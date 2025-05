LevanteFOR 2025 - tutti gli ospiti: Cristina D'Avena, Poldo, Cydonia, Mirka Andolfo, Iban Coello e tanti altri

Siamo vicinissimi a LevanteFOR 2025! La terza edizione della kermesse barese, appuntamento numero 1 in Puglia per tutti gli appassionati di fumetto, cosplay, gioco e cultura nerd, sarà ricchissima di ospiti! La lista conta oltre 100 fra disegnatori, illustratori, content creator e personalità del mondo della cultura nerd! Cultura POP si conferma media partner ma non solo! Partecipa infatti attivamente all'evento sponsorizzando l'Artist Alley dedicata quest'anno ai card game e ai giochi di ruolo!

LevanteFOR 2025 si terrà a Bari il 24 e 25 maggio 2024 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Scopriamo insieme tutti gli ospiti confermati!

LevanteFOR 2025: le case editrici

Edizioni BD/J-POP Manga

Edizioni BD e J-POP Manga tornano a LevanteFOR con due talenti italiani come ospiti e due manga in anteprima assoluta! In esclusiva allo stand sarà possibile acquistare La Tomba del Faraone e Occhi di Junji Ito. In dedica invece ci saranno Maurizio Lacavalla disegnatore di HPL - Una vita di Lovecraft, scritto da Marco Taddei e candidato ai premi Micheluzzi come Miglior Fumetto, e Alessio Zonno co-creatore della serie SKULL-CRUSHER! insieme a Josie Campbell (My Adventures with Superman) pubblicata negli USA per BOOM! Studios.

Jundo

Anche Jundo torna a LevanteFOR con un ospite d'eccezione, l'autore cinese Liang Azha che ha firmato apprezzatissime opere come All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie.

IF Edizioni/Toshokan

Lo storico editore, vero e proprio presidio dell'età dell'oro del fumetto Made in Italy, noto per aver riportato in edicola serie come Storia del West, Mister No e Martin Mystere, arriva in fiera con il catalogo Toshokan dedicato al manga e al fumetto proveniente da Taiwan, Vietnam e Hong Kong; con il nuovissima collana di romanzi illustrati per ragazzi Tra Le Nuvole e il rilancio della storica rivista Fumo di China.

Ospiti in stand Stefano Tamiazzo, autore di Niente Succede per Caso nonché uno dei pochissimi fumettisti italiani che ha avuto modo di lavorare ed essere pubblicato anche in Giappone, per di più da un colosso editoriale come Kodansha. L'autore sarà protagonista di un esclusivo showcase La tecnologia sospesa fra distopia e sogno di Niente Succede per Caso sabato 24 maggio alle 18.

Davide Barzi, storico del fumetto e direttore editoriale di If Edizioni che ha scritto per gran parte delle più famose testate italiane da edicola e in particolare gli adattamenti dalla prosa al fumetto delle serie Don Camillo e Padre Brown. L'autore presenterà il rilancio di Fumo di China e le nuove proposte editoriali di IF Edizioni domenica 25 maggio alle 14 con Davide Barzi e Gian Marco De Francisco (curatore Area Fumetto LevanteFOR e presidente gruppo Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione).

Da segnalare anche la presenza di Sabrina Russo e Danilo Loizedda che animeranno lo stand per i giovani lettori e disegnatori e saranno protagonisti di due laboratori intitolati Laboratorio di astuzia illustrata! in Area Grafite Kids sabato 24 maggio alle 17 e domenica 25 maggio alle 12.

Coconino Press

Per la prima volta a LevanteFOR arriva l'editore che ha cambiato la percezione del graphic novel in Italia offre da sempre ai suoi lettori grandi storie che espandono la grammatica del racconto, sorprendendo fra ricerca artistica e attenzione ai grandi classici. Ospite in stand, Lorenzo Ghetti autore della Trilogia della soglia: da Dove non sei tu a In alto abbastanza fino al nuovissimo La forma che mi hai dato, tre graphic novel dove, in uno scenario di fantascienza, l’accento è posto sui sentimenti e le relazioni tra i giovanissimi protagonisti e sul delicato passaggio all’età adulta.

BeccoGiallo

Festeggerà i suoi primi 25 anni anche a LevanteFOR 2025! con uno stand dedicato e la disegnatrice Blu Pieraccioli, giovane fumettista e illustratrice toscana che ha illustrato il terzo volume della serie Paleo Stories intitolato Estinzione.

Ottocervo

Ottocervo, il marchio editoriale dedicato al fumetto di Antonio Mandese Editore, sarà al LevanteFOR 2025 con Fantasmi di Famiglia, graphic novel candidato ai Premi Micheluzzi del COMICON Napoli 2024 come Miglior Opera Prima. In stand l’autrice Licia Cascione.

Edizioni Voilier

È una realtà pugliese nata del 2009 con l'obbiettivo di proporre fumetto d'autore italiano. Allo stand sarà presente il disegnatore Carmelo Calderone che ha realizzato, su testi di Ilaria Ferramosca, Frida. Que vida!, la biografia illustrata dell'artista messicana, uscita in occasione del 70° anniversario della scomparsa.

Hyppostyle Publishing

Si occupa di fumetto e di arte sequenziale, con l’obiettivo di promuovere artisti e scrittori di talento e proporre ai propri lettori storie coinvolgenti che spingano un pubblico trasversale, per genere ed età, ad una lettura su più livelli.

Silly Studios

Le loro opere principali sono The Little Trashmaid e Simply Silly, ma sono sempre alla ricerca o alla creazione di nuovi progetti. L'editore porta a LevanteFOR 2025 i disegnatori Alice Rovai e Angelo's World.

PV Edizioni

Presenterà Vino generoso, il primo graphic novel ispirato a una novella di Italo Svevo, uno degli autori più influenti della letteratura italiana e internazionale. La sua capacità di scandagliare l’animo umano con ironia e profondità ha reso le sue opere senza tempo.

LevanteFOR 2024 ospiti Area Fumetto & Illustrazione

Iban Coello

Il disegnatore spagnolo, uno dei Marvel Stormbreakers, è il secodo ospite internazionale di LevanteFOR 2025. Dopo aver esordito su Star Wars (Dark Horse) ha disegnato Superboy, Batman Beyond e Justice League Beyond per DC prima di firmare un contratto in esclusiva per la Marvel dove ha associato il suo nome a Venom disegnando la serie regolare del simbionte e gli eventi Venomverse e Venom War. Attualmente sta disegnando la miniserie Imperial su testi di Jonathan Hickman.

Federico Vicentini

Classe 1989, ha esordito inchiostrando Diabolik per poi passare alla Sergio Bonelli Editore. Nel 2023 è arriva la chiamata dalla Marvel per la quale ha illustrato fra gli altri Wolverine, Amazing Spider-Man, Falcon & Winter Soldier e X Deaths of Wolverine.

Mirka Andolfo

Disegnatrice, scrittrice e creativa fra le più brillanti del fumetto contemporaneo ed eccellenza italiana apprezzatissima a livello globale in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili protagonisti di serie come Sweet Paprika, Mercy, ControNatura e Blasfamous.

Dal 2015 collabora attivamente con Marvel e DC Comics e con i maggiori editori americani. Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre a scrivere e disegnare una storia per DC (Harley Quinn Black+White+Red) mentre per Marvel Comics ha creato graficamente il personaggio di Red Dagger apparso nella serie Ms. Marvel e nell'omonima serie televisiva dei Marvel Studios. Fra i premi ricevuti Premio WOW: Eccellenza Italiana nel Mondo (2020), Premio Micheluzzi - Migliore Disegno (2022), Harvey Award nella categoria “Best International Book” (2022). Nel 2024 ha fondato l'etichetta DSTLRY con autori del calibro di Scott Snyder, James Tynion IV, Jock e Tula Lotay.

Federica Di Meo

Dopo la strepitosa accoglienza della scorsa edizione una delle più note e influenti mangaka italiane presenterà il primo numero di Manga Issho, la prima rivista di manga tutta europea nata dalla collaborazione fra Edizioni Star Comics,altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna). Ha pubblicato Somnia con PlanetManga/Panini Comics insieme a Liza E. Anzen, per l'editore francese Glénat ha disegnato Rabbids: Luminys Quest, manga ispirato al celebre franchise videoludico Nintendo, e sempre per la Francia, per Edizioni Kana, sta disegnando Oneira, manga dark fantasy su testi di Cab. Entrambe le opere sono edite in Italia da Star Comics. Federica Di Meo è anche art director del manga department di Arancia Studio.

Valentina Pinti

È la disegnatrice della miniserie Daredevil: Unleash Hell con protagonista Elektra e una delle matite più apprezzate dai fan Marvel! Dopo aver lavorato per Noise Press e Edizioni Star Comics, Valentina Pinti ha iniziato a collaborare con diversi editori americani e inglesi fra cui BOOM! Studios (per la quale realizza diversi numeri di Buffy! L'AmmazzaVampiri), Dynamite Entertainment, Legendary Comics prima di iniziare a collaborare con Marvel Comics per la quale realizza X-Men: Before the Fall: Mutants First Strike, Blade e Immortal Thor fra gli altri.

