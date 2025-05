Il set LEGO Marvel di Galactus: aspettative vs realtà

Nel panorama delle collaborazioni tra LEGO e Marvel, un nuovo capitolo si apre con l'arrivo del primo set dedicato ai Fantastici Quattro. Questa novità, che precede strategicamente l'uscita del film I Fantastici Quattro – Gli inizi previsto per luglio 2025, rappresenta un evento significativo per i collezionisti.

Il nuovo set LEGO Marvel 76316 Fantastici Quattro contro personaggio costruibile di Galactus, in arrivo nei negozi dal 1° giugno, segna la prima apparizione in assoluto dei membri del celebre quartetto sotto forma di minifigure LEGO, un debutto atteso da lungo tempo che tuttavia sta già dividendo la community tra entusiasmo per la novità e perplessità per alcune scelte progettuali e commerciali.

Galactus: il gigante cosmico che domina la scena

Protagonista indiscusso di questo set da 427 pezzi è la figura costruibile di Galactus, che con i suoi imponenti 28 centimetri di altezza cattura immediatamente l'attenzione. Il Divoratore di mondi è stato ricreato seguendo il formato "Construction Figure" di LEGO, con risultati che riescono a trasmettere efficacemente l'aura cosmica e minacciosa del personaggio originale dei fumetti.

La costruzione completamente articolata permette di posizionare Galactus in diverse pose dinamiche, rendendolo versatile sia come oggetto da esposizione che come elemento di gioco. La colorazione viola e blu, caratteristica del personaggio, è stata fedelmente riprodotta, creando un contrasto visivo efficace con i toni più sobri delle tute blu dei Fantastici Quattro.

Le proporzioni monumentali di questa figura rappresentano indubbiamente il punto di forza dell'intero set, offrendo ai fan un'interpretazione tridimensionale convincente di uno dei più iconici antagonisti dell'universo Marvel.

Accanto al gigante cosmico, il set include le minifigure dei quattro protagonisti: Reed Richards (Mr. Fantastic), Susan Storm (la Donna Invisibile), Johnny Storm (la Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa).

Per quanto questo rappresenti un momento storico, essendo la prima volta che questi personaggi vengono trasformati in minifigure LEGO, la loro realizzazione presenta alcune evidenti semplificazioni che hanno già sollevato critiche.

La mancanza delle gambe bi-colore che avrebbero potuto riprodurre gli iconici stivali delle loro tute blu è forse l'omissione più evidente.

Le stampe sui torsi mostrano livelli di dettaglio variabili: Reed Richards dispone di una versione esclusiva senza il classico colletto bianco, mentre Johnny e Ben soffrono dell'assenza di stampe sulle braccia, dove le caratteristiche strisce bianche delle maniche avrebbero dovuto completare il design.

I numeri del set

Vi riportiamo qui di seguito l'elenco dei 'numeri" del set:

Codice : 76316

: 76316 Età : 9+

: 9+ Pezzi : 427

: 427 Prezzo : € 59,99

: € 59,99 Punti LEGO Insiders: 450

Acquista il set sullo store online ufficiale lego.com

Disponibilità: dal 1° al 3 giugno per LEGO Insiders, dal 4 giugno per tutti su lego.com e nei LEGO Store

Un prezzo che solleva interrogativi

Proposto al prezzo di € 59,99 il nuovo set si posiziona a quasi il doppio rispetto ad altri prodotti LEGO della stessa categoria "Construction Figure". Questo significativo premium di prezzo sembra essere giustificato principalmente dalla presenza delle minifigure dei Fantastici Quattro, nonostante le loro evidenti limitazioni di design.

Analizzando la quantità di pezzi (427) e confrontandola con set simili, molti osservatori del settore ritengono che un prezzo più ragionevole avrebbe potuto attestarsi intorno ai 35-40 Euro.

Questa politica commerciale potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per i fan casuali, che potrebbero decidere di attendere eventuali sconti prima dell'acquisto.

La combinazione tra dettagli mancanti nelle minifigure e prezzo elevato crea un'offerta che, nonostante l'unicità e l'importanza storica del prodotto, rischia di non soddisfare pienamente le aspettative dei collezionisti più esigenti.

D'altra parte, la presenza di Galactus rappresenta un elemento di grande valore, capace di attirare l'attenzione e giustificare, almeno in parte, l'investimento richiesto. Per i fan di lunga data dei Fantastici Quattro, questo set rappresenta comunque un'opportunità unica di aggiungere alla propria collezione personaggi mai prima d'ora disponibili in formato LEGO.

In definitiva, il valore emotivo e collezionistico di questo set dovrà scontrarsi con le criticità evidenziate in termini di fedeltà ai dettagli e rapporto qualità-prezzo. Con l'arrivo previsto per il 1° giugno 2025, circa due mesi prima dell'uscita del film nelle sale, i fan avranno modo di familiarizzare con questi personaggi iconici in formato LEGO, prima di vederli reinterpretati sul grande schermo.