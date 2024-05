Casa super-protetta con il kit Ring a 330€: offerta a tempo!

Quanto potrebbe costare un sistema di sicurezza domestico completo con una videocamera, tre sensori di contatto, due rilevatori di movimento, una sirena e un hub di controllo smart? Minimo 500€! Tuttavia, Amazon sta attualmente offrendo il kit completo Ring a soli 329,99€, con uno sconto del 39% sul prezzo normale di 539,92€. Questa rappresenta un'opportunità eccezionale per equipaggiare la vostra casa con un sistema di sicurezza avanzato, senza compromettere eccessivamente il budget.

Kit Ring Alarm L + Indoor Camera, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kit Ring Alarm L + Indoor Camera è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di allarme domestico completo e avanzato per proteggere un appartamento o una casa con 2-3 camere da letto. Perfetto per chi desidera avere il totale controllo della sicurezza domestica attraverso semplici gesti sull'app Ring, permette di attivare e disattivare l'allarme da qualsiasi luogo.

Grazie alla sua facile installazione e all'utilizzo intuitivo, questo sistema soddisfa le esigenze di chi vuole aumentare la sicurezza della propria abitazione senza complicazioni. Con l'aggiunta della Indoor Camera di 2° generazione, è possibile monitorare gli interni della casa, garantendo tranquillità anche quando si è lontani.

Per chi cerca una protezione più completa, il sistema consente l'aggiunta di ulteriori sensori di movimento e di contatto, o di una sirena esterna, per adattarsi perfettamente alle dimensioni e alla configurazione specifica di ogni abitazione. Inoltre, con l'abbonamento Ring Protect Plus a soli 10€ al mese o 100€ all'anno, si ottengono servizi aggiuntivi come il monitoraggio assistito in caso di emergenza e il backup cellulare, garantendo che il sistema rimanga operativo anche in assenza di connessione Wi-Fi. Intanto oggi potete acquistare il kit Ring a 329,99€ invece di di 539,92€.

