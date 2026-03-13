Su Unieuro è disponibile il fantastico LG OLED evo AI OLED65C55LA, TV Serie C5 da 65'' con risoluzione 4K e processore α9 Gen8. Dotata di Brightness Booster, 4 porte HDMI, VRR 144Hz e Smart TV WebOS 25, rappresenta il top per gaming e intrattenimento. Disponibile a soli 1.146€ per i membri Unieuro Club.

LG OLED C5 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED evo AI OLED65C55LA è il televisore ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alto livello in casa propria. Con il suo pannello OLED da 65 pollici in 4K e il processore α9 Gen8, si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. La tecnologia Brightness Booster garantisce colori vividi e neri profondi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un'immersione totale nei contenuti multimediali.

Questo modello è fortemente consigliato anche ai videogiocatori grazie al supporto VRR a 144Hz e alle 4 porte HDMI, che permettono di collegare console e dispositivi senza limitazioni. L'audio da 40W e il sistema Smart TV WebOS 25 completano un prodotto pensato per chi vuole centralizzare tutto l'intrattenimento domestico in un unico dispositivo tecnologicamente avanzato, fruibile da tutta la famiglia con semplicità e immediatezza.

