C’è un luogo, ogni anno, dove la fantasia prende forma tra le mura di una città antica. Dove i fumetti diventano percorsi di vita, i cosplay si trasformano in identità, e i giochi da tavolo, le mostre e i concerti danno voce a una comunità che non smette mai di sognare. Quel luogo è Lucca Comics & Games, e oggi diventa finalmente un film: “I LOVE LUCCA COMICS & GAMES”, diretto da Manlio Castagna, nelle sale italiane dal 7 al 13 novembre 2025, con proiezioni speciali e incontri con il regista e gli artisti protagonisti in alcune città selezionate.

Un film che racconta un fenomeno collettivo

Prodotto in collaborazione con Lucca Crea e Rai Cinema, I LOVE LUCCA COMICS & GAMES non è un semplice documentario. È un racconto corale che attraversa le strade, le piazze e i padiglioni del festival per restituire al grande schermo la vitalità, la poesia e l’umanità che ogni anno rendono unico l’evento lucchese.

Il film si muove tra immagini inedite, interviste e frammenti di vita, mettendo al centro non solo gli ospiti e gli autori, ma le persone che Lucca la vivono: i fan, le famiglie, i volontari, gli appassionati che fanno la fila per un autografo o per una partita a un nuovo gioco da tavolo.

Come racconta il regista Manlio Castagna, “Lo spirito di Lucca si coglie in una scena semplice e potentissima: un padre e un figlio chinati su una mappa del festival per studiare insieme il piano della giornata. In quell’istante c’è tutto: la trasmissione di una passione da una generazione all’altra. È lì che Lucca rivela la sua natura più profonda: un luogo dove si cresce anche attraverso la fantasia.”

La visione di Manlio Castagna

Scrittore, sceneggiatore e regista, Castagna è una delle voci più sensibili del cinema italiano dedicato ai giovani e alla cultura pop. Conosciuto per film come Petrademone e The Shift, l’autore ha scelto di raccontare Lucca non come un evento da osservare, ma come una comunità da vivere dall’interno.

“Da anni partecipo al festival come autore e spettatore”, spiega il regista “Mi sono reso conto che quello che accade lì non è solo intrattenimento, ma un rito collettivo. Le persone si sentono accolte, trovano ispirazione, costruiscono legami. Il cinema aveva il compito di restituire tutto questo con dignità e poesia.”

Nel film, l’approccio documentaristico incontra un linguaggio visivo immersivo. Fotografie calde, musiche originali e un montaggio che alterna energia ed emozione restituiscono il ritmo del festival: la frenesia delle code, l’attesa per gli incontri con gli autori, i sorrisi dei bambini nei cortili e le luci della città al tramonto.

“Volevo che lo spettatore non assistesse al festival, ma lo abitasse. Che ne sentisse il respiro, i suoni, le emozioni. I LOVE LUCCA COMICS & GAMES è un’esperienza, non un reportage.”

Dove e quando vederlo

Il film sarà distribuito in sale selezionate di tutta Italia dal 7 al 13 novembre 2025, con appuntamenti speciali che permetteranno al pubblico di incontrare dal vivo il regista e alcuni dei protagonisti.

8 novembre, @Matera Cineteatro Guerrieri, ore 17.00

Introduzione e Q&A con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna e il giornalista Marco Giannatiempo.

Introduzione del regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna e del giornalista Marco Giannatiempo.

Q&A con la scrittrice Licia Troisi e il giornalista Gianluca De Angelis.

Introduzione e Q&A con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna. Nell’ambito della rassegna “TOP DOC".

Introduzione e Q&A con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna, il direttore del Lucca Comics and Games Emanuele Vietina e il giornalista Giovanni Bogani.

Introduzione e Q&A con l’illustratore Paolo Barbieri e il giornalista Marco Giannatiempo.

Introduzione e Q&A con il fumettista Simone Bianchi, il direttore del Lucca Comics and Games Emanuele Vietina e il giornalista Marco Giannatiempo.

Introduzione e Q&A con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna, il regista Gabriele Mainetti e la giornalista Valentina Ariete.

Introduzione e Q&A con l’autore Pierdomenico Baccalario e il giornalista Carlo Griseri.

Introduzione con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna. Nell’ambito del Linea d’ombra Festival.

Introduzione e Q&A con il regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna.

Un invito al pubblico: tornare a Lucca, anche in sala

I LOVE LUCCA COMICS & GAMES è un film che non si limita a documentare: invita a partecipare.

È un invito per chi c’è stato, per chi sogna di andarci, per chi vuole scoprire perché ogni anno centinaia di migliaia di persone si ritrovano in una città che diventa, per qualche giorno, il cuore pulsante della cultura pop.

Manlio Castagna: “Vorrei che il film fosse un invito a credere nella propria immaginazione e nel valore delle comunità creative. Lucca ci insegna che si può crescere rimanendo fedeli ai sogni.”



Andare a vedere I LOVE LUCCA COMICS & GAMES in sala significa proprio questo: rivivere la magia di Lucca, incontrare chi l’ha resa possibile, e ricordare che la fantasia è una casa che ci accoglie sempre.