Dopo aver provato questa TV OLED, sarà difficile tornare alle altre

La serie di televisori OLED di casa LG è tra le più amate dal pubblico, e la regola vale anche per LG OLED EVO 55" G4 del 2024, che riunisce sotto la sua sottilissima scocca tutta una serie di specifiche ad alta tecnologia per permettervi di godervi al massimo i vostri videogiochi (e i vostri film preferiti, ovviamente). In questo momento, grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, avete la possibilità di portare a casa questa smart TV spendendo il 32% in meno del prezzo abituale.

LG OLED evo 55'' Serie G4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

La LG OLED evo 55'', Serie G4 2024 è l'investimento perfetto per gli appassionati di tecnologia che desiderano elevare in modo tangibile l'esperienza di visione – e di gaming – nella propria abitazione. Tra le migliori TV per giocare, è progettata per coloro che non accettano compromessi in termini di qualità dell'immagine e del suono: parliamo infatti di una TV che integra tecnologie all'avanguardia come il processore α11 e la tecnologia Brightness Booster Max, che garantisce immagini fino al 30% più luminose rispetto agli schermi OLED tradizionali. E, come potete vedere dalle immagini, parliamo di una smart TV davvero sottile e che potete sistemare contro una parete, rendendola un vero e proprio "quadro", o una sorta di finestra aperta sul mondo dei vostri programmi preferiti.

Non è solo un capolavoro di design, ma anche una scelta privilegiata per i gamer grazie alla compatibilità con 4K @144fps e tecnologie come GSYNC e VRR, che consentono di avere un'esperienza di gioco fluida e reattiva con il minimo input lag. Aggiungendo a ciò il sistema operativo webOS 24 con aggiornamenti garantiti per i prossimi cinque anni e una vasta gamma di app di streaming, risponde alle esigenze degli utenti più esigenti che cercano una soluzione all'avanguardia per il loro intrattenimento domestico. Inoltre, per chi ha paura del burn-in, il pannello OLED ha una garanzia inclusa di 5 anni fornita da LG.

Insomma, LG OLED evo 55'', Serie G4 2024 offre un pacchetto completo di funzionalità avanzate per gli amanti dell'intrattenimento domestico e del gaming, combinando eccellenza visiva, sonora e un design all'avanguardia a un prezzo di 1.640,68€, con un sensibile risparmio rispetto al prezzo originale di 2.399€.

