché al PC o alla console (una soluzione che facilita soprattutto chi streamma con una scheda di acquisizione esterna).

» Clicca qui per acquistare LG UltraGear 24GN53A

MSI Optix MAG274R

Perfetto anche per gli eSport

Con MSI Optix MAG274R parliamo di un monitor dal prezzo leggermente più alto delle altre controparti in questo articolo, ma firmato da un produttore noto per la qualità che garantisce tenendo a mente specificamente i videogiocatori. Lo schermo in full HD da ben 27″ vi permette di godervi i giochi con una frequenza fino a 144 Hz e con tecnologia IPS sul pannello – per una resa impari delle immagini. Il tempo di risposta di solo 1 ms permette di avere performance tempestive anche in caso di eSport. Piccolo plus: è dotato di tecnologia Mystic Light RGB di MSI, che permette con il vostro PC di scegliere la retroilluminazione che decorerà la cornice del vostro monitor.

» Clicca qui per acquistare MSI Optix MAG274R

Acer Nitro QG241Y

Il monitor full HD con AMD FreeSync

Acer Nitro QG241Y è un monitor con tecnologia VA in full HD che vi permette di giocare su un pannello da 23,8″. Questo schermo è ideale per i videogiocatori grazie ai suoi tempi di risposta di solo 1 ms, che si sposano al full HD a 165 Hz – perfetto sia per il gaming su PC che sulle console (a meno di non avere una delle proposte next-gen che puntano almeno al QuadHD). Con le cornici ridotte al minimo, il monitor lascia spazio al display ed è dotato di tecnologia AMD FreeSync. Inoltre, è anche dotato di speaker.

» Clicca qui per acquistare Acer Nitro QG241Y

LG 24ML600S

Full HD di qualità con altoparlanti

In tutta la sua semplicità, LG 24ML600S è uno dei migliori monitor da gaming su cui abbiamo messo le mani: questo pannello LED IPS offre in modo onesto esattamente tutto quello che elenca nella sua scheda tecnica, con un pannello da 24″ nitido, tempi di risposta di solamente 1 ms e refresh rate da 75Hz che lo rende perfetto soprattutto per i giocatori su console. Inoltre, è dotato di jack per le cuffie, che vi evita di collegarle a un controller se giocate su console, ed ha anche gli altoparlanti integrati. Il tutto, con tecnologia VGA, con attacco VESA e con tecnologia per la riduzione al minimo del motion blur.

» Clicca qui per acquistare LG 24ML600S

Samsung C24RG52FQU

Il monitor da gaming curvo economico

Volete togliervi lo sfizio del monitor da gaming curvo senza spendere troppo? Allora orientatevi su Samsung C24RG52FQU: questo pannello da 24″ in full HD vi permette di giocare a 144 Hz, con anche tecnologia AMD FreeSync, su un corpo che è però dorato di una curvatura 1800R. I tempi di risposta da 4 ms sono ridottissimi e vi permettono di godere al massimo delle esperienze di gioco: le tecnologie di cui è equipaggiato il pannello permettono anche di ottimizzare la resa dei neri e sono incluse modalità Flicker Free per salvaguardare la salute dei vostri occhi.

» Clicca qui per acquistare Samsung C24RG52FQU

Come scegliere il miglior monitor economico

Risoluzione e formato

Quando dovete orientarvi per scegliere il vostro monitor, è fondamentale sapere a che tipo di risoluzione vi aspettate di giocare: se avete un PC che arriva fino al 4K, sarebbe inopportuno limitarlo acquistando un monitor economico che non vada oltre i 1080p. Di contro, se avete una macchina che raggiunge massimo 1080p o 1440p, è del tutto inutile dotarsi di uno schermo in 4K per giocare. Nel caso delle soluzioni economiche che abbiamo proposto, che sono tutte in 16:9, ci siamo orientati soprattutto su 1080p, perché si tratta di una risoluzione sensata sia per chi gioca su console non di ultima generazione, sia per chi ha scelto un computer di fascia medio bassa per avvicinarsi al gaming.

Tipologie di pannello

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli dei vostri monitor. Attualmente sono presenti sul mercato pannelli TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching) e VA (vertical alignment). I primi offrono migliori tempi di risposta a discapito della fedeltà cromatica e possono fare vanto di un angolo di visione più ridotto, col risultato che l’aspetto dei colori potrebbe variare anche in modo considerevole andando ad allontanarsi dal centro dello schermo. Al contrario, gli IPS hanno un tempi di risposta leggermente superiore ma riproducono i colori con maggiore fedeltà e garantiscono angoli di visione decisamente più ampi. Infine, i VA possiedono caratteristiche a metà strada tra i due, offrendo neri più profondi rispetti ai classici IPS a discapito di una leggermente inferiore fedeltà cromatica ed angoli di visione meno ampi.

Refresh rate

Sentiamo parlare tanto di fps, ma troppo poco di refresh rate: si tratta della frequenza che indica quante volte viene aggiornata l’immagine mostrata. Si misura in Hz e, per fare un esempio, sarebbe inutile avere un PC che faccia girare i giochi a 240 fps se il pannello su cui giocate ha una refresh rate di 60 Hz: questo significherebbe che, sebbene il PC mandi in output 240 immagini al secondo, il monitor sarebbe in grado di aggiornarsi solo 60 volte in quello stesso arco di tempo. La soluzione migliore è quindi quella che unisce il frame rate che vi aspettate di avere dai vostri giochi a un refresh rate adeguato: generalmente, uno più alto che sia multiplo del frame rate del vostro gioco (esempio: 60 Hz se giocate a 30 fps) permette di avere un’esperienza ottimale senza aberrazioni di nessuna sorta.

Tempo di risposta

Anche i tempi di risposta sono importantissimi a seconda dell’esperienza che mirate ad avere: oggi la maggior parte dei monitor, compresi quelli economici, vantano tempi di risposta di pochissimi millisecondi, quindi è davvero difficile avvertire input lag nelle proprie sessioni di gioco. Tuttavia, se giocate soprattutto titoli competitivi come sparatutto online, la raccomandazione è di puntare su monitor con il tempo di risposta più basso possibile, perché avrete un vantaggio dalla vostra.

Tipi di connessioni

Ricordate sempre di verificare che il vostro monitor dei desideri abbia le porte necessarie ai collegamenti che dovete fare: per i giocatori console, ad esempio, è necessaria la porta HDMI (meglio se almeno 2.0, se avete una console di nuova generazione), mentre per i giocatori su PC si può andare da Display Port a VGA, a seconda della vostra scheda video. Inoltre, tenete conto anche della connessione audio, a seconda dei vostri bisogni: se preferite collegare l’headset al monitor anziché al PC o alla console, assicuratevi che sia presente il jack per le cuffie – o, se non lo volete collegare affatto, allora verificate la presenza degli speaker integrati (a meno che non abbiate già delle casse per il vostro PC).

G-Sync e FreeSync

Le tecnologie FreeSync e G-Sync, realizzate rispettivamente AMD ed NVIDIA, permettono al monitor di sincronizzare la frequenza di aggiornamento al numero di fps generati dalla scheda video, consentendo di ottenere una perfetta fluidità e l’eliminazione del fastidioso effetto del “tearing” che porta i frame a sovrapporsi con il risultato che vedremo delle linee orizzontali che “tagliano l’immagine” anche in più punti. I videogiocatori che vogliono la massima fluidità e qualità visiva complessiva dovrebbero puntare all’acquisto di un monitor dotato di queste tecnologie, a seconda della scheda video installata sul loro PC da gioco.