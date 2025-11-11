In occasione della proiezioni speciale del film I LOVE LUCCA COMICS & GAMES del 11 Novembre 2025 il pubblico potrà incontrare Paolo Barbieri, tra i protagonisti della pellicola diretta da Manlio Castagna, in un talk dal vivo con Marco Giannatiempo. Durante l’incontro, Barbieri racconterà curiosità, aneddoti e il suo legame profondo con il festival, dove ha mosso i primi passi come visitatore nel 1995 e che oggi considera la sua “seconda casa artistica”.

Prodotto in caricamento

Il film I LOVE LUCCA COMICS & GAMES, nelle sale dal 7 al 13 novembre, è un racconto corale che celebra la creatività e la comunità di Lucca Comics & Games attraverso gli occhi di chi la vive ogni anno. Tra gli ospiti intervistati, Barbieri rappresenta la dimensione visiva del festival: l’arte come linguaggio che unisce generazioni e culture diverse.



L'appuntamento per la proiezione speciale del film con la preenza di Paolo Barbieri è la seguente:



11 novembre, @Modena Victoria Cinema, ore 20:45

Introduzione e Q&A con l’illustratore Paolo Barbieri e il giornalista Marco Giannatiempo.

Un artista che ha dato forma all’immaginario del fantastico

Illustratore e autore di fama internazionale, Paolo Barbieri ha firmato copertine per autori come George R. R. Martin, Ursula K. Le Guin, Umberto Eco, Cassandra Clare e Licia Troisi, oltre a numerosi volumi illustrati pubblicati da Sergio Bonelli Editore e Lo Scarabeo.



Tra i suoi lavori più recenti figurano L’Apocalisse illustrata, L’Odissea, Dracula e Gatti – Leggende e Misteri.

Nel 2021 ha realizzato il poster ufficiale di Lucca Comics & Games, “A riveder le stelle”, diventato il simbolo della rinascita post-pandemia del festival.

“Lucca è parte della mia storia,” racconta Barbieri. “Lì ho iniziato a incontrare il pubblico, ho visto crescere il festival e ho condiviso emozioni che hanno influenzato la mia carriera e il mio modo di raccontare l’arte.”

Lucca come casa e fonte d’ispirazione

Nel film e nel talk, Barbieri riflette sul valore culturale di Lucca Comics & Games come spazio di connessione tra arte, letteratura e nuove generazioni: “Con le mie illustrazioni cerco di reinterpretare i classici – da Dante a Dracula – in chiave contemporanea, per renderli accessibili a tutti. È quello che fa anche Lucca: permette di riscoprire l’arte con lo sguardo del presente.”

Per lui, la cultura pop non è mai solo intrattenimento, ma un linguaggio capace di trasmettere conoscenza, curiosità e meraviglia: “Disegnavo per evadere, oggi disegno per condividere,” dice. “E ogni volta che torno a Lucca ritrovo quel bambino che si emozionava davanti ai cartoni e oggi ha la fortuna di raccontare nuove storie con lo stesso stupore.”





Prodotto in caricamento

Prevendite I Love Lucca Comics & Games

Per acquistare in prevendita i biglietti delle proiezioni è possibile accedere direttamente a questo link: https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/