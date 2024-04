Mouse da gaming Logitech G G705 a 52€ con SCONTO del 26%!

Le offerte della Amazon Gaming Week hanno preso il via questa notte, coinvolgendo una vasta gamma di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi spicca il mouse da gaming wireless Logitech G G705, apprezzato per il suo design accattivante e le prestazioni di alto livello. Attualmente è in offerta su Amazon a soli 51,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 69,99€! Si tratta di un ottimo affare se state pensando di acquistare un mouse da gaming di qualità.

Mouse Logitech G G705, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G G705 si rivela un'opzione ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un mouse wireless leggero e performante. Progettato con un focus sulla portabilità e sul comfort, il design sagomato e il peso di soli 85g lo rendono perfetto per lunghe sessioni di gioco. Grazie alla tecnologia wireless Logitech LIGHTSPEED, offre una connessione ultraveloce e affidabile, mentre la compatibilità Bluetooth aggiunge ulteriore versatilità, consentendo di collegarlo facilmente a PC, Mac e laptop.

Per le persone che desiderano esprimere il proprio stile anche durante il gioco, il Logitech G G705 offre un'illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile, arricchendo un'esperienza di gioco già di alto livello. Con una batteria ricaricabile che garantisce fino a 40 ore di gioco anche con l'illuminazione attiva, questo mouse rappresenta la scelta ideale per i gamer che non vogliono compromessi tra estetica e prestazioni. Inoltre, per un'esperienza gaming completamente immersiva e coordinata, questo modello si integra perfettamente con altri dispositivi della stessa linea, come la tastiera Logitech G715 e le cuffie G735, garantendo un look unico alla propria postazione di gioco.

Insomma, il Logitech G G705 è una scelta eccellente per i giocatori in cerca di un mouse wireless leggero, ergonomico e con prestazioni di alta qualità. Con tecnologia avanzata di connessione, una lunga durata della batteria e opzioni di personalizzazione estese, il tutto a un prezzo ridotto di soli 51,99€, rispetto ai 69,99€ originali!

