La smart TV LG OLED evo porta il gaming su un altro livello a un PREZZO INCREDIBILE!

Cercate una smart TV perfetta per il gaming? Allora non potete assolutamente perdervi questa super offerta su Amazon, che oggi propone LG OLED evo 65'' al prezzo speciale di 1.899,00€! Stiamo parlando di un modello che solitamente costa 2.599,00€, quindi l'offerta di oggi è davvero molto conveniente. Questo Smart TV 4K, dotato di processore α9 Gen7 e tecnologia Brightness Booster, promette immagini fino al 20% più luminose rispetto ai tradizionali schermi OLED di LG. Con il supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos, vi porta il cinema direttamente in casa con immagini intense e un audio più coinvolgente. Ideale per i gamer grazie al gameplay fluido e reattivo con 4 porte HDMI 2.1 4K@144Hz, GSync e VRR. Non perdetevi questa occasione di elevare la vostra esperienza visiva con LG OLED evo.

LG OLED evo 65'', chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo è l'acquisto ideale per chi vuole portare il futuro dell'intrattenimento nella propria casa. Grazie alla sua tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti e al Brightness Booster, garantisce immagini fino al 20% più luminose rispetto ai modelli tradizionali, perfetta per gli amanti del cinema che desiderano godersi film e serie TV con qualità visiva senza precedenti. Il processore α9 Gen7 con intelligenza artificiale ottimizza ogni scena per una resa incredibilmente dettagliata e realistica, mentre il design sottile e i bordi minimi la rendono un pezzo di arredamento di classe per qualsiasi ambiente.

Inoltre, LG OLED evo si dimostra un vero paradiso per i gamer, poiché offre un gameplay fluido e reattivo grazie al supporto di tecnologie come VRR, Gsync e Freesync, oltre alla presenza di 4 porte HDMI che supportano il gameplay in 4K a 144fps. Non meno importante, l'inclusione di Dolby Vision e Dolby Atmos promette un'esperienza audiovisiva coinvolgente, che eleva ogni visione a un'esperienza cinematografica. Con aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi 5 anni garantiti, si assicura un dispositivo sempre aggiornato, pronto a soddisfare l'utente moderno attento alle novità tecnologiche e alla qualità dell'intrattenimento domestico.

Con un prezzo di lancio di 1899,00€, ribassato da 1999,00€, LG OLED evo è un'investimento che garantisce valore nel tempo, con immagini straordinariamente dettagliate e luminose, funzionalità smart di ultima generazione e un'esperienza di gioco ottimale. È la scelta ideale per chi cerca un televisore che migliori l'esperienza visiva e interattiva in casa, combinando l'ultimo grido della tecnologia di visualizzazione con un design raffinato.

