Quest’anno Lucca Comics & Games ospita Banpresto con una proposta imperdibile per ogni collezionista. Nel padiglione Bandai Banpresto - Bandai Namco si può vivere un’esperienza immersiva nel cuore dell’animazione giapponese, tra figure esclusive e dettagli curati che rendono omaggio alle serie anime e manga più amate. Da Dragon Ball a One Piece, passando per Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Sakamoto Days e Le Bizzarre Avventure di JoJo, Banpresto ha presentato a Lucca una collezione capace di conquistare ogni appassionato, dai fan storici agli amanti delle novità. Una selezione di figure eccezionali e accessibili attende chi desidera arricchire la propria collezione o vivere un’esperienza unica nel mondo del fumetto e dell’animazione giapponese.

Lucca Comics and Games 2025 Banpresto: prodotti in esposizione

Come in ogni sua edizione speciale, il Lucca Comics & Games si prepara a presentare un universo di meraviglie collezionabili tutte da scoprire. L’invito è quello di vivere un’esperienza sensoriale unica, apprezzando da vicino la maestria e la passione che contraddistinguono ogni creazione. Con la certezza di chi ha provato il piacere della scoperta, si può affermare che la realtà supererà ogni aspettativa. Tra i protagonisti di questa galassia di meraviglie spiccano le figure di One Piece e Dragon Ball provenienti dalla celebre lotteria Ichibankuji, che hanno già conquistato il pubblico di appassionati. Tuttavia, ogni brand possiede una propria identità, e scegliere quale pezzo aggiungere alla collezione diventa una sfida avvincente, resa ancora più difficile dal continuo aumento degli standard qualitativi. In questo mondo straordinario, il tempo sembra fermarsi, cristallizzandosi in creazioni sempre più eccezionali.

One Piece

Dragon Ball

My Hero Academia

Le Bizzarre Avventurenture di JoJo

Naruto

Chainsaw man

Sakamoto Days

Ken il Guerriero

Lucca Comics and Games 2024 Banpresto: prodotti in vendita

Monkey D. Luffy Gear Five: 43 Euro

Zoro Grandista: 71 Euro

Monkey D. Luffy Maximatic: 40 Euro

Name Battle Record Collection: 40 Euro

Barbabianca Grandista: 43 Euro

Son Goku Super Saiyan Grandista: 43 Euro

Vegeta Grandista: 43 Euro

Kakashi Grandista: 41 Euro

Izuku Midoriya Maximatic: 35 Euro

Hawks: 35 Euro

Dio Brando Grandista: 35 Euro

Dove Trovarle

I prodotti Banpresto saranno disponibili nel padiglione della Palestra Ducale Maria Luisa, presso l’ex Cavallerizza, aperto per l’intera durata dell’evento, dal 30 ottobre al 3 novembre 2025.