Consegnata agli archivi l'edizione 2025 di Money in the Bank, PLE destinato a far discutere. Ecco quanto accaduto nel corso dello show andato in scena all'Intuit Dome di Inglewood, in California.

Naomi vince il Women's Money in the Bank Ladder Match

Il PLE della WWE si è aperto con il ladder match interamente al femminile, ricco di star power. Grande spettacolo regalato da Stephanie Vaquer e Roxanne Perez, seppur con qualche incertezza in alcuni momenti.

A vincere il match, come da profezia da lei effettuata, è stata la wrestler di SmackDown Naomi. Su chi incasserà adesso la valigetta ottenuta?

WWE Intercontinental Championship: Dominik Mysterio batte Octagon Jr.

Ottima difesa titolata per "Dirty Dom" che mantiene il titolo grazie alla combinazione 619 - Frog Splash. Il match era stato reso ufficiale durante Worlds Collide, il PLE combinato tra AAA e WWE, tenutosi prima di Money in the Bank.

WWE Women's Intercontinental Championship: Becky Lynch batte Lyra Valkyria

Quest volta Lyra non ce l'ha fatta: la campionessa in carica ha dovuto cedere il trono a Becky Lynch che si è portata a casa la vittoria con un roll up, anche se in maniera non del tutto pulita.

Come da stipulazione, Lyra ha dovuto alzare il braccio della vincitrice, ma dopo alcuni momenti di scherno ha deciso di metterla al tappeto con un german suplex e con la sua patentata finisher.

Seth Rollins vince il Men's Money in the Bank Ladder Match

Caos e interferenze all'interno del ladder match interamente al maschile. Bronson Reed e Bron Breakker sono intervenuti a favore del loro alleato Seth Rollins, salvo poi essere attaccati da Jacob Fatu e JC Mateo. Fatu ha poi deciso clamorosamente di attaccare Solo Sikoa, leader della nuova Bloodline, sancendo la rottura definitiva nei suoi confronti.

Al termine del match LA Knight è arrivato ancora una volta vicino alla vittoria, ma non c'è stato nulla da fare: Seth Rollins lo ha messo al tappeto con uno Stomp per poi salire sulla scala e staccare la valigetta, diventando per la seconda volta in carriera Mr. Money in the Bank.

Cody Rhodes & Jey Uso battono John Cena & Logan Paul

Cody Rhodes è riuscito finalmente a schienare John Cena dopo la sconfitta riportata a WrestleMania 41, ma il tutto è avvenuto grazie a un'interferenza clamorosa. R-Truth, fino a pochi giorni prima non più sotto contratto con la WWE, è salito sul ring e ha attaccato Cena con il suo titolo mandando in visibilio il pubblico di LA.

L'American Nightmare ne ha approfittato per mettere a segno la Cross Rhodes e dare la vittoria al suo team. R-Truth, che adesso si farà chiamare con il suo vero nome Ron Killings, è di nuovo parte del roster WWE.

Dove vedere Money in the Bank in streaming

Il PLE della WWE è disponibile come sempre on demand sul WWE Network.

Immagine di copertina via WWE