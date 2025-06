Il countdown è iniziato per uno dei manga più popolari degli ultimi anni: Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto si prepara a calare il sipario dopo quasi cinque anni di pubblicazione su Shonen Jump+. L'annuncio ha colto di sorpresa molti fan della serie, rivelando che restano soltanto due capitoli prima della conclusione definitiva. Il capitolo 128, in uscita il 20 giugno, darà il via al gran finale, mentre il numero 129 segnerà la parola fine su una delle storie più avvincenti del panorama manga contemporaneo.

La notizia assume particolare rilevanza se si considera il percorso straordinario che ha caratterizzato questa opera dal suo debutto nel luglio 2020. In meno di cinque anni, Matsumoto è riuscito a costruire un universo narrativo che ha conquistato lettori in tutto il mondo, trasformando una storia apparentemente semplice in un fenomeno di portata globale. La premessa iniziale - un uomo che lavora lontano dai sogni della sua infanzia e si ritrova coinvolto in una situazione inaspettata, diventando un mostro per realizzare il suo sogno di sempre - si è evoluta in una narrazione complessa e stratificata.

Il successo editoriale della serie è testimoniato dai numeri impressionanti raggiunti: quindici tankōbon pubblicati da Shueisha, con l'ultimo uscito lo scorso 4 marzo, mentre in Italia l'opera è pubblicata da Edizioni Star Comics.

L'espansione multimediale di un fenomeno

Il 2024 ha segnato una svolta decisiva per il franchise con il debutto dell'adattamento anime su TV Tokyo nell'aprile scorso. La serie televisiva, composta da dodici episodi, ha rappresentato un esperimento audace nel panorama della distribuzione anime: oltre alla tradizionale messa in onda televisiva e allo streaming su Crunchyroll, l'anime è stato trasmesso simultaneamente su X (ex Twitter) in tempo reale, sincronizzato con la programmazione giapponese.

La conferma del successo dell'anime è arrivata con l'annuncio della seconda stagione, prevista per luglio 2025 e già acquisita da Crunchyroll per la distribuzione internazionale. Nel frattempo, l'esperimento cinematografico con Kaiju No. 8: Mission Recon, un film compilation della prima stagione proiettato negli Stati Uniti e in Canada ad aprile, ha testato il potenziale del franchise sul grande schermo con proiezioni evento che hanno riscosso un buon successo di pubblico.

L'espansione del brand non si ferma all'audiovisivo: l'universo di Kaiju No. 8 sta per approdare anche nel mondo dei videogiochi con Kaiju No. 8 the Game, un titolo sviluppato per smartphone e PC che sarà disponibile su iOS, Android e Steam. La data di lancio, fissata per il 31 agosto secondo le informazioni dell'App Store, rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di diversificazione del franchise.

A proposito di Kaiju No. 8

La serie anime di Kaiju No. 8 è prodotta dallo studio Production I.G. (Ghost in the Shell) e il design e artwork dei kaiju è affidato a Studio Khara (Rebuild of Evangelion). La regia è affidata a Shigeyuki Miya (Blood Lad) e Tomomi Kamiya (Yotsuiro Biyori). Il character design e la direzione dell'animazione è a cura di Tetsuya Nishio (Naruto). Ichiro Okochi (Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury) si occupa della composizione della serie.

In Italia l'anime è disponibile su Crunchyroll sia in lingua originale con sottotitoli che con doppiaggio italiano e si compone di 12 episodi.

Kaiju No. 8 è un manga shonen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto serializzato nelle pagine di Shonen Jump+ dal luglio 2020. In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics.