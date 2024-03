Mappa interattiva di Rise of the Ronin

Una delle caratteristiche chiave di Rise of the Ronin è la ricchezza del suo mondo di gioco. L'open world dalle tinte orientaleggianti è realmente interessante, cosparso di curiosità e chicche che potremo scovare a piedi, in sella al nostro cavallo o volando con l'aliante. I giocatori dell'esclusiva PlayStation 5 possono anche arrampicarsi tramite l'ausilio di un rampino per raggiungere i punti più alti.

Come sottolineato anche dal nostro Domenico nella video recensione, il gioco alterna zone d'interesse a distese spoglie, comunque dotate del loro fascino, specie se siete amanti dell'antico oriente nipponico.

Il gioco è infatti ambientato in Giappone nella seconda metà del diciannovesimo secolo, ossia nelle fasi finali del periodo Edo (gli ultimi anni di questo periodo vengono chiamati Bakumatsu). La vicenda si svolge infatti nell'arco dei quindici anni antecedenti l'inizio del periodo di occidentalizzazione del paese e l'abolizione del ruolo dei samurai.

Insomma, orientarsi giocando è la cosa migliore che possiate regalarvi, in modo da scoprire da voi tutto quello che il mondo di Rise of the Ronin (che trovate su Amazon) ha da offrire. Se però state cercando dei punti di riferimento, o magari volete capire dove sia precisamente un dato punto specifico sulla mappa, un'ottima idea può essere quella di consultare una mappa interattiva.

Noi di SpazioGames.it vi raccomandiamo di visitare quella degli esperti di MapGenie, che propongono puntualmente mappe interattive dei migliori videogiochi: potete attivare o disattivare a piacimento gli indicatori, in modo da vedere mostrate sulle cartina solo cose che sono effettivamente di vostro interesse.

La mappa permette di scoprire tutto ciò che ha da nascondere il mondo esplorabile di Rise of the Ronin, dai villaggi alle ampie vallate, sino alle foreste. Insomma, avrete di che divertirvi, nonostante tutto.