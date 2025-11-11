In occasione della proiezioni speciale del film I LOVE LUCCA COMICS & GAMES del 11 Novembre 2025 il pubblico potrà incontrare Paolo Barbieri, tra i protagonisti della pellicola diretta da Manlio Castagna, in un talk dal vivo con Marco Giannatiempo. Durante l’incontro, Barbieri racconterà curiosità, aneddoti e il suo legame profondo con il festival, dove ha mosso i primi passi come visitatore nel 1995 e che oggi considera la sua “seconda casa artistica”.
Il film I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, nelle sale dal 7 al 13 novembre, è un racconto corale che celebra la creatività e la comunità di Lucca Comics & Games attraverso gli occhi di chi la vive ogni anno. Tra gli ospiti intervistati, Barbieri rappresenta la dimensione visiva del festival: l’arte come linguaggio che unisce generazioni e culture diverse.
L'appuntamento per la proiezione speciale del film con la preenza di Paolo Barbieri è la seguente:
11 novembre, @Modena Victoria Cinema, ore 20:45
Introduzione e Q&A con l’illustratore Paolo Barbieri e il giornalista Marco Giannatiempo.
Un artista che ha dato forma all’immaginario del fantastico
Illustratore e autore di fama internazionale, Paolo Barbieri ha firmato copertine per autori come George R. R. Martin, Ursula K. Le Guin, Umberto Eco, Cassandra Clare e Licia Troisi, oltre a numerosi volumi illustrati pubblicati da Sergio Bonelli Editore e Lo Scarabeo.
Tra i suoi lavori più recenti figurano L’Apocalisse illustrata, L’Odissea, Dracula e Gatti – Leggende e Misteri.
Nel 2021 ha realizzato il poster ufficiale di Lucca Comics & Games, “A riveder le stelle”, diventato il simbolo della rinascita post-pandemia del festival.
“Lucca è parte della mia storia,” racconta Barbieri. “Lì ho iniziato a incontrare il pubblico, ho visto crescere il festival e ho condiviso emozioni che hanno influenzato la mia carriera e il mio modo di raccontare l’arte.”
Lucca come casa e fonte d’ispirazione
Nel film e nel talk, Barbieri riflette sul valore culturale di Lucca Comics & Games come spazio di connessione tra arte, letteratura e nuove generazioni: “Con le mie illustrazioni cerco di reinterpretare i classici – da Dante a Dracula – in chiave contemporanea, per renderli accessibili a tutti. È quello che fa anche Lucca: permette di riscoprire l’arte con lo sguardo del presente.”
Per lui, la cultura pop non è mai solo intrattenimento, ma un linguaggio capace di trasmettere conoscenza, curiosità e meraviglia: “Disegnavo per evadere, oggi disegno per condividere,” dice. “E ogni volta che torno a Lucca ritrovo quel bambino che si emozionava davanti ai cartoni e oggi ha la fortuna di raccontare nuove storie con lo stesso stupore.”
Prevendite I Love Lucca Comics & Games
Per acquistare in prevendita i biglietti delle proiezioni è possibile accedere direttamente a questo link: https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/
Dal punto di vista artistico, sono estremamente legato a Lucca Comics & Games; la mia prima esperienza a contato costante col pubblico è difatti iniziata nel 2011 quando pubblicavo con Mondadori.
Lucca C&G mi aveva invitato come ospite ufficiale, allestendo anche una mia mostra personale nelle splendide sale del palazzo Ducale di Lucca.
Da quel momemto il mio rapporto con i fan e con Lucca è diventato continuativo: da quel momento ho realizzato un libro illustrato all'anno, arrivando anche a due/tre e i lettori e i fan mi hanno sempre ricambiato con una grande partecipazione e affetto, rimanendo in coda per una dedica anche per ore.
Negli ultimi anni collaboro principalmente con due case editrici: Lo Scarabeo, azienda tra le più importantib al mondo per la realizzazione e realizzazione di Tarocchi, e Sergio Bonelli Editore, editore milanese famoso per fumetti di grande successo come Tex, Dragonero, Dylan Dog.
Con Lo Scarabeo, oltre che vari mazzi di Oracoli, ho realizzato vari libri illustrati tra cui GATTI, LEGGENDE E MIESTERI (2025), ALICE IN WONDERLAND (2022) e IL MAGO DI OZ (2023).
Con Sergio Bonelli Editore ho realizzato tanti altri libri illustrati tra cui il nuovo DRACULA (nelle librerie dal 14 novembre 2025), DRAGHI I CUSTODI DELLE STELLE (2025), L'ODISSEA (2024), FAVOLE DEGLI DEI- Eroi, Creature e Divinità della Mitologia Greca (2022), L'APOCALISSE (2023), STORIE DI UNICORNI (2024- in collaborazione con LO Scarabeo) e L'INFERNO DI DANTE (2021).
L'Inferno di Dante, rivisto e corretto con numerose illustrazioni aggiunte, è stato pubblicato da Bonelli nel 2021, per il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.
L'inferno illustrato conta varie ristampe, divenendo uno dei miei libri illustrati più venduti, tanto da avere un'edizione gigante e deluxe realizzata da Scarabeo in copie limitate e andata esaurita a Lucca 2025.
Proprio nel 2021, mi viene dato l'incarico da parte di Lucca Comics & Games di creare il disegno per il manifesto ufficiale dal claim "A riveder le stelle", tramutando così la mia illustrazione nel poster della "rinascita" di Lucca C&G dopo lo stop forzato e assurgendo così a un'importanza che va oltre la semplice "bellezza" del disegno, se così posso dire.
Scusate la lunga spiegazione, ma con questo vi ho riassunto come il 2021 mi lega a Dante e a Lucca C&G in modo unico e viscerale.
In conseguenza alla mia carriera di autore e illustratore, oltre che creatore di quel famoso poster, ritengo Lucca una mia seconda casa per l'arte e per il (mio) cuore.
Manlio, conoscendo tutto questo, mi ha proposto di essere intervistato per il film nell'edizione 2024 della convention. Io ho accettato con gioia e così, di fatto, il pubblico mi potrà vedere nel film I LOVE LUCCA COMICS AND GAMES insieme a tanti altri protagonisti del mondo dell'arte e della letteratura.
Ho assistito al passagio dentro alle mura cittadine, condizione che ha tramutato la convention in un evento unico al mondo con un aumento esponenziale del pubblico e degli ospiti.
Potete immaginare quello che per me ha significato il passaggio da "persona del pubblico" ad autore/illustratore che mi ha consentito di essere un testimone dello sforzo di tutto lo staff, da Emanuele Vietina a tutti gli altri, di far crescere la convention fino a farla diventare tra le principali al mondo.
Nel corso degli anni molti ragazzi e professori mi hanno detto quanto a scuola sià più facile studiare Dante, l'Odissea, Alice o la mitologia greca con le mie illustrazioni e miei libri. Perchè questo? Semplice, io reinterpreto in chiave moderna ma rispettando il classico e questo, molto probabilmente, permette anche ai ragazzi di fruire in modo più semplice dei grandi classici.
Questo è solo un esempio ma credo sia perfetto per raccontare la forza della cultura pop. Che sia il videogioco Dante'S inferno, un film come Alice di Tim Burton, Troy, o l'imminte Odissea di Nolan, il Dracula di Coppola, non importa quanto queste opere prendano libertà artistiche. L'effetto finale e che porteranno tantissime persone a ricercare i testi originali, i grandi classici, l'arte dei muesei.
In poche parole Lucca C&G è anche questo e permette, tra le tante sfaccettature dell'evento, di scoprire e riscoprire l'arte con il cuore e la passione delle opere moderne.
Nel mio passato sono stati gli anime giapponesi che mi haoo spinto a disegnare (Goldrake, Starblazers, Capitan Harlock, Ken il Guerriero, Il Grande Mazinga, Jeeg Robot d'acciaio, Conan il ragazzo del futuro e tanti altri).
Grazie anche a Lucca C&G ho potuto incontrare i grandi protagonisti dell'illustrazione, del cinema, del fumetto. Nell'ultima edizione 2025, ho avuto l'onore di condurre lo Showcase di Tetsuo Hara insieme ad Alessandro Apreda ed Enrico Croce di Coamix. Sul palco, davanti a un Auditorium San Romano gremito di pubblico, il Sensei ha risposto alle nostre domande e ha disegnato dal vivo Ken il Guerriero, regalando a me e a tutti i presenti grandissime emozioni.
Ecco, tanti come me sono diventati professionisti nel disegno o nel giornalismo grazie a delle passioni comuni e oggi, pur aiutato da tanta esperienza, c'è ancora posto per quel "bambino" che si meraviglia di tutto così come tanti anni fa davanti alla tv.
Da piccolo io disegnavo per fuggire in altri mondi. Oggi, quando creao un disegno, seguo lo stesso percorso ma con la differenza che il pubblico potrà leggere e curiosare tra i miei mondi attraverso i miei libri illustrati.
La perseveranza, la curiosità, l'osservazione, tutto è complice per consentire alla nostra creatività mi migliorare e poi proporre illustrazioni e fumetti alle case editrici per poi giungere e a partecipare ad eventi importanti come Lucca C&G