Ha senso acquistare delle cuffie gaming? Quali sono i reali vantaggi?

La categoria delle cuffie da gaming è diventata molto popolare tra i consumatori: non c'è praticamente videogiocatore che, per completare la sua postazione, non faccia anche un pensierino a un paio di cuffie – anche perché il comparto sonoro dei videogame è diventato sempre più centrale per godersi l'esperienza.

Tuttavia, è lecito domandarsi perché bisognerebbe comprare proprio delle cuffie da gaming e quali sono effettivamente i vantaggi (se ce ne sono, chiaramente) rispetto al godersi l'audio in-game con altre periferiche, o direttamente tramite gli altoparlanti della TV.

In questo articolo, allora, vedremo da vicino quali sono le caratteristiche e le peculiarità delle cuffie pensate per videogiocare, esplorandone i vantaggi e mettendole a confronto con altre opzioni per ascoltare l'audio dei vostri titoli preferiti.

Le cuffie gaming sono la soluzione ideale per le vostre necessità? Vediamolo.

Cosa sono le cuffie gaming

Le cuffie da gaming sono una tipologia di cuffie pensate specificamente per godersi i videogiochi. Per questo, mettono insieme una serie di caratteristiche che gli permettono di diventare alleate dei videogiocatori.

Per fare un esempio, nei videogame è importante la spazialità dell'audio, quindi è fondamentale che delle cuffie pensate per giocare facciano capire in modo cristallino da che direzione arriva un suono.

Inoltre, devono anche essere comode da indossare per lunghe sessioni, perché sarebbe molto spiacevole se doveste interrompere una sessione di gameplay perché le cuffie, magari troppo strette, vi fanno venire il mal di testa.

Di solito le cuffie da gaming hanno anche caratteristiche che permettono di personalizzarle (molte hanno delle luci RGB) e sono dotate di un microfono, in modo che possiate giocare online tramite chat vocale senza dover ricorrere a ulteriori periferiche.

In aggiunta, molte cuffie sono costruite tenendo a mente le console a cui sono destinate, il che permette loro di approfittare di alcune caratteristiche uniche (come il Tempest Engine di PS5) e di interagire direttamente con i controlli della console, anche in wireless.

Approfondiamo allora i diversi vantaggi.

Vantaggi delle cuffie gaming

Qualità del suono

Come dicevamo, la qualità del suono è una caratteristica fondamentale che i driver delle cuffie da gaming devono offrire. Se è vero che anche altre tipologie di cuffie possono avere un suono cristallino (basti pensare a quelle, costose, per gli audiofili), lo è anche che ciò che più conta in un videogioco è individuare la direzione di un suono.

Immaginate di essere impegnati in un multiplayer online e di avere bisogno di capire dove sia il vostro avversario, ma anche di essere presi da un gioco di guida e dover capire da che lato arriva il rumore del motore di chi proverà a sorpassarvi. Il suono fa parte del coinvolgimento ed è fondamentale che quello prodotto da una cuffia da gaming sia all'altezza.

Le cuffie gaming, quindi, si caratterizzano soprattutto per:

Suono surround : di solito permettono di percepire la provenienza di un suono nello spazio, fornendo indicazioni utili ai fini del gameplay.

: di solito permettono di percepire la provenienza di un suono nello spazio, fornendo indicazioni utili ai fini del gameplay. Qualità dei bassi: molti modelli di cuffie da gaming sono particolarmente attenti ai bassi, per darvi un grande coinvolgimento e una buona resa soprattutto nei giochi d'azione, garantendo una certa profondità.

Microfono per voice chat

A distinguere le cuffie gaming dalle altre è di solito anche la presenza di un microfono per la chat vocale, che permette di interagire con altri utenti nei giochi che lo consentono. A seconda del modello di cuffie, si tratta di microfoni con un'asta (a volte retrattile, a volte inclinabile a piacimento) o di capsule inserite in uno dei padiglioni, che quindi non arrecano nessun ingombro.

In questo caso, quindi, le caratteristiche chiave date dalla presenza del microfono sono:

Comunicazione per giochi online : le cuffie gaming permettono di partecipare alle chat vocali nei giochi online senza il bisogno di dotarsi di un microfono esterno.

: le cuffie gaming permettono di partecipare alle chat vocali nei giochi online senza il bisogno di dotarsi di un microfono esterno. Cancellazione del rumore: di solito, questi microfoni sui modelli un po' più costosi sono anche dotati di un sistema di cancellazione del rumore, che permette di conversare in modo comprensibile con altri giocatori anche mentre ci si diverte avendo intorno un ambiente rumoroso.

Comfort per il gioco

Un'altra caratteristica chiave delle cuffie da gaming è che devono essere costruite per essere indossate anche per lunghe sessioni. Non solo: è fondamentale che siano comode da portare anche quando fa molto caldo e devono tenere conto del fatto che svariati utenti le useranno indossando gli occhiali – caratteristica diversa rispetto a chi, magari, si prende delle belle cuffie per stendersi sul divano e godersi un po' di musica anche a occhi chiusi.

Per questo, il design è fondamentale: sul mercato i modelli da gaming hanno sperimentato soluzioni diverse, tra archetti imbottiti, cuscinetti di diversi materiali sui padiglioni e materiali ultraleggeri che non facciano sentire il peso sulla testa nelle sessioni di gioco più durature.

Le caratteristiche chiave di una cuffia gaming legate al comfort quindi sono:

Design ergonomico : è importante che una cuffia gaming abbia un design pensato per soddisfare anche i giocatori che giocano molto a lungo.

: è importante che una cuffia gaming abbia un design pensato per soddisfare anche i giocatori che giocano molto a lungo. Cuscinetti e archetto: spesso il comfort viene affidato a particolari soluzioni proprio sui cuscinetti auricolari e sull'archetto superiore, con imbottiture, memory foam o anche cuscinetti rimovibili, realizzati in materiali diversi per traspirare nella stagione calda.

Funzionalità extra

Ci sono inoltre delle funzionalità extra, non immediatamente riconducibili agli altri aspetti che abbiamo toccato, che caratterizzano una cuffia da gaming. Ad esempio, c'è il supporto a feature specifiche delle console, come il Tempest Engine di PS5.

Inoltre, le cuffie gaming di solito integrano dei controlli già nel loro corpo (o nel cavo, quando sono cablate), similmente alle cuffie che si usano per telefonare: è possibile gestire in modo intuitivo il pairing wireless, il volume, l'attivazione o disattivazione del microfono (e a volte anche il suo volume, che si regola in modo indipendente rispetto a quello in uscita dalla vostra console).

È anche possibile personalizzare l'esperienza: molte cuffie gaming, soprattutto su PC, hanno delle applicazioni ufficiali abbinate che permettono di regolarne le impostazioni per rendere l'equalizzatore più vicino alle vostre necessità, o al genere di gioco che state giocando. A questo, si sommano caratteristiche personalizzabili puramente estetiche, come le luci RGB, che danno un tocco in più se ad esempio siete degli streamer o dei creator che si mostrano mentre giocano.

Tra le caratteristiche chiave annotiamo quindi anche:

Feature specifiche delle console : sono costruite con licenze ufficiali delle diverse console per approfittare delle loro caratteristiche uniche.

: sono costruite con licenze ufficiali delle diverse console per approfittare delle loro caratteristiche uniche. Controlli per l'audio : possibilità di gestire direttamente in cuffia volume, microfono, comunicazione wireless.

: possibilità di gestire direttamente in cuffia volume, microfono, comunicazione wireless. Personalizzazione dell'esperienza: equalizzazione tramite app, personalizzazione degli effetti di illuminazione.

Perché scegliere proprio delle cuffie gaming?

Fatto il punto tra le peculiarità delle cuffie da gaming, le domande lecite sono quelle che si chiedono perché scegliere una cuffia da gaming rispetto alle alternative.

Vi diamo una risposta mettendole a confronto con delle cuffie "normali", con gli auricolari e con gli altoparlanti della vostra TV/del vostro monitor.

Cuffie gaming vs cuffie standard

Qualità e caratteristiche del suono : le caratteristiche del suono delle cuffie gaming sono pensate per adattarsi alle esperienze di gioco. Anche l'equalizzazione, di solito, è personalizzabile (a volte con template standard pre-installati) a seconda del genere di gioco che state affrontando. In sintesi, insomma, la qualità audio è eccellente anche nelle cuffie generiche o pensate per la musica, ma per la resa dei suoni nello spazio e per una equalizzazione più semplice, le cuffie gaming hanno una marcia in più.

: le caratteristiche del suono delle cuffie gaming sono pensate per adattarsi alle esperienze di gioco. Anche l'equalizzazione, di solito, è personalizzabile (a volte con template standard pre-installati) a seconda del genere di gioco che state affrontando. In sintesi, insomma, la qualità audio è eccellente anche nelle cuffie generiche o pensate per la musica, ma per la resa dei suoni nello spazio e per una equalizzazione più semplice, le cuffie gaming hanno una marcia in più. Microfono per giochi online: le cuffie gaming sono praticamente sempre dotate di un microfono, che è l'ideale se giocate a giochi online. Può anche essere utile se siete streamer alle prime armi che non vogliono investire specificamente su un microfono e possono accontentarsi di quello incluso in cuffia.

Cuffie gaming vs auricolari

Abbiamo in realtà dedicato un intero articolo al confronto di cuffie gaming vs auricolari. Per riassumere brevemente, due caratteristiche importanti di cui tenere conto sono sicuramente:

Portabilità: le cuffie sono senz'altro meno portatili degli auricolari. Se giocate molto on the go, insomma, gli auricolari possono essere un'ottima idea, ma sappiate che ci sono sul mercato anche cuffie gaming non troppo ingombranti e ultraleggere, pensate così sia per per il comfort (ne parleremo tra un attimo) sia per non diventare un problema se, magari, dovete farle stare nel vostro bagaglio a mano. Su questo, aspetto, comunque, vincono senz'altro gli auricolari. Che però richiedono un grande compromesso...

le cuffie sono senz'altro meno portatili degli auricolari. Se giocate molto on the go, insomma, gli auricolari possono essere un'ottima idea, ma sappiate che ci sono sul mercato anche cuffie gaming non troppo ingombranti e ultraleggere, pensate così sia per per il comfort (ne parleremo tra un attimo) sia per non diventare un problema se, magari, dovete farle stare nel vostro bagaglio a mano. Su questo, aspetto, comunque, vincono senz'altro gli auricolari. Che però richiedono un grande compromesso... Qualità del suono e comfort: ... nella qualità audio. Intendiamoci, potete avere un'eccellente resa sonora anche dagli auricolari, ma le dimensioni contenute dei loro driver richiedono ovviamente dei compromessi in termini di definizione e soprattutto di profondità, rispetto ai driver delle cuffie.

Per quanto riguarda il comfort, invece, le cuffie gaming sono sempre più costruite per essere indossate anche in sessioni lunghe, anche se non potranno mai essere leggere come degli auricolari. È anche vero che molte persone trovano scomodi invece gli auricolari (soprattutto quelli in-ear), quindi la scelta in questo aspetto può essere molto soggettiva.

Cuffie gaming vs... niente cuffie

Coinvolgimento : non utilizzare nessuna cuffia chiaramente risolve i vostri problemi di comfort, ma ha un forte impatto sul coinvolgimento. È molto più difficile godersi la direzionalità dei suoni e, in generale, la qualità sonora dipende dall'ambiente in cui vi trovate – con echi e riverberi che sono possibili, a seconda della stanza in cui giocate. Potete sicuramente migliorare la qualità audio usando una soundbar e spargendo le sue casse per la stanza, migliorando così il fattore direzionalità – ma questo non risolve il secondo punto.

: non utilizzare nessuna cuffia chiaramente risolve i vostri problemi di comfort, ma ha un forte impatto sul coinvolgimento. È molto più difficile godersi la direzionalità dei suoni e, in generale, la qualità sonora dipende dall'ambiente in cui vi trovate – con echi e riverberi che sono possibili, a seconda della stanza in cui giocate. Potete sicuramente migliorare la qualità audio usando una soundbar e spargendo le sue casse per la stanza, migliorando così il fattore direzionalità – ma questo non risolve il secondo punto. Rumore e fastidi: se vi trovate in una stanza con altre persone, giocare con gli altoparlanti della TV (o con una soundbar) non vi permette di "isolarvi" all'interno dell'audio del gioco. Questo significa che qualsiasi rumore – parenti, conviventi, bambini, animali, chiunque viva con voi e magari sta sentendo musica o guardando qualcosa su un'altra TV attigua – si infilerà nella vostra esperienza di gioco, penalizzando molto la resa sonora che potete godervi.

E quindi?

Insomma, ci sono molti contesti in cui le cuffie gaming possono essere l'ideale per i videogiocatori. Trattandosi di soluzioni molto flessibili, possono adattarsi a seconda del tipo di gioco: se, ad esempio, siete appassionati di competitivi online, la soluzione che permette di avere sia l'audio che il microfono in una periferica unica è senz'altro comoda e raccomandabile.

Una cosa da tenere in considerazione per capire se è il caso di optare per delle cuffie da gaming è anche l'ambiente in cui giocate. Come dicevamo, delle cuffie vi permettono di isolarvi dall'ambiente esterno e concentrarvi solo sul gioco – il che è ideale se volete rilassarvi un po' e pensare solo a giocare, ma non lo è se magari siete genitori e dovete sentire se i vostri bambini hanno bisogno di qualcosa.

Infine, è fondamentale tenere conto anche del budget: le cuffie gaming hanno prezzi molto variabili (si va da modelli da 50€ ad altri che possono superare i 200€), a riprova del fatto che cercano di venire incontro a molte esigenze differenti: considerate se ciò di cui avete bisogno rientra nel budget che vi siete dati oppure no.

Tra le tante soluzioni audio per il gaming possibili, comunque, rimangono senza dubbio le più flessibili e le più apprezzate dai videogiocatori.