Andrea Milana

Il giovane disegnatore è già una colonna dell'Energon Universe - l'universo che unisce le serie a fumetti di Transformers e G.I. Joe - pubblicato in Italia da saldaPress. Andrea Milana ha illustrato la miniserie con protagonista Cobra Commander e alcuni numeri della miniserie dedicata a Destro, gli inarrestabili antagonisti degli eroici Joe!

Ivan Fiorelli

Nel 2013 fa il suo esordio per la Sergio Bonelli Editore, con il numero 265 della serie Nathan Never, dal titolo “Eroi nella polvere”. Nel 2015, per la casa editrice americana Image Comics, realizza il numero di chiusura della serie “One Hit Wonder”. Nell’ arco degli anni, proseguirà la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore, firmando anche i numeri 284 – “Rivelazione” (2015) e 347 – “La prossima vittima” (2020) della serie Nathan Never e, contestualmente, realizzerà anche altri volumi per le serie “Universo Alfa” e “Dragonero Adventures”. Nel 2020 entra a far parte di Oni Robot Studio, e viene ingaggiato come illustratore principale per il gioco da tavolo “Freedom Five”, prodotto dall’editore statunitense Arcane Wonders, la cui campagna di crowdfunding raggiungerà la cifra record di oltre 900.000 dollari. Nel 2021 approda alla Marvel, realizzando alcuni albi delle serie “Marauders”, Star Wars e The Amazing Spider-Man; inoltre, collabora come concept artist con la casa di produzione NetEase Games per il videogioco Marvel Rivals. Negli anni a venire, prosegue la sua collaborazione con la Marvel, realizzando la miniserie “Venom: Lethal Protector”, e realizzando molteplici numeri delle serie “Avengers”, “Fantastic Four”, “A.X.E.” e “Photon”, collaborando con scrittori del calibro di Jason Aaron, Jed MacKay, Kieron Gillen e David Michelinie.

Lorenzo Colangeli

È un fumettista e illustratore con base a Perugia dallo stile fortemente espressivo e moderno. Ha disegnato la minserie Becstar per Mad Cave Studios e il fumetto Disney Villains: Hades – The Horn of Plenty. Recentemente ha partecipato alla antologia The Singularity targata Image Comics. È attivo anche nel mondo del gioco da tavolo: ha illustrato il boardgame Hellton Palace pubblicato da Iello Games.

Davide Fabbri

Fra i primi disegnatori a lavorare con continuità negli Stati Uniti, inizia a lavorare per Dark Horse nel 1996 firmando diverse miniserie dedicate a Starship Troopers, Xena, Aliens vs Predator e soprattutto Star Wars. Nel 2010 ha disegnato Victorian Undead, scritto da Ian Edginton per Wildstorm, libro per il quale è stato nominato al Rondo Hatton Classic Horror Awards. Dal 2014 collabora con l'editore francese Glenat sulla serie storica Operation Overlord. Ha lavorato per DC su Batman Unhinged e Hellblazer. Per Sergio Bonelli Editore ha recemente disegnato i primi due volumi de Lo Sconosciuto – Le Nuove Avventure e Dust, graphic novel ambientato nel mondo del gioco da tavolo pubblicato da CMON. Attualmente lavora per la Francia e per Editions Paquet su diversi progetti sempre ad ambientazione storica.

Vincenzo "Viska" Federici

Nato a Napoli, dopo aver concluso gli studi al Liceo Artistico e all'Accademia di Belle Arti, inizia la sua carriera lavorando per il mercato francese, con editori come Soleil Éditions e su un suo progetto personale per l'editore italiano Remer Comics, The Kabuki Fight. Successivamente, inizia a collaborare con diversi editori americani fra cui Archie Comics, IDW Publishing, Zenescope Entertainment, Dynamite Entertainment, Boom! Studios, Dark Horse, Humanoids lavorando su testate come Teenage Mutant Ninja Turtles, Army of Darkness/Bubba Ho-Tep, Star Trek, FireFly, Power Rangers, Bettie Page, Red Sonja, Vampirella, Sabrina the Teenage Witch, Apex Legends, Jennifer Blood e altre ancora.

Florida Zanetti

È l'autrice del playmat esclusivo a tiratura limitata del LevanteFOR 2025. Illustratrice dalla spiccata creatività e versatilità, è una delle più quotate restauratrici e personalizzatrici di carte da collezione vintage di Magic: The Gathering, attività grazie alla quale le ha permesso di stringere numerose collaborazioni a livello nazionale e internazionale con all'attivo GP Wizards of the Coast, Cardmarket Series (Parigi, Barcellona, Praga, Bologna) e Legacy European Tour fra gli altri.

Mario Oscar Gabriele

L'illustratore originario di Corato (BA) si è formato presso Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione esordendo prima colorista e poi come disegnatore per Disney/Pixar su diversi progetti legati ai titoli quali Encanto, Frozen II, Zootropolis e The Nightmare Before Christmas. Per il popolare gioco di carte Disney Lorcana (Ravensburger) ha illustrato diverse carte fra cui Hercules - Manipulated Hero, Minnie Mouse - Stylish Surfer eThe Sword Released. È attivo anche in Francia dove ha disegnato due graphic novel per Éditions Jungle mentre per HarperCollins ha disegnato due volumi della serie Dungeons & Dragons: Dungeon Academy.

Simone Buonfantino

Disegnatore e illustratore palermitano con all'attivo collaborazioni con Marvel (Spider-man Unlimited, Hulk vs Thor, X Men), DC (Harley Quinn) e Star Wars (Il risveglio della Forza – Il Graphic Novel) ha lavorato nel 2022 al popolare gioco mobile Marvel Snap e successivamente per il card game Disney Lorcana. Per il mercato francese ha disegnato la serie Orchi & Goblin e attualmente sta lavorando per l'editore Oxymore ad un progetto “western fantasy”.

Davide Marescotti

Ha illustrato volumi iconici come Il Bestiario di Eymerich, Pulp Cthulhu, Il Gran Grimorio dei Miti di Cthulhu e Orrore sull’Orient Express, firmando anche copertine per titoli come Casi irrisolti e Blackwater Creek. È il talento dietro l’edizione italiana (e tedesca!) di FATE – Sistema Base, ha contribuito al mondo di Lupo Solitario con I Signori della Pestilenza di Ruel e ha messo la sua firma sul western GDR Six Bullets System. Tra collaborazioni internazionali e lavori per la Onyx Path (Wraith, Changeling, La Mano Nera), il suo stile è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere!

Alessandro Amoruso

È un disegnatore e illustratore barese. Attualmente è al lavoro su due fumetti, collabora con WeirdBook, DelosDigital, Scheletri, Vizi Editore, Acheron Books & Games; due storie a fumetti sono state pubblicate su Scuola di Fumetto e Leviathan Labs; un videogame è stato già pubblicato sulla piattaforma Itch.io e in corso c’è la produzione di un secondo videogame 2d action-dark fantasy, di cui ha curato la UI, lo stile grafico e le animazioni Frame By Frame.

Andrea Buongiorno

Collabora stabilmente con agenzie di comunicazione, case editrici, società sportive e aziende in veste di designer, illustratore, fumettista, caricaturista e ideatore di mascotte. A LevanteFor 2024 proporrà il suo baby progetto parodistico Piccoli Eroi ma anche caricature e creazioni grafiche ispirate al calcio e al cinema italiano. Conta diverse pubblicazioni editoriali tra le quali il fumetto “Cagliari Calcio: un viaggio lungo 100 anni” con i testi di Bepi Vigna, copertine, caricature e illustrazioni sportive per il Corriere dello Sport e Guerin Sportivo in collaborazione con Edipress Roma e più recentemente il quaderno gioco “Puglia #solocosebelle” con i testi di Antonio Stornaiolo.

Giuseppe Sansone

Nel 1982 il suo primo approccio disneyano con la storia a fumetti “Paperino a Bari”, dove vince Si forma frequentando l’Accademia Disney e i maestri del fumetto Giovan Battista Carpi e Giorgio Cavazzano. Nel 1993 vince il primo premio come miglior umorista all’Expocomics di Bari. Dal 1999 collabora con la Disney disegnando fumetti per “Topolino” con personaggi come Ciccio, Archimede, i Bassotti, Paperino, Paperoga, Paperino paperotto e company. Ha pubblicato diversi fumetti: “San Nicola a fumetti”, “Padre Pio”, “Melo da Bari e il mantello delle stelle”, “Gino e il segreto dei Maya”, “Traffik” e “Matteo contro lo spettro autistico”.

Rozenberry

Rozenberry, nome d’arte di Sabrina Bouchami, è un’illustratrice, autrice di light novel e V-Tuber. Nel 2022 autopubblica l’artbook “Moonlight Carillon” e poi il volume 1 della light novel “Masquerade Carousel”, storia di genere gotico-romantico ambientata in epoca vittoriana. Appassionata di bambole e di epoche passate, Rozenberry ama ritrarre i suoi personaggi in atmosfere gotiche e nostalgiche, ispirandosi ai libri di fiabe. Attualmente lavora al terzo numero della serie “Masquerade Carousel”, mentre gira per le fiere d’Italia con il suo stand colorato, portando illustrazioni, libri e gadget realizzati con i suoi disegni.

Sara Torre

Ha seguito i corsi manga del Momiji (Centro di Lingua e Cultura Giapponese) tenuti da Andrea Yuu Dentuto e nel 2016 da allieva diventa la seconda insegnante del corso di disegno manga per bambini e ragazzi. Attualmente è dottoranda in Psicologia nell’università di Bari, e si sta specializzando in psicologia dell’educazione e formazione. Ha insegnato disegno manga presso associazioni ed enti pugliesi tra cui "Artesana", fondazione "Giovanni Paolo II", "Grafite", "Ci vediamo da Sam", "Kinè", "Liberrima" (Bari e Lecce), cooperativa "Pista", progetto “Anime in equilibrio”.

Come illustratrice, ho partecipato alle pubblicazioni “Domizia va in Giappone”, “Friends of Shuricat”, “D.O.M.A.- Diary of magic adventures” e autoprodotto il volume "Le basi del disegno manga", alla quarta ristampa. Le sue ultime autoproduzioni sono due libri da colorare, con le sue illustrazioni originali.

LevanteFOR 2025 ospiti Cosplay

Jannet Incosplay

Pioniera del cosplay professionale, invitata a convention in tutto il mondo. Con oltre 10 anni di esperienza come parrucchiera, crea cosplay di alta qualità basati sulla cultura pop, sui videogiochi e sui suoi design personali. Nota per personaggi come Witchblade, Satsuki, Triss, Goku, Widowmaker e Darth Talon, ama creare parrucche complesse e perfezionare ogni costume con tecniche di invecchiamento per renderlo più veritiero possibile.

Kicka Cosplay

È cosplayer e cosmaker dal 2009, con una passione enorme per anime, manga e videogame! Costruisce i suoi costumi da zero ed è specializzata in armature da e armi super dettagliate. Per lei il cosplay è divertimento, creatività e una pausa dalla solita routine.

Miikhy Deafening

È una cosplayer poliedrica ed energica, capace di trasformare ogni costume in un’esperienza unica per il pubblico! La sua passione per il cosplay va ben oltre la realizzazione sartoriale: Michela porta sul palco entusiasmo, professionalità e una carica contagiosa. Ha calcato i palchi di fiere italiane ed estere come ospite, presentatrice, giudice e intervistatrice, collaborando con realtà importanti a livello internazionale. Il suo repertorio spazia tra generi diversi – dal crossplay al genderswap – ma il suo cuore batte forte per gli shōnen.

Domadraghi

È una Cosplayer e Cosmaker specializzata nella realizzazione di armature. Ha partecipato ai più svariati eventi, vincendo numerose gare italiane, come la Cosplay Challenge Pro, il Romics Cosplay Award, le selezioni per l’ECG al Lucca Comics. Nel 2023 ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei di Cosplay di Parigi 🇪🇺 e ha conquistato il titolo di Grand Champion, riportando in Italia, dopo 10 anni, il trofeo del primo classificato nella categoria “Solo”.

Nel 2024 amplia ulteriormente il suo contributo alla community con la pubblicazione di “myCosplayLab: realizzare armature in foam”, un manuale pratico pensato per i cosplayer, in cui condivide la sua esperienza, tecniche di crafting e consigli utili per perfezionare le proprie abilità. Presenterà proprio "myCosplayLab: realizzare armature in foam" a LevanteFOR 2025 con un workshop dedicato a tutti i cosplayers e agli appassionati!

Real Avengers Italy

Passeggia tra le armature di Iron Man, scaglia frecce con Occhio di Falco o lancia incantesimi con Scarlet Witch... sarai degno di sollevare il martello di Thor?

LevanteFOR 2025 ospiti Doppiaggio & Cinema

Chiara Fabiano

Ha raggiunto una forte notorietà nel panorama italiano grazie a una carriera avviata fin da giovanissima, conquistando il pubblico con interpretazioni indimenticabili. La sua voce ha dato vita a numerosi personaggi iconici: Chiara è infatti la voce di Millie Bobby Brown e Jenna Ortega nelle acclamate serie di Netflix “Stranger Things” e “Mercoledì” e in tantissime altre produzioni di successo.

Mattia Fabiano

Classe 2002, doppiatore professionista fin da bambino, Mattia Fabiano è una di quelle voci che non si dimenticano. Se avete amato Stranger Things, lo conoscete già: è lui la voce italiana di Dustin Henderson, il genio nerd più amato di Hawkins! Seguitissimo anche sui social, dove alterna momenti di vita quotidiana a contenuti professionali, spesso insieme alla sorella Chiara (anche lei doppiatrice), Mattia è pronto a incontrare il suo pubblico dal vivo!

LevanteFOR 2025 - i concerti

Cristina D'Avena con i Gemboy

Domenica 25 Maggio, sul palco salirà sul palco di LevanteFOR la Regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena accompagnata dagli irriverenti Gemboy.

Mika Kobayashi

Direttamente dalle colonne sonore di Attack on Titan, The Promised Neverland, Final Fantasy e tanti altri anime e videogiochi iconici, arriva a Levante For una voce che non si dimentica. Potente, intensa, emozionante: Mika porta sul palco tutto il suo mondo, tra pianoforte, battaglie epiche e melodie che arrivano dritte al cuore.

Kamui Samurai Spirits

Per la prima volta a LevanteFOR arrivano i Kamui Samurai Spirits, straordinari Samurai Artists direttamente dal Giappone, insieme alla voce intensa e cinematografica di Mika Kobayashi. Con oltre 150 città toccate in tutto il mondo, i KAMUI fondono arte marziale, teatro e bellezza visiva in uno stile inconfondibile di performance samurai. Fondati e guidati da Tetsuro Shimaguchi – attore, coreografo e maestro delle scene di combattimento di Kill Bill Vol.1 di Tarantino – i KAMUI incarnano la potenza e l’eleganza della tradizione giapponese, trasformandola in arte da vivere dal vivo. Un incontro tra tradizione millenaria e modernità scenica, tra energia e poesia, tra movimento e musica.

Stelle di Hokuto

Il sabato sera del LevanteFOR 2025 si chiuderà con il concerto della cartoon cover band più famosa di Puglia!

K-POP Dance Fight Fest

LevanteFOR 2025 ospiterà la gara sabato 24 maggio Crew e solisti si sfideranno a suon di pop coreano in esibizioni senza precedenti! Solo i migliori verranno premiati e il miglior solista andrà a rappresentare la Puglia alla finale del contest che si terrà al COMICON Bergamo!

DJ Shiru

Ideatore ed organizzatore del campionato europeo di danza K-Pop, il K-Pop Dance Fight Fest, Silvio è anche MC, presentatore ed animatore di palchi, e ovviamente DJ. Si occupa di musica pop asiatica da quando questa muoveva i primi passi in Italia, da molti anni lavora con artisti giapponesi e coreani come organizzatore, produttore e performer. Fondatore dell’associazione giapponese Ochacaffè e del collettivo artistico K-ble Jungle, di cui fanno parte le ballerine KJ Girls. E’ stato giuria delle finali nazionali del K-Pop in Polonia e Spagna, e di moltissime selezioni regionali in Italia.

LevanteFOR 2025 - i creator

Giovanni Muciaccia

Conduttore televisivo e attore teatrale italiano, ha raggiunto una grande notorietà a partire dagli anni Novanta con la conduzione di una serie di programmi amati dai più piccoli come il Disney Club e La Banda dello Zecchino, ma è soprattutto con la conduzione del celebre programma Art Attack che resta nei cuori di tutti gli spettatori di ogni età. Nel 2021 ha scritto “Attacchi d’arte contemporanea – Per comprendere l’arte e stimolare la creatività” con l’intento di divulgare la conoscenza dell’arte contemporanea al grande pubblico, attraverso la rilettura di opere d’arte dei grandi artisti del ‘900 e fornendo spunti creativi e linee guida per poter riprodurre a casa propria delle piccole opere d’arte.

Cydonia

È uno degli streamer gaming più seguiti d’Italia. Grande appassionato di videogiochi, è una vera autorità quando si parla di Pokémon! Il suo canale Youtube dal 2015 è un punto di riferimento incontrastato per tutti gli appassionati del franchise. Dopo l’investitura ufficiale di Nintendo al suo canale Youtube, è diventato il commentatore esport per l’Italia dei Campionati Mondiali e Internazionali di Pokemon. Oltre ai videogiochi, Cydonia è un grande amante del Giappone e della sua cultura. Colleziona manga, anime e oggetti nerd. Il suo studio è praticamente un museo del nerdismo. Un altro suo talento nascosto è la musica, non tutti sanno che con la sua band anno fa è salito sul podio di Sanremo Rock. Forse è stata proprio la musica a renderlo un professionista di palchi reali e virtuali.

Poldo

Uno dei creator più geniali del momento, youtuber, streamer, musicista. I suoi contenuti spaziano tra internet culture, musica e videogiochi, scavando a fondo nella rete, esplorando meme, curiosità e storie assurde. Negli ultimi tempi si è appassionato alle tematiche legate alla Cultura di Internet. Ama molto analizzare storie, racconti e aneddoti che vivono sul web. Linguaggi, community, meme e fenomeni della GenZ e figli di questa cultura in continua evoluzione lo affascinano.

La Sedia a 2 Gambe

Il progetto più bizzarro e unico della scena YouTube Italiana! Un progetto di divulgazione dove una sedia di legno e il suo creatore raccontano il mondo di Internet con ironia, passione e un’ossessione sana per tutto ciò che nasce e vive sul web. Meme, trend, analisi di fenomeni virali e storie assurde: spiegati con leggerezza ma con la cura di chi sa di cosa sta parlando. Lo fanno perché amano Internet. E perché credono che capirlo - senza prendersi troppo sul serio - sia il modo migliore per raccontare il presente.

Chef Hiro

Da sempre innamorato della cucina italiana, la studia fin da giovanissimo e la perfeziona prima in patria e poi in Italia, lavorando per otto anni al fianco dello chef Massimiliano Alajmo nel tre stelle Michelin Le Calandre. Oggi è molto più di uno chef: è docente, autore, volto televisivo e Ambasciatore ufficiale della Cucina Giapponese in Italia, titolo conferito dal MAFF Japan nel 2019. La sua filosofia? Rispetto profondo per la Natura, stagionalità, purezza degli ingredienti. Le mani dello chef diventano il tramite diretto tra terra e tavola, per una cucina che emoziona e racconta storie. La sua cucina? Un viaggio sensoriale tra oriente e occidente, tradizione e innovazione. Un dialogo tra culture che si somigliano più di quanto sembri. “La Natura insegna tutto.” è il motto con cui Chef Hiro porta avanti il suo lavoro, dai piatti ai progetti didattici come Master Japan, corso professionale dedicato alla cultura gastronomica giapponese. Volto amato del web, della tv e dei social, Hiro è una figura ispirazionale e autentica, capace di unire mondi e persone con gusto, eleganza e un sorriso sempre presente.

CKibe

È una content creator dai mille talenti. Illustratrice, presentatrice, graphic designer, animatrice, streamer e gamer. Inserita da Forbes tra i 30 under 30, da anni racconta le sue passioni sui social. CKibe ha iniziato la sua carriera di illustratrice nel 2015 dopo aver conseguito diploma e laurea in graphic design. Ha inanellato collaborazioni prestigiose con Riot, Blizzard, Red Bull, Nintendo, Charles Leclerc, Rovazzi e il giocatore professionista di Fortnite Ninja. I suoi lavori dal tratto distintivo e luminoso le hanno portato fama anche all’estero. Una sua opera è stata esposta ai mondiali di LOL e negli uffici americani di Twitch ci sono le sue illustrazioni. Al percorso di illustratrice si è affiancato nel 2016 quello di streamer. Su Twitch è possibile trovarla nel bel mezzo di una sessione di disegno, impegnata in una chiacchierata con la community o alle prese con un videogioco.

Kurolily

È una pioniera su Twitch: prima in Italia a ottenere la partnership sulla piattaforma, ha conquistato milioni di fan con le sue live quotidiane che spaziano dal gaming al GDR, dalle letture alle serie TV. Da oltre 10 anni intrattiene la sua community con passione e professionalità, affrontando giochi leggendari come Monkey Island, Dark Souls e Monster Hunter. Con la sua energia contagiosa e uno stile unico, Kurolily ha costruito una delle community più accoglienti e attive del web. La sua versatilità non ha confini: ogni giorno condivide le sue esperienze di gioco, le sue letture e i suoi consigli, creando un legame autentico con chi la segue. La sua presenza su Twitch è costante perché, semplicemente, ama giocare e lo fa con naturalezza, esplorando nuovi titoli e confrontandosi con la sua audience.

Cristo

È uno youtuber ferrarese classe 2005 dall’identità misteriosa. I suoi contenuti spaziano dalle chiacchierate su Twitch ai video YouTube in cui racconta il meglio (e il peggio) andando in giro su internet e sui social. Cristo è un personaggio misterioso e originale che grazie alla sua genialità e a un’ottima parlantina, è riuscito immediatamente a far parlare di sé su Youtube e Twitch.

Mensa

Il Mensa è un'organizzazione senza scopo di lucro che accoglie persone con un QI nel 98% più alto della popolazione. Oltre a promuovere la ricerca sull'intelligenza, il Mensa offre un'opportunità per socializzare e fare amicizia con persone di diversi background.

Fra i suoi ospiti Ernesto Marciante

Sui social racconta la propria passione “insana” per le scale musicali, punto d’accesso a una consapevolezza armonica funzionale all’utilizzo dello strumento vocale, aspetto che costituisce una costante sia nella sua attività didattica, sia nella sua produzione artistica. A LevanteFOR 2025 porterà in scena una vera e propria lezione, un repertorio per pianoforte e voce che accosta brani originali di Marciante a reinterpretazioni del cantautorato italiano e internazionale, da Lucio Dalla ai Beatles fino alle hit del momento, seguendo il filo narrativo delle storie dei pezzi e dei colori musicali in cui sono riarrangiati.

Andrea Di Piero

Noto per la sua partecipazione in diversi programmi televisivi, tra i quali “Il Collegio” e “Pechino Express”, proprio con quest'ultimo ha potuto scoprire l'India sulla sua pelle. Appassionato e assetato di cultura e conoscenza, soprattutto se libera ed accessibile a tutti. Per questo, ormai da due anni, è fieramente socio di Wikimedia Italia. Per questo è anche stato co-organizzatore, nell'edizione del 2024, del concorso fotografico Wiki Loves Monuments Lazio.

QT Dream

In collaborazione con KApuliaPop, organizza aree kpop, contest, raduni ed esibizioni. La leader ha competenze specifiche nell’organizzazione di suddetti eventi e attività con esperienza di 7 anni nell’ambito. Negli ultimi anni il gruppo ha riscosso molto successo sui vari social come tiktok e youtube in cui sono molto attivi.

LevanteFOR 2025 ospiti Area Gioco

Angelo Porazzi

È un pluripremiato autore ed illustratore di libri e giochi da tavolo, professionista nel mondo fieristico italiano ed internazionale da 29 anni. Autore ed illustratore di Warangel, il primo "Miglior Gioco Italiano" a Lucca Comics&Games nel 2000, "Premio alla Carriera" a Play Modena 2015. A Bari porterà tutti i suoi giochi, adatti a bambini e a tutta la famiglia, come PizzaPorazzi!, Alicorns, Warangel Cosplay... e il suo nuovo Gioco PorazMonster, totalmente illustrato da lui come ogni altra sua creazione!

The Mico

Mihajlo Dimitrievski, in arte The Mico, è un illustratore macedone. Ha illustrato fumetti e ha ricoperto il ruolo di art director durante la creazione del primo film 2D realizzato in Macedonia. Il suo lavoro creativo e le sue opere più conosciute sono però nell'ambito del game design: ha illustrato infatti numerosi giochi da tavolo tra i più conosciuti.! In Italia, il suo stile inconfondibile si può trovare in titoli come Lupus in Tabula, Architetti del Regno Occidentale, Procioni in Cassa 4! e tanti altri.

Domenico Di Giorgio

Enigmista, autore di libri-gioco e pubblicazioni sul gioco, creatore di strumenti ludici per la formazione. Domenico Di Giorgio vive il gioco a 360°! È tra i fondatori di dV Giochi / daVinci Games, per cui ha sviluppato titoli come BANG!, Viva il Re!, Beetlez e creato giochi come Lupus in Tabula. Cura riviste di settore come GiocAreA e Un’Altra Cosa..., e dal 2004 è il motore dietro al concorso Gioco Inedito di Lucca Comics & Games. Da sempre unisce creatività e metodo, rendendo il gioco uno strumento potente per divertirsi, pensare, formarsi.

Beroler

Nascono con l’intento di raccontare una storia dal nome Chronicles of Vex attraverso una campagna di D&D iniziata nell’estate del 2022. La campagna è ancora in corso e viene filmata e pubblicata sul loro canale Youtube come se fosse una serie TV. La storia si svolge nel mondo di Vex, l’ambientazione creata dal Master e nella quale si svolgono anche le sessioni fatte in fiera. L’idea infatti, è proprio quella di allargare l’universo narrativo, a tutti i giocatori, partendo da chi si approccia per la prima volta al Gioco di ruolo fino ad arrivare a quelli più esperti.

LevanteFOR 2025: Area Tattoo

Dopo il successo della scorsa edizione torna a LevanteFOR 2025 anche l’Area Tattoo. Presenti: Al cuor non si comanda, Alessia Naif, Anastasia Vannella, Damiano Pellicano, Fedekaeru, Il Riso Tattoo, INKONICA, Marilù Tattoo, Leo Barbieri.

Come e dove acquistare i biglietti di LevanteFOR 2025

I biglietti per LevanteFOR 2025 sono già in vendita ed è possibile acquistarli sul sito VivaTicket.

Eccovi un pratico schema riassuntivo con tutti i costi dei biglietti: