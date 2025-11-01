Tra gli ospiti più attesi del Lucca Comics & Games 2025 figura Iron Studios, celebre azienda brasiliana di fama internazionale, presente nello stand Cosmic Group. Con un catalogo di statue capace di affascinare gli appassionati di action figure e collezionismo, Iron Studios ha portato a Lucca alcune delle sue creazioni più straordinarie, dedicate tanto ai fan dell’animazione giapponese quanto a quelli delle produzioni americane. Tra le principali attrazioni dello stand spiccano le statue ispirate a Deadpool all’universo Marvel e , autentici capolavori di scultura e dettaglio. In questo articolo verranno illustrate le nuove proposte di Iron Studios e le opportunità di acquisto pensate per i visitatori, offrendo la possibilità di aggiungere alla propria collezione un pezzo di grande valore.

Lucca Comics & Games 2025 Iron Studios: prodotti in esposizione

Tra le numerose statue che abbiamo avuto modo di fotografare da vicino, spiccano diverse novità di grande interesse, tra cui le riproduzioni di Deadpool, Skeletor, Spider-Man, Batman 1989 e molte altre. Di seguito verrà presentata la nostra galleria fotografica con le immagini realizzate direttamente presso lo stand di Iron Studios:

Lucca Comics & Games 2025 Iron Studios: prodotti in vendita

Se siete appassionati di queste straordinarie statue che raffigurano personaggi legati alla vostra infanzia, lo stand di Cosmic Group è pronto ad accogliervi e a fornirvi utili indicazioni per gli acquisti in fiera o per i preordini delle novità in arrivo nel 2025 e 2026. Si ricorda che durante l’evento sarà possibile ammirare dal vivo tutti i prodotti menzionati nell’articolo. Di seguito è riportato un breve elenco di ciò che sarà disponibile per la vendita:

Thanos MiniCo: 35 Euro

Darth Vader MiniCo: 35 Euro

Superman MiniCo:35 Euro

Doc Brown MiniCo: 50 Euro

Marty Mcfly MiniCo: 50 Euro

Aragorn MiniCo: 50 Euro

He-Man MiniCo: 45 Euro

Skeletor MiniCo: 45 Euro

Vision MiniCo: 35 Euro

Wanda MiniCo: 35 Euro

Dove Trovarle

I prodotti di Iron Studios saranno disponibili presso lo stand di Cosmic Group in Piazza S. Maria, aperto per l’intera durata della manifestazione, dal 29 ottobre al 2 novembre 2025.