Questa è una delle tastiere Logitech più belle da vedere e oggi costa 70€ in meno

Se state cercando una tastiera da gaming che spicchi per prestazioni, affidabilità, compattezza e design distintivo, abbiamo una ottima notizia per voi. Durante la Amazon Gaming Week, potete acquistare la Logitech G713 a soli 119€, con un bel risparmio di 70€ rispetto al prezzo originale di 189€. Questo eguaglia la migliore offerta mai registrata per questo modello.

Logitech G713, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech G713 è perfetta per gli appassionati di gaming che desiderano un'esperienza di gioco migliorata grazie a una tastiera meccanica di alta qualità. Il suo design compatto e il poggiapolsi a forma di nuvola offrono comfort (e anche un look molto carino!) durante le lunghe sessioni di gioco. L'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile aggiunge uno stile unico durante il gioco.

Grazie agli interruttori GX marroni, questa tastiera garantisce una risposta rapida ed efficiente a ogni comando, ideale per chi cerca prestazioni affidabili e tecnologia all'avanguardia: offre infatti sia una risposta sonora che una risposta tattile (anche se non rumorosa come con gli switch blu), per darvi sempre la certezza della pressione di ogni pulsante. La Logitech G713 è, e questo è evidente anche al primo colpo d'occhio, anche una scelta ottima per coloro che desiderano armonizzare la propria postazione con un'estetica curata e moderna.

I giocatori che vogliono personalizzare ulteriormente la loro esperienza possono usufruire delle opzioni di copritasti e piastre superiori disponibili separatamente. Con un prezzo scontato di soli 119€, parliamo allora di un ottimo investimento per chi è in cerca di una tastiera che sia bella da vedere, stilosissima, ma anche affidabile e precisa nella digitazione e nelle sessioni di gioco.

Vedi offerta su Amazon